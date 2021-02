Un piloto para bares a mediano plazo no es suficiente: empresario

Tras cinco horas de reunión entre la Secretaría de Gobierno y los propietarios de los bares y restaurantes, la ciudad de Bogotá trabajará en las repercusiones que tendría para la capital que este sector abra sus puertas, “tal y como funcionan los bares y la rumba, pues su actividad tiene un costo que hoy no hace parte del modelo epidemiológico de la ciudad”, según Luis Ernesto Gómez, secretario de esta entidad.

Así, aunque el Decreto 055 del 22 de febrero de 2021 se mantiene sin modificación, la Administración fue clara al advertir que en un horizonte de mediano plazo, es fundamental incorporar este renglón de la economía dentro del modelo epidemiológico y precisamente por eso el Distrito evaluará en qué términos, cuándo y cómo podría funcionar el sector del entretenimiento nocturno.

No obstante el Secretario fue enfático en decir: “en estos momentos no podrían entrar a funcionar por las realidades epidemiológicas de la ciudad”.

Sobre este tema, Juan Manuel Cordovez, vicedecano de la facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, quien participó en la modelación de los cupos epidemiológicos para la ciudad, dijo que “sí hay cupo para gastrobares aunque reconozco el temor que les da la actividad. Si son gastrobares donde la gente come y toma entonces sí hay cupo y funciona. Pero si son gastrobares en donde la gente bebe, baila y pelea pues no funciona porque el costo de ambas cosas, así pasen en la misma actividad económica, es radicalmente diferente”.

En este marco de consenso, ambas partes trabajarán en una propuesta conjunta de piloto para bares en la ciudad de Bogotá. Dicha propuesta será entregada por los gremios, ajustada por distintos propietarios, y estará construida conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Económico, el Instituto Distrital de Turismo, la Secretaría de Gobierno y los representantes de bares y discotecas.

Le puede interesar: Establecen veeduría ciudadana para Plan Distrital de Vacunación

Supresión del término “gastrobar”

Punto aparte, la Administración Distrital indicó que no le ayuda a la situación pretender trabajar bajo la figura de un gastrobar cuando en realidad se es bar o discoteca y que por tal razón se suprimirá esta figura.

“Es muy importante eliminar este concepto que ha generado confusión y hablar exclusivamente de restaurantes o bares y discotecas, que desde el inicio de la pandemia no están habilitados para funcionar”, añadió el Secretario.

Dijo además que el sector recibirá un descuento del 25% en el impuesto del ICA por su reducción en las ventas, recibirá el apoyo del programa, Microempresa Local, que consiste en el subsidio a la nómina de hasta cuatro trabajadores por un periodo de seis meses y por un valor cercano a los $23 millones y un congelamiento del impuesto predial que podrá pagarse por cuotas.

Adicionalmente, esta misma semana llegarán propuestas por parte de la Secretaría de Salud y los gremios para poder tener una reunión la próxima semana y seguir avanzando en la eventual apertura de este sector.

Dueños cuestionan la medida

De acuerdo con el dueño de algunos sitios en la Zona Rosa, Juan Méndez, el pico no fue responsabilidad de los gastrobares que estaban abiertos.

“Nosotros estuvimos abiertos desde septiembre 12 hasta diciembre 15 y el pico fue de mediados del mes hasta febrero. ¿En dónde aportamos nosotros a ese pico? Nosotros no fuimos responsables del pico. Este comenzó cuando se abrió más el comercio y fue coyuntura de muchas situaciones”, dijo anoche a EL NUEVO SIGLO el empresario Méndez.

Señala que en su caso, de un local de tres pisos (uno para discoteca, otro de cantina y un tercero de restaurante-terraza), solo abrió este último.

Adicionalmente, refirió que las ayudas a mediano plazo no servirán pues “una solución a 4 meses no nos sirve porque no vamos a llegar hasta allá. Y el ICA depende de las ventas. Sin ventas descuento no hay. Están hablando de temas que parece que no conocen. ¿Ayudas en la nómina? Llevamos un año cerrados, no tenemos empleados, nos tocó despedirlos prácticamente a todos. Y cuando tenía los cinco sitios abiertos teníamos 160 empleados. Luego pasamos a 30”, finalizó Méndez.