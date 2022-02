Bogotá superó cuarto pico de la pandemia: Claudia López

Gracias al esfuerzo de cuidado colectivo y a la vacunación “hemos superado el cuarto pico de la pandemia en Bogotá”, indicó ayer la alcaldesa Claudia López, quien añadió que lo más difícil de este ascenso en los contagios ya pasó, así como la positividad de pruebas y de casos activos que, de acuerdo con ella, “ha caído día tras día y la ocupación de unidades de cuidados intensivos ha bajado”.

Dicho esto, la Mandataria avisó que, en principio, a partir del 1 de marzo, en exactamente cinco días, aquellas personas que estén vacunadas con el esquema completo de vacunación y no tengan síntomas de covid-19 podrán estar al aire libre sin tapabocas. Así lo determinó ayer la alcaldesa Claudia López, minutos después de que celebrara la decisión del Gobierno nacional de instaurar esta medida.

“Su anuncio se basa en la misma evidencia científica que tenemos nosotros y era lo lógico y lo pertinente en este momento de la pandemia, así que celebramos y compartimos este anuncio del Presidente. En Bogotá, a partir del primero de marzo, que es cuando se vence la normatividad vigente de emergencia sanitaria, no habrá uso de tapabocas en espacios abiertos”, indicó la Mandataria distrital.

Y es importante mantener en el radar que es “en principio” pues la entrada en vigencia de esta medida dependerá de la expedición del decreto, que es de carácter nacional, con respecto al manejo de la emergencia sanitaria en todo el país. Una vez este sea emitido, se expedirá el decreto distrital y quedará en firme.

Epidemiólogos avalan la medida

Frente a esta medida, el epidemiólogo y salubrista de la Universidad de los Andes, Luis Jorge Hernández, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “esta es una medida que ya se había solicitado que se tomara, por parte de la academia científica, pues ya están dadas las condiciones”.

“Recordemos que el tapabocas es para prevenir interacciones y en espacios abiertos no hay intercambio de aire y no se justifica. En espacios cerrados hay que esperar aún un poco más a que tengamos más inmunidad pero ten en cuenta que ya llevamos casi tres meses sin la aparición de nuevas variantes. La última, ómicron, apareció a finales de diciembre”, indicó.

De hecho, reiteró que Bogotá podría estar ante una variante de cierre de la pandemia “y esas son buenas noticias. Quitar el uso de tapabocas al aire libre está bien, pero lo deberán seguir cargando, pues es muy fácil encontrarse con una aglomeración de personas”, indicó a este medio el epidemiólogo Hernández.

Le puede interesar: Plan de choque para los 5 canales más peligrosos por delincuencia en Bogotá

Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y experto en modelaciones matemáticas de enfermedades por vectores, Juan Manuel Cordovez, indicó que esta es una medida sensata “pues el avance en la vacunación es altísimo, ya conocemos los mecanismos de transmisión a fondo y sabemos que al aire libre es bien difícil contagiarse”, indicó a EL NUEVO SIGLO el vicedecano.

Adicionalmente, el experto en modelaciones indicó que la ciudadanía ya tiene claro que el porcentaje de positividad adquirido en la calle es extremadamente bajito, pues la mayoría de los contagios se han dado a puerta cerrada, “y esas dos situaciones se juntaron para hacer que la situación sea sensata y no induce a un riesgo de que haya un aumento en la tasa de contagios, pues la mayoría de los mismos ocurren en espacios cerrados”, indicó el profesor Cordovez.

Vale referir que la medida se adoptó en razón de que el 94,3% de la población mayor de 12 años de Bogotá ya tiene su esquema de vacunación completo, y teniendo en cuenta la evidencia de limitada transmisibilidad de covid-19 en espacios abiertos.

“Bogotá ha liderado la vacunación. Nos quedan por convencer aproximadamente 300 mil bogotanos mayores de edad que no han venido a iniciar su proceso de vacunación porque no han querido (porque disponibilidad y accesibilidad sí han tenido). Eso nos ha generado un cuello de botella en menores de 11 años, porque muchos de esos adultos que no se han puesto su primera dosis son papás de esos chiquitos a los que tampoco han traído a vacunar”, e invitó a que asistan a los puntos de vacunación.

Uso seguirá siendo obligatorio

Es importante subrayar que, para el caso de las personas con síntomas de infección respiratoria aguda, deberán aislarse obligatoriamente en casa y, en caso de salir por extrema necesidad, deberán usar obligatoriamente el tapabocas.

En cuanto a las zonas con alta aglomeración, como colegios, universidades, jardines infantiles, transporte público, iglesias o sitios de culto religioso y establecimientos de comercio cerrados, se mantendrá el uso obligatorio de tapabocas, así como el lavado de manos, ventilación de espacios y el aislamiento de personas con síntomas de infección respiratoria aguda.