Reanudan debate por despenalización de aborto, niegan impedimento de Pardo

Tras definir que la magistrada Cristina Pardo no tenía impedimento en la discusión por la despenalización del aborto, con una votación de 7-1, la lo jueces determinaron que “la ideología no puede sacar a un magistrado de un debate como el que nos ocupa”.



Cabe recordar que Pardo presentó su impedimento argumentando que siendo Secretaría Jurídica de la Presidencia objetó conciencia para para no hacer el examen correspondiente a un proyecto de ley que buscaba garantizar este derecho en víctimas de violencia sexual, lo cual ya es una de las causas legales de aborto en Colombia.



En este sentido, Pardo dijo que su declaración de objeción de conciencia dejó en claro que la sentencia de 2006 es obligatoria y se declaraba impedida para garantizar la transparencia del debate actual por la despenalización del aborto.

Por su parte el conjuez Julio Andrés Ossa admitió la "protección incremental" en esta discusión, lo que significa que la Corte Constitucional podría despenalizar el aborto hasta las 13 semanas de gestación, sin embargo no eliminaría la practica del Código Penal y se mantendrían las tres causales, actualmente permitidas.

