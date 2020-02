Sigue controversia por publicación de declaración de renta

Luego de que el Congreso aprobara la última reforma anticorrupción que obliga a los congresistas y altos funcionarios de la nación a publicar su declaración de renta, las opiniones siguen dividas frente a la iniciativa.

Por ejemplo, mientras Rodrigo Lara, senador de Cambio Radical, consideró que esta medida no sirve para nada, excepto para aumentar el morbo de la gente sobre cuál es el patrimonio de los servidores públicos, Gustavo Bolívar, de la Lista de la Decencia, sostuvo que es necesaria.

Lara opinó que “obligar a un funcionario a develar su declaración es transparentismo y morbo. El mismo instinto que lleva a interesarse en chismografía o ver pornografía. De nada sirve en la lucha anticorrupción. Para eso están las declaraciones juradas de bienes y rentas”. Según dijo, “mucho más útil sería conocer la declaración de renta de las 30 personas más ricas del país. Los colombianos podrían entender así la profunda inequidad tributaria de Colombia, entenderían la magnitud de la elusión y el abuso sobre los asalariados”.

Así mismo, el legislador afirmó que si algunos políticos revelan su declaración de renta, gesto que calificó como “algo intimo e irrelevante frente a la corrupción”, esto “es un placebo, un distractor del debate de fondo: los ricos de verdad pagan muy pocos impuestos sobre patrimonio. Entonces distraen a la gente con los congresistas, el pararrayos de siempre”.

Sin embargo, Bolívar anotó que “antes de la consulta anticorrupción muchos tenían miedo a que esta reforma fuera aprobada. Le pusieron trabas, tretas. El expresidente Uribe dijo que no era necesario gastar 300.000 millones en una consulta si se podía tramitar en el Congreso y nunca se tramitó”.

“Tras el pasado 30 de diciembre todos los servidores públicos debemos publicar nuestra declaración de renta. El espíritu de esta norma es que los organismos de control sepan con cuánto dinero entra uno y con cuánto sale al final del ejercicio realizado”, dijo Bolívar, quien aprovechó para indicar que “luego de que empezáramos a conocer las declaraciones de renta de todos los funcionarios, la sorpresa más dolorosa es que quienes pagan impuestos en este país son el pueblo, por eso se subió el IVA al 19%, por eso el Gobierno llegó directamente a reformar los impuestos. Yo no me atrevo a lanzar un juicio, pero lo que uno ve es que la mayoría de personajes de la política no paga impuestos. Por mucho pagan lo que les descuentan en retenciones en la fuente, es decir, que si no estuvieran en el Congreso no pagarían nada”.

Igualmente expresó que “uno sabe que hay personas que no tienen, pero hay personas que se nota que tienen y que no pagan nada o casi nada”.