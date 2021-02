"Con cierres de gastrobares se perderían cerca de 20 mil empleos": Ospina

El presidente de Asobares, Camilo Ospina, le explicó a EL NUEVO SIGLO las repercusiones del nuevo decreto y porqué la ciudad de Bogotá necesita un plan piloto de reactivación para bares. De acuerdo con él, el cierre de gsstrobares es, para cualquier efecto, el cierre de todo el sector, pues "no hay discotecas, no hay un piloto para bares y los gastrobares los acaban de prohibir".

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué significa para el sector de bares la decisión del Decreto 055?

Camilo Ospina: Frente a lo que tiene que ver con nuestro sector, el último decreto está prohibiendo la actividad de los gastrobares. Bogotá es la única ciudad importante del país que no tiene un piloto autorizado para la reactivación de bares, porque la Administración Distrital no lo ha solicitado. Desde septiembre la Alcaldesa indicó que entrarían a reactivación los restaurantes, y en esa categoría entraron los gastrobares, que juegan entre dos actividades económicas: la de expendio de bebidas alcohólicas y comidas.

Estos establecimientos estaban autorizados y así es como se le presentó al Gobierno nacional en mayo del año pasado, para que esa categoría de los gastrobares pudiera entrar cuando se reactivaran los restaurantes. El Decreto 055 del 22 de febrero que salió el lunes lo que dice es lo siguiente: “Si su actividad principal es la de bar, no puede trabajar, pero si es restaurante sí puede funcionar”.

ENS: ¿Pero desde septiembre sí estaban con permiso de operar?

CO: Sí. Ahí sí estaban permitidos porque no habían hecho la diferenciación de actividad principal y de cómo estaba registrada. Esa diferenciación no estaba. Todo esto se podría solucionar si Bogotá pide, como las demás ciudades, la autorización para un piloto de bares. Porque ahí ya no importa si la actividad principal del negocio es el expendio de comida o de bebidas embriagantes y será más fácil hacerles control.

Para leer: Estas son las sanciones para padres que deben cuota alimentaria

Prohibición

ENS: Algunas personas señalan que esta norma se debe a que muchos bares estaban incumpliendo la anterior medida, vendiendo cualquier pasabocas. ¿Esto es verdad?

CO: No tengo información al respecto. El Secretario de Gobierno hizo uso de la palabra “trampa”, lo que no nos gusta porque la mayoría de nuestros afiliados hicieron unas inversiones enormes en cocina, montajes de menús y contratación de personal para poder montar una carta. La venta de comidas es otro negocio, pero los empresarios tenían en septiembre dos opciones: o yo cojo mi negocio y desarrollo una oferta de comida, o entrego y me quiebro.

Por eso la importancia del piloto para bares: para que los dejen funcionar como son. Porque el escenario para los establecimientos que hicieron grandes inversiones para vender comida, tras el decreto de ayer, pues es dramática.

Ahora, si bien la generalización no es buena, nosotros proponemos que se individualicen las responsabilidades, como en el sector del comercio: local que incumple, local que se clausura. Pero no prohíban el funcionamiento de todo el sector porque unos cuantos desobedecieron la norma.

ENS: ¿Tienen una cifra estimada de todos estos bares que adecuaron su negocio para vender comida?

CO: Nosotros calculamos, con los números de nuestros afiliados y otros que no están afiliados, que cerca de 2.000 establecimientos hicieron adecuaciones para poder funcionar como gastrobares.

ENS: Hace dos semanas usted le dijo a EL NUEVO SIGLO que las medidas de enero podrían estar implicando el cierre definitivo del 2% de los locales que habían logrado subsistir. Con esta nueva medida, ¿podría aumentar esa cifra de cierres?

CO: No hay forma de saberlo. Pero sí necesitamos que este Decreto sea temporal. Lo esperamos de verdad porque prohibir la operación de gastrobares es prohibir prácticamente todo el sector en Bogotá. No hay discotecas, no hay un piloto para bares y los gastrobares los acaban de prohibir.

ENS: ¿Cuántos empleos podrían estarse perdiendo por esta prohibición a gastrobares?

CO: De los 2.000 gastrobares que hicieron adecuaciones nosotros calculamos unos 20.000 empleos. Porque es un promedio de 10 personas por cada establecimiento.

ENS: ¿La solicitud de un piloto la tiene que hacer la Alcaldía al Gobierno nacional?

CO: Sí. Eso lo tiene que solicitar la Alcaldía al Ministerio del Interior. Este le pide un concepto previo al Ministerio de Salud y si es autorizado por ambos, como ha sido la experiencia de otras ciudades como Cali y Medellín, se les concede el permiso.

Necesitamos el piloto para bares. Llevamos 6 meses desde que se autorizó la reactivación de los bares en el país (Decreto 1168), y ya cumplimos 11 meses de cierres. Esa es una de las solicitudes que llevamos a la mesa.