Esperamos que dineros de Centros Poblados entren pronto: MinTic

Cuando a la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama, le tocó asumir el cargo en medio de un turbulento paisaje político, a raíz del escándalo de Centros Poblados, en el sector no se conocía quién era la profesional que reemplazaba a Karen Abudinen. Sin embargo, la nueva jefa de la cartera no dudó en tomar las riendas de uno de los ministerios clave en el desarrollo del país y, en un primer trimestre intenso, comenzó a ordenar la casa y continuó con los programas de inclusión digital que tanto necesita el país. En entrevista con EL NUEVO SIGLO, contó cómo va en esa gestión que prácticamente es la punta de lanza en el manejo de la nueva economía.

EL NUEVO SIGLO: La conectividad ha sido uno de los temas en los que el país se raja, dicho incluso por organismos internacionales. ¿Cómo va el país en ese sentido?

CARMEN LIGIA VALDERRAMA: El gobierno ha venido trabajando muy fuertemente en conectividad, sabemos que es uno de nuestros objetivos principales y para ello hemos desplegado muchos esfuerzos y que están sumados en diferentes frentes. Tenemos un proyecto que se llama Hogares conectados. A la fecha logramos conectar más de 343 mil hogares de estratos 1 y 2. Allí lo que se busca es que se impacte positivamente en la conectividad a los hogares que adquieren el servicio de internet, porque para ellos es muy difícil cualquier costo adicional para suplir sus necesidades básicas.

Entonces, les damos algunas subvenciones, que en el caso del estrato 1, supera los $8.000, y en el estrato 2 es de $19.000, lo que les permite conectarse. Allí estamos impactando más de un millón de personas, casi 1.100.000 personas.

Conectividad

ENS: ¿Y cómo van en la ruralidad?

CLV: Otro de los frentes que hemos trabajado para conectividad tiene que ver con las zonas digitales, que son puntos gratuitos de internet que se ubican en áreas de alta afluencia en zonas rurales y en zonas urbanas, inclusive. De esos hemos instalado 2.640 puntos, es decir, que hemos llegado casi a 20 millones de personas por esta vía.

A ellos hay que sumarle otro proyecto que se llama “Navega a TIC”, que es la entrega de SIM Cards y que específicamente va dirigido a estudiantes y a mujeres emprendedoras. De ellas hemos entregado 340.821 tarjetas. Por supuesto, también está el proyecto de Centros Digitales con el que vamos a llevar conectividad gratis por espacio de 10 años en las zonas rurales del país. Ya en este momento tenemos 1.515 centros digitales que están operando y vamos a dejar marchando en todo el país más de 10 mil puntos.

Asimismo, en el 2018 iniciamos teniendo 29 millones de conexiones y en este momento ya tenemos 44 millones. Esperamos dejar en este año más de 45 millones de conexiones en el país.

Centros poblados

ENS: Justamente acaba de tocar un tema muy importante. El presidente Iván Duque salió a decir que se van a recuperar $65 mil millones que están embolatados por esos contratos. ¿Sí se podrá recuperar ese dinero?, ¿cómo va actualmente el contrato de los Centros Digitales?

CLV: Hay una cosa cierta. Cuando nosotros llegamos, hace alrededor de tres meses, lo que hice en primer lugar fue generar un diagnóstico muy completo de cómo estaba ese contrato y lo que encontré es que había un incumplimiento importante y se había declarado la caducidad. Luego, yo tenía que llegar a liquidar el contrato. Con base en eso, además tuve que esperar muchos apoyos en diferentes frentes, porque no solamente era el contrato el que estaba en inconvenientes. Aquí hay problemas de carácter penal, administrativo, disciplinario, contencioso, social, popular, acciones de tutela, derechos de petición, en fin, la lista es enorme y, para el efecto, cualquier paso que se dé en uno puede impactar al otro.

Por fortuna tuvimos ese diagnóstico que nos permitió liquidar el contrato. De esa liquidación del contrato fue que llegamos a una suma que inclusive supera los $70 mil porque teníamos que sumar intereses y la indexación.

ENS: ¿Pero sigue enredado ese pago?

CLV: Estamos ya en un proceso de cobro coactivo de más de $74 mil millones y, para el efecto, estamos recorriendo con cuidado todas las etapas correspondientes. No podemos caer en ninguna imprecisión, porque no queremos que haya vicios y que nos vayan a indicar que no se respetó el debido proceso del derecho de defensa. Adicionalmente, el contrato tenía suscrita una cláusula penal, que se activa cuando incumpla una de las partes, y aquí como el contratista había incumplido, pues se activó por valor de $39 mil millones. Sobre esa situación están los embargos marchando y también con su cobro coactivo, luego esperamos poder tener cuanto antes el recaudo de los dineros.

Ahora, hay que decirlo, eso se toma unas etapas que son de ley, que nosotros no podemos saltarlas, pero lo cierto es que esperamos que los dineros de Centros Poblados entren pronto y puedan entrar de nuevo al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Futic).

Los contratistas

ENS: Ahora hay nuevos contratistas que deben ejecutar ese proyecto. ¿Se está cumpliendo con el cronograma de entrega establecido?

CLV: Si me permite resaltar algo muy importante: claro que sí, los $60 mil millones son muy importantes, pero por encima de todo eso está el billón de pesos que nosotros teníamos que dar.

Hoy ya se está haciendo un consolidado en el proceso contractual con ETB y Skynet, que fue la alternativa, de acuerdo con la Ley, que podríamos impulsar, en la medida en que hay una norma que nos permite que, si el primero en la lista al que le fue adjudicado el contrato incumple, se puede adjudicar al segundo.

Para el efecto, estaríamos rescatando el billón de pesos que nos va a permitir garantizar dejar conectividad por 10 años, y de manera gratuita, a 10 mil puntos en las zonas rurales del país.

ENS: ¿Cómo avanza ese proceso?

CLV: La verdad es que marcha muy bien. Hoy tenemos ya 1.515 centros digitales operando, que es un número muy valioso. En el caso del proceso contra Skynet vamos muy bien. Nosotros teníamos que inicialmente firmar un memorando de entendimiento, y con base en eso ya se está consolidando el proceso contractual y seguiremos llevando a cabo el objetivo que se tenía que era de la conectividad.

Investigación a Claro y Wom

ENS: Otro tema del cual se ha hablado mucho es la investigación formal que ustedes abrieron en contra de los operadores de telefonía móvil Claro y Wom. ¿Por qué se abre esta investigación?

CLV: Desde el año pasado estábamos recibiendo denuncias, tanto de Comcel como de Partners Telecom Colombia. En el caso de Comcel, ellos afirman que Wom está utilizando su interconexión para que pasaran por allí o transitaran números que no les pertenecen, cuando en realidad la interconexión lo que hace es permitir que una empresa pueda abrirles la conexión a los números de otra empresa. Entonces, en este caso Wom no solamente estaba interconectando a sus propios usuarios, sino aparentemente a usuarios de Avantel, cuando en principio no es permitido. Adicionalmente, Wom afirma que Comcel no ha cumplido con las reglas de eficiencia en la interconexión y que por eso sus usuarios no podían interconectarse, cuando tenía que comunicarse vía interconexión con Comcel.

Verificados esos puntos en una averiguación preliminar bastante meticulosa, finalmente hemos abierto investigación formal tanto a Comcel como a Partners Telecom Colombia, para verificar los hechos y comprobar finalmente cuál es la situación que se puede comprobar efectivamente. Tomaremos las medidas que correspondan o, finalmente si no se logra comprobar, archivaremos las investigaciones.

ENS: Se había hablado de que estos dos operadores podrían ser suspendidos. ¿Eso es posible?

CLV: Sí, de hecho, es que, producto de estas investigaciones, hay unas facultades que nos permitirían sancionar hasta por 15 mil salarios mínimos legales mensuales vigentes o inclusive podríamos suspender la licencia.

ENS: En ese caso, si suspenden las licencias, Claro es uno de los operadores que tiene mayores usuarios ¿Qué pasaría con todos esos usuarios?

CLV: En el caso de la suspensión, justamente se deja de prestar el servicio y se generarán las contracciones que ello ocasione. Pero esa es parte de la valoración que nosotros tendremos que hacer para saber si hay lugar o no a esa clase de sanciones que son muy extremas.

De manera que todavía no se ha tomado esa decisión. Primero tenemos que adelantar la etapa de investigación. Ya superamos la de las averiguaciones y hasta que tengamos todas las pruebas fehacientes, y especialmente técnicas, no podremos adoptar esta clase de medidas, incluso hasta se pueden archivar los expedientes.