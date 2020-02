Urgen instalar plantas de combustibles en fronteras

Presidente de Fedispetrol señaló que cupos autorizados por Ministerio de Minas en algunos casos son irrisorios

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo observa situación que se presentó en La Guajira en donde cerca de 200 estaciones cerraron en protesta por el cupo de combustibles subsidiados autorizado por Ministerio de Minas, que consideran insuficiente?

ÁLVARO YOUNES: Tenemos una situación bastante compleja, eso parece un círculo vicioso, el Estado no quiere mandar más porque piensa que entra gasolina de allá. Creería que no es una fórmula correcta de pensar. Entonces cuando se suprime la entrada ilegal de hidrocarburo de Venezuela, pues los cupos que tienen las zonas de fronteras no alcanzan, además que hay unos cupos muy irrisorios, son vergonzosos, pero si no alcanzan pues tendrán que cerrar las estaciones.

Digamos que hay una problemática muy diferente: una cosa es La Guajira, otra Cesar, otra Santander, otra Arauca, así a medida de que va bajando el país, pero hay que acordarnos de que tenemos una extensísima frontera muy difícil de controlar, y en los centros de mayor consumo, que es la parte hacia el norte entre Santander, Cesar, La Guajira, pues eso genera muchos inconvenientes.

Creería que desde que se aumentaron los cupos el país entró, que por supuesto no fue en este Gobierno, en una circunstancia muy difícil. Hablar de cupos es hablar de corrupción, y toda la vida hemos sabido que la frontera es muy difícil que viva sanamente porque está al vaivén de decisiones políticas, al vaivén de mercados oscuros, al vaivén de las autoridades que sean efectivas o no, y esto genera un círculo vicioso del cual no hemos salido hace muchísimos años.

ENS: ¿Hay un mecanismo distinto a los cupos para atender el tema de la gasolina en las fronteras?

AY: Claro, hace rato por ejemplo las compañías mayoristas o Ecopetrol, hace muchos años han debido asumir una serie de plantas en la frontera, manejadas directamente por mayoristas o por el propio Ecopetrol para no dejar que este tema se salga cada rato de las manos. Eso no ha sido posible, cuando verdaderamente tenemos una frontera bastante activa, y hoy mucho más que antes con las dificultades que tiene el país, sino por culpa de su Gobierno.

Entramos ahí en un periodo que no sé qué estará pensando el Gobierno, porque tampoco el Ministerio nos ha contado para dónde va ni qué quiere. Ha sido un poco difícil la comunicación con el Ministerio de Minas.

ENS: ¿Cómo se explica que no hubo desabastecimiento de gasolina en la Guajira si casi todas las estaciones cerraron por unos días?

AY: Tiene que estar pasando algo raro porque si no hay cupo del Estado, de dónde sale entonces el combustible para los que venden. Eso es digamos un razonamiento muy básico.

Uno pensaría que la frontera debiera tener hace muchos años un régimen diferente, un régimen mejor, y creo que siempre el sacrificado, independientemente de si gana o no plata, el sacrificado es la estación de servicio que está sometida a carteles, está sometida a pimpineros por ese diferencial de precios que tienen los combustibles de un lado versus el otro lado.

ENS: ¿Es alto el contrabando de gasolina en zonas de frontera?

AY: Eso dicen los estudios que siempre ha sido muy grande.

ENS: ¿Cómo ven ustedes los incrementos por lo general mensuales que hace el Gobierno en el precio de gasolina y diésel?

AY: El vaivén del precio todos los gobiernos hacen lo posible porque fuera más de aspectos técnicos que políticos, lo acaban de observar si hay paro del agro o si hay protestas. Digamos que sicológicamente en el país influyen los fenómenos sociales en la fijación del precio.

Se trata de mantener lo mejor posible un aspecto técnico, no siempre se logra. Ahora, el Congreso de la República tiene en sus manos un proyecto para que se fije la sobretasa, que inclusive debiera aprovecharse esta fijación de la sobretasa para ojalá poder el Gobierno hacer un planteamiento muy diferente a lo que hemos tenido los colombianos y del cual se queja todo el mundo.

Esperamos a ver si sale algo positivo, pero no sabemos todavía que está pensando el Gobierno Nacional.

ENS: ¿Cuál es su impresión del desarrollo de la red de estaciones a nivel nacional para cargar carros eléctricos?

AY: A corto plazo no le veo futuro agradable en el sentido de que el Gobierno todavía no define unos beneficios realmente para los carros que no contaminan. Digamos que el país estaba un poco patas arriba: se trancan los vehículos en un día sin carro cuando los que producen mayores niveles de contaminación es el transporte público, pero la autoridad no es exigente con el transporte público.

Esos carros no solo son los que más contaminan, son los que dañan las vías por el peso que soportan, pero paramos los que no son.

Digamos que tenemos una serie de incoherencias que han venido de muchos años, me gustaría que fueran más transparentes las políticas públicas sobre estos fenómenos.