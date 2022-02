Así arranca la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca

El pasado 8 de febrero fue sancionada, por el Presidente de la República, la Ley Orgánica número 2199 de 2022, “por medio de la cual se desarrolla el Artículo 325 de la Constitución política y se expide el régimen especial de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca”. Hoy esta ley será promulgada en Zipaquirá y al evento asistirá la Presidencia de la República.

Ya en vigencia, esta figura implicará que, en adelante, tanto Bogotá como su región circundante podrán comenzar a adelantar una agenda conjunta y concertada en materia de movilidad, seguridad, abastecimiento alimentario y protección del medio ambiente de la Región, entre otros temas que no son exclusivos de la ciudad capital.

“Con esto se está saldando un viejo pendiente que existía de integrar institucionalmente a Bogotá, Cundinamarca y a los municipios vecinos, para que en temas comunes definidos por la ley, como el tema de movilidad, transporte, seguridad y ordenamiento territorial, todos ellos tomen decisiones comunes de carácter vinculante para todos los que integren la región”, le explicó ayer a EL NUEVO SIGLO el representante a la Cámara por Bogotá José Daniel López.

Lo que implicará

Punto aparte, esta nueva ley ¿qué significará en la práctica? Por ejemplo, en el marco de este proyecto de integración habrá una autoridad única de transporte a través de la Agencia Regional de Transporte, para lograr que sea integrado y sostenible, y que conecte el transporte férreo con el sistema de la capital, con tarifas más equitativas y menores tiempos de viaje.

“Esta autoridad única de transporte debe llevar, por ejemplo, a que los horarios de transporte de carga en Bogotá y sus inmediaciones estén coordinados y no descoordinados y en conflicto como muchas veces ocurre. También implicará que los usuarios de transporte público más adelante puedan tener una integración tarifaria, con el mismo tiquete y con el mismo sistema”, ejemplificó el representante López.

Así mismo, a través de este nuevo mecanismo se consolidará una autoridad que integre las visiones de protección de activos ambientales regionales como los cerros y los páramos, que desarrolle ambiciosos proyectos de movilidad y garantice el abastecimiento alimentario y la compra y venta a precios justos de los alimentos que cultivan los campesinos de la región.

A este respecto, el representante López dijo que “se articulará una política de abastecimiento para tratar de eliminar las cadenas de intermediaciones en los productos agrícolas. Esto ayudará a que los campesinos de Cundinamarca y de las zonas rurales de Bogotá vendan más barato”, precisó el representante.

Por ejemplo, con relación a la seguridad ciudadana, la Región Metropolitana de la Sabana contará con un Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia regional que ejecutará operativos conjuntos para reducir los delitos, promover la convivencia y ampliar el acceso a la justicia.

Y en cuanto a la seguridad alimentaria y comercialización, esta Región liderará el desarrollo agropecuario, articulará la oferta y la demanda de alimentos y gestionará la construcción y adecuación de equipamientos regionales para el acopio, almacenamiento, comercialización mayorista y procesamiento de alimentos.

En materia de servicios públicos domiciliarios este proyecto implicará la coordinación, promoción y ejecución de acciones orientadas a lograr una adecuada planeación y gestión del recurso hídrico con un enfoque regional, y lo mismo va para la gestión, manejo y aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos.

En qué consiste la figura

Lo que plantea la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca es un modelo asociativo consagrado en el Artículo 325 de la Constitución Política, que busca integrar al Distrito Capital con los municipios de Cundinamarca y con su Gobernación.

Esta Región, por lo mismo, incorpora en su esencia un órgano máximo de gobierno en el que tienen una participación igualitaria los municipios que la conforman, para tomar decisiones articuladas, respetando la autonomía regional.

Esto es más fácil de explicar al revisar comparativamente las bases que sustentan la consolidación de una región y un área metropolitana (como la del Valle de Aburrá).

Para Bogotá y Cundinamarca se tomó la decisión de una figura de región y no de área porque esta última promueve la integración de municipios colindantes a un municipio núcleo, mientras que la región metropolitana no contempla la existencia de esta última situación, es decir, no privilegia a una entidad territorial por encima de las demás y no autoriza la anexión de municipios.

Adicionalmente, el área metropolitana tiene un órgano máximo de gobierno centralizado en la junta metropolitana, en la cual el municipio núcleo tiene derecho al veto.

En la región, por su parte, la máxima autoridad es el Consejo Regional, diseñado para ofrecer igualdad de condiciones a todos los actores asociados, independientemente de su tamaño, población o capacidad económica.

Las áreas metropolitanas se enfocan en asuntos predominantemente urbanos y relacionados con la conurbación, mientras que la región se ocupa de un espectro de temas más amplio. Y, por último, mientras el área incluye únicamente sus municipios colindantes, la región incorpora al Distrito Capital y a la Gobernación de Cundinamarca (que representa los intereses de los municipios de su territorio) equilibrando la relación entre estas y a los demás municipios del departamento.

A este respecto vale mencionar que en el tercer capítulo de esta Ley (Artículo 11), quedó contemplado que “el Consejo Regional declarará los hechos metropolitanos que desarrollan las áreas temáticas y en otras materias que por razón de la interdependencia de las dinámicas sociales, económicas y geográficas deban atenderse en forma conjunta”, entendiendo por “hechos metropolitanos” aquellos fenómenos o situaciones relacionadas con las dinámicas económicas, sociales, ambientales o territoriales que afecten, impacten o beneficien a la Región Metropolitana.

Por último, este proyecto también contempla un Plan Estratégico y de ordenamiento de la Región Metropolitana, un instrumento de planeación de mediano y largo plazo que permitirá definir el modelo territorial regional, criterios y objetivos e implementar un sistema de coordinación, direccionamiento y programación del desarrollo regional sostenible. Además, estará acompañado de un Plan de Inversiones e incluirá los programas de ejecución.

Su trayectoria por el Congreso

Por último, vale referir que todo este proceso comenzó el 19 de agosto de 2019, cuando la bancada por Bogotá radicó, ante la Cámara de Representantes, un proyecto de Acto Legislativo que diera vida a una figura política que permitiera la eventual creación de la Región Metropolitana de la Sabana.

A comienzos de marzo del 2021 la reforma constitucional ya había surtido los ocho debates reglamentarios y ya había sido sancionada por el presidente Iván Duque. No obstante, y precisamente por su naturaleza de reforma a la Constitución, el Congreso de la República debió darle trámite a una Ley Orgánica que la reglamentara y para ello debía pasar por otros cuatro debates, los cuales concluyeron el pasado diciembre. Fueron un total de 59 votos a favor los que aprobaron, en último debate, esta Ley Orgánica.