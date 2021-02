Arrancó la vacunación de los adultos mayores de 80 años en la capital

En el marco de una álgida discusión entre la alcaldesa Claudia López y el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, por el retraso en la llegada del segundo lote de vacunas, ayer fueron entregados los 12.026 biológicos de la marca Sinovac, que comenzaron a aplicarse a las persones mayores de 80 años.

“Como ya habíamos hecho varios simulacros ya comenzamos el proceso de vacunación. Don Carlos y doña Elvira fueron los primeros en vacunarse. Hoy fuimos a dos instituciones y vacunamos a diez personas. Ya comenzamos la vacunación a esa población. 4.000 serán a instituciones geriátricas; 8.026 serán por agendamiento de la Nueva EPS, Sanitas, Capital y Sanidad Policía; y un pequeño lote de 20 biológicos se entregarán a una cárcel”, indicó la Alcaldesa Mayor.

Personal médico

Punto aparte, este jueves llegarán 13.008 dosis de Pfizer que seguirán siendo para el personal de salud de primera línea. Ellas estarán distribuidas de la siguiente manera: en el Hospital El Tunal 1.803 servidores públicos de primera línea serán vacunados (toda la plantilla). El Cardioinfantil cuenta con un total de 2.463 miembros del personal médico y se inmunizarán todos. Lo mismo pasará con el personal de la San Rafael (2.091 miembros del sector); el Hospital de Engativá (1.222) y el Hospital San Ignacio (3.135 personas).

Por su parte, se continuará el proceso en el Hospital Militar donde restan 665 personas por vacunar y en la Clínica Colombia, que tiene pendientes 772 miembros.

Por último, será vacunado un 37% del personal del Hospital de tercer nivel más importante de Cundinamarca, el Hospital La Samaritana (se le aplicará la dosis a 447 personas de un total de 1.192), y en la Shaio serán vacunadas 410 de 1.093 miembros del sector de la salud.

“El proceso de aplicación será más lento por la edad y distribución en cerca de 500 centros geriátricos, y la Secretaría Distrital de Salud programará su distribución y aplicación. Con mucho esfuerzo ciudadano, sacrificio del personal de salud, e inversión pública para multiplicar capacidad hemos logrado superar dos picos de covid-19, nunca colapsar el sistema hospitalario y siempre garantizar atención. El tercero deberíamos evitarlo también con vacunación”, indicó ayer Claudia López.

Finalmente, EL NUEVO SIGLO le preguntó al secretario de Salud Alejandro Gómez si, frente al anuncio del Ministro que indica que las personas que tuvieron covid-19 podrán acceder a la inmunización, en Bogotá se contemplará la vacunación para quienes ya se contagiaron.

Ante esto precisó: “Hay que hacer una claridad: en este momento el lineamiento técnico y escrito del Ministerio de Salud dice que las personas que hayan tenido covid en los últimos seis meses no se deben vacunar. El grupo técnico del Ministerio está revisando ese lineamiento pero no se ha pronunciado. Por tanto, a hoy las personas que hayan sido covid-positivas en los últimos seis meses no serán sujetos de vacunación”.

No obstante, la Alcaldesa espera que el Ministerio revise dicho lineamiento.

Balance de vacunación

Punto aparte, ayer la Secretaría de Salud dio el balance definitivo de la primera jornada de inmunización. Entre el jueves 18 y el viernes 19 de febrero, en el marco del Plan de Vacunación contra el covid-19, correspondiente a la etapa 1, fase 1 y, específicamente, al talento humano en salud que viene atendiendo en primera línea pacientes con el virus, fueron aplicadas en 48 horas el 99,8% de las dosis asignadas.

De acuerdo con la información reportada en el Centro de Comando Vacunación covid-19 para Bogotá, de las 12.582 dosis proporcionadas al Distrito Capital, 12.563 fueron aplicadas al mismo número de personas que integran la primera línea del talento humano en salud, con corte a la mañana del sábado 20 de febrero.

Un total de 16 dosis se encuentran en custodia para cumplir el protocolo de estudio de farmacovigilancia, ante la presunta falla de algunos viales en su calidad e integridad. Este evento fue reportado al Ministerio de Salud y Protección Social, entidad que junto con el Invima deberá dar respuesta a este episodio.

Además, tres dosis se reportaron por menor rendimiento, es decir, no se logró extraer las seis dosis establecidas del biológico por cada uno de los viales utilizados en una de las instituciones vacunadoras.

En total, estas 19 dosis fueron reportadas para su revisión. Para realizar la aplicación de las dosis que fueron proporcionadas a Bogotá por parte del gobierno nacional, se priorizaron 9 instituciones prestadoras de servicios de salud, con 101 puntos de vacunación disponibles para inmunizar al personal asistencial de dichas instituciones, que fueron reportados como primera línea por las IPS.

En las 9 instituciones priorizadas para vacunar a su personal de primera línea, se aplicaron las siguientes dosis: 2.517 en el Hospital Universitario Méderi; 2.112 en la Fundación Santa Fe de Bogotá; 1.530 en el Hospital Occidente de Kennedy; 1.530 al Hospital Central de la Policía Nacional; 1.446 en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.; 1.166 en el Hospital Militar Central; 1.038 en la Clínica Universitaria Colombia; 780 en el Hospital Simón Bolívar y 444 en el Hospital Santa Clara.

Veeduría investiga

El Plan de Vacunación contra el covid-19 en Bogotá contempla en primera instancia la vacunación en 71 IPS que atienden a pacientes con el virus, por lo que el personal ha estado expuesto con mayor frecuencia. De igual forma, se ha avanzado con la planeación de la inmunización para personas de 80 años y más. Dichas estrategias se desplegarán de acuerdo al número de vacunas que le vayan entregando a la capital colombiana.

Por último, tras el anuncio hecho por la Veeduría Distrital de adelantar una investigación sumaria "tendiente a esclarecer los procedimientos y protocolos en la conformación de listas y selección de personal beneficiario de las vacunas" contra el covid-19, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, expresó que le corresponde "desmentir de la manera más categórica, cualquier tipo de duda que se quiera tejer sobre el proceso o sobre el personal asistencial que lo realizó o que recibió la vacunación".