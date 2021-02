87,2% de hogares confirman que menores continúan con educación virtual

La Encuesta Pulso Social del DANE, que mide el impacto de la pandemia en las familias colombianas, señala que en enero de 2021, el 87,2% de las familias confirmaron que los niños y niñas de su hogar continuaron las actividades educativas o de aprendizaje desde que cerraron las escuelas y colegios; el 3,7% manifestó que no las continuaron; y el 9,1% dijo que los niños y niñas de su hogar no asistían o realizaban dichas actividades.

De manera complementaria, se indagó por el tipo de actividades educativas o de aprendizaje en las que han participado los niños y niñas del hogar desde que cerraron las escuelas y colegios. Al respecto, en enero de 2021 el 74,0% de las personas que hacían parte de la jefatura del hogar en las 23 ciudades y áreas metropolitanas sostuvo que sus niños/as usaron aplicaciones móviles de aprendizajes, y el 71,7% realizó tareas asignadas por el profesor.

Asimismo, la consulta evidencia que en el primer mes del año, el 27,4% de los y las jefes de hogar y sus cónyuges en las 23 ciudades y áreas metropolitanas, manifestó que recibía ayudas de asistencia social de instituciones públicas y privadas desde el inicio de la cuarentena o aislamiento preventivo; y el 7,2% confirmó que recibía estas ayudas antes del inicio de esa medida de prevención.

Señala el reporte que el 64,8% de los hogares consultados estaría interesado en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus. En hombres esta proporción se incrementa al 67,6% y en las mujeres se reduce al 63,2%.

Regiones

Por ciudades, en el trimestre noviembre de 2020-enero de 2021, Riohacha registra el mayor porcentaje de personas que conforman la jefatura del hogar interesadas en aplicarse esta vacuna (72,5%), seguida de Medellín (69,2%) y Pasto (68,4%). En cambio, Cali (42,2%), Florencia (50,1%) y Bucaramanga (51,2%) registraron las menores proporciones con respecto a este interés.

Al preguntar el motivo por el que las personas contestaron que no estaban interesadas en aplicarse la vacuna en contra del coronavirus, el 62,3% manifestó que creía que la vacuna puede ser insegura debido a los potenciales efectos adversos, mientras que el 16,5% no creía que la vacuna pueda ser lo suficientemente efectiva.

Por otra parte, el 54,7% de las personas que hacen parte de la jefatura del hogar confirmaron que se sentían seguras al caminar solos en su barrio de día (58,3% en hombres y 52,5% en mujeres). A su vez, el 31,5% nunca sale a caminar solo en su barrio de noche, proporción que se incrementa al 35,5% en las mujeres pero que se reduce al 24,7% en los hombres

Compras

Por otro lado, el 69,7% de las personas que conformaban el hogar manifestó que, frente a la situación económica de hace un año, en enero de 2021 no tenía mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos, alimentos, etc.; y el 86,0% tenía menores posibilidades de realizar compras como muebles, televisor, lavadora, otros electrodomésticos, etc. En las 23 ciudades y áreas metropolitanas, el 8,5% de los jefes de hogar confirmó que ellos o alguno de los miembros del hogar tendrán dinero disponible para salir de vacaciones durante los próximos 12 meses.

Por ciudades, en el trimestre noviembre de 2020-enero de 2021 el 35,9% de las personas que conformaban la jefatura del hogar en Montería sostuvo que sí tendrán dinero para este fin, mientras que en Florencia esta proporción fue 0,6%.

De igual manera, el 69,8% de estas personas dijo que en enero de 2021 no tenía posibilidades de ahorrar alguna parte de sus ingresos. En el trimestre noviembre de 2020-enero de 2021, el 89,7% de quienes conformaban la jefatura del hogar en Ibagué no tenía estas posibilidades, y el 2,0% confirmó que no tenía ingresos.

Dichas proporciones en Cartagena fueron 44,4% y 53,0%, respectivamente. Por último, el 34,6% de las familias dijo que el empleo en el país en los próximos 12 meses disminuirá mucho, y para el 25,5% permanecerá igual.