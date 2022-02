Robo de grabaciones del caso 'Otoniel' fue hecho por profesionales

El pasado viernes se registró el robo de equipos de computo y grabadoras que tenía el investigador Andrés Celis Rodríguez, en su vivienda, sobre el caso de alias 'Otoniel'.

Las grabaciones robadas se realizaron durante la entrevista que hizo Celis junto con el comisionado Alejandro Valencia a Otoniel.

"Se robaron dos grabadoras, creyendo que ahí estaba el testimonio", ha contado Valencia, quien a su vez ha explicado que una vez finaliza uno de estos diálogos, el contenido se almacena, no así el aparato, que acaba siendo destruido.

Los ladrones ingresaron a la vivienda del investigador y se llevaron las grabadoras, su celular personal, un computador que había en el apartamento y que no tenía que relación con el caso o con la investigación. De acuerdo con la información del CTI este robo fue hecho por profesionales, quienes previamente sabían dónde vivía el investigador y qué artefactos se debían llevar.

Pese al robo no se perdió la información recolectada, ya que contaba con protocolos de seguridad que permitió salvaguardar una copia. El funcionario Valencia cree que los ladrones iban en específico por la grabación de la sesión del viernes que tardó cerca de 4 horas.

Uno de los temas que ha tocado alias 'Otoniel' es sobre los presunto nexos que existirían entre varios grupos armados ilegales e integrantes de la fuerza pública.

"A medida que se van haciendo las sesiones, la información se va guardando, con un procedimiento que usamos nosotros para custodia de la misma Creemos que iban por la sesión del viernes que fue de cerca de cuatro horas. Todas las sesiones son importantes, nosotros estamos avanzando en la historia de vida, porque fue una persona que estuvo vinculada 35 años en el conflicto armado" le aseguró el comisionado Valencia a Blu Radio.

Por otro lado, el comisionado indicó que no hay garantías para continuar con las recolección de los testimonios de alias 'Otoniel', por lo que vienen exigiendo mejores condiciones de confidencialidad y privacidad en la Dijin. Según Valencia esta falta de garantías no han permitido que el cabecilla del Clan de Golfo continúe hablando porque no se siente tranquilo al tener tantas cámaras de seguridad.

Sin embargo, el director de la Dijin, general Fernando Murillo, aseguró que la seguridad se ha tenido que reforzar porque han identificado para varios presuntos planes de fuga por parte de 'Otoniel'.

El sábado la defensa de 'Otoniel' solicitó acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pactada en virtud del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, y evitar así los reclamos de Estados Unidos para su extradición.

La solicitud de los abogados de 'Otoniel' fue presentada el 13 de febrero y recoge el argumento de que el líder narcotraficante colaboró en acciones criminales en alianza con integrantes del Ejército y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por lo que habría actuado como "tercero colaborador de las Fuerzas Armadas y promotor de grupos paramilitares".

'Otoniel' fue detenido a finales del pasado mes de octubre y ya ha prestado declaración ante la JEP a petición de las víctimas del conflicto armado de Urabá, aunque se ha negado hasta ahora a dar nombres de militares que tendrían nexos con organizaciones armadas.