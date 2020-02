Señalamientos de Merlano ya tienen efectos judiciales en Colombia

Comisión de Acusación de Cámara determinará mañana si hay mérito para abrir una investigación preliminar a la campaña del presidente Duque por afirmaciones de la exparlamentaria por supuesta compra de votos

________________________

Mientras que el fiscal general Francisco Barbosa se reafirmó en que no hay las condiciones para enviar a Venezuela una comisión que reciba las nuevas denuncias de la prófuga y exparlamentaria Aída Merlano sobre corrupción política, los señalamientos de esta ya tienen efectos en la Corte Suprema, la Comisión de Investigación y la Acusación del Congreso así como, eventualmente, en el Consejo Electoral.

De esta forma los señalamientos de Merlano, que han sido relativizados en Colombia por algunos políticos y el propio Gobierno, han dicho que son producto de la manipulación de Nicolás Maduro, quien la utilizaría en la pelea con Duque por no reconocerlo como presidente sino a Juan Guaidó, empiezan a producir efectos con la apertura de eventuales investigaciones en nuestro país.

El pasado 5 de febrero, una semana después de su captura en Venezuela por entrar de forma ilegal, la prófuga y excongresista se presentó en una audiencia ante un juez en Caracas, en donde se despachó contra políticos importantes del país como los Char en la costa norte y los últimos presidentes que dijo compraron votos. Incluso indicó que el presidente Duque hizo supuestamente parte de un complot para asesinarla

Añadió que “los últimos presidentes desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron comprando votos”. Señaló también que “más del 90% del Congreso de la República de Colombia se ha elegido y se elige comprando votos”.

Aseguró que la condena en Colombia a 15 años de prisión se fundamenta en un supuesto montaje para callarla. Dijo que tras escapar en octubre pasado fue secuestrada y la iban a matar.

Sin embargo la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que “el Gobierno rechaza las acusaciones en contra del presidente de la República, Iván Duque realizadas en Venezuela por la señora Aída Merlano, prófuga de la justicia colombiana. Estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro”.

Luego del pasado lunes, Merlano se reafirmó en sus acusaciones contra las casas políticas costeñas Char y Gerlein de que supuestamente compran votos, incluso presuntamente para el presidente Duque. “Julio (Gerlein) compró votos para Duque. Char también compró votos para Duque. Julio me dijo que estuviera tranquila, que las cosas van a estar bien porque él le debía favores", aseguró Merlano a la periodista Vicky Dávila. Añadió que los Char y Gerlein organizaron su fuga.

Sin embargo, el pasado jueves el presidente Duque salió al paso a estas afirmaciones señalando “que la tengan bien clara los corruptos: aquí hay un presidente honesto y comprometido con la defensa de los principios; a mí no me intimida ningún corrupto, porque como no tengo rabo de paja, me arrimo a cualquier candela”. Agregó: “puedo decir, con orgullo, que construimos un camino a la Presidencia en una campaña que tuvo siempre por delante la decencia”.

Consecuencias

El primer efecto en Colombia de los señalamientos de Merlano se produjo el pasado jueves por parte de la Corte Suprema, que al ampliar la investigación previa que le adelanta al senador Arturo Char por presunta corrupción electoral, la Sala Especial de Instrucción abrió indagación preliminar por su supuesta intervención en el delito de fuga de presos que protagonizó la excongresista.

“La determinación fue adoptada por el magistrado Francisco Farfán Molina, con base en las declaraciones públicas de la exrepresentante a la Cámara, difundidas el pasado lunes en el portal de internet de la revista Semana, en las cuales relata detalles de su huida el 1º de octubre de 2019”, explicó la Corte.

El magistrado instructor dispuso escuchar en ampliación de declaración a Merlano a través de videoconferencia, en fecha que será fijada una vez se adelanten las gestiones administrativas correspondientes ante las autoridades de Venezuela.

Comisionó, además, al grupo de apoyo de policía judicial de la Sala Especial de Instrucción para que en el término de 40 días adelante labores de verificación orientadas a corroborar o desvirtuar los señalamientos efectuados por Aída Merlano contra el senador Char.

Cámara de Representantes

Atendiendo la condición del presidente Duque de aforado ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el representante David Racero interpuso una denuncia en su contra por las declaraciones de la política Aída Merlano.

“La excongresista Aída Merlano Rebolledo, prófuga de la justicia, capturada y recluida en un centro penitenciario en Venezuela, manifestó que el Presidente de la República, no solo conoció de la existencia de compra de votos a su favor sino que se reunió con las personas que promovieron esta práctica en la costa”, indicó Racero.

Mientras tanto el presidente de esta célula legislativa, Jhon Jairo Cárdenas, dijo que "en mi condición de presidente de la Comisión de Acusaciones, el próximo lunes me dispondré a hacer una evaluación de la denuncia interpuesta por el representante David Racero. Conforme a dicha evaluación procederé a hacer el reparto. Designaré los investigadores respectivos para adelantar lo pertinente".

CNE

La W conoció que el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, radicó un documento para ser discutido en la sala plena de esta Corporación, en el que pide abrir una investigación a la campaña del presidente Iván Duque en 2018, a raíz de lo dicho por Merlano.

Pérez señala en el documento que las declaraciones de Merlano "revisten de relevancia e interés nacional" y por ello se deben investigar. Añade que en lo dicho por la exparlamentaria “se registraron una serie de aspectos fácticos que se enmarcan en las competencias atribuidas al Consejo Nacional Electoral, conforme al artículo 265 constitucional…por lo anterior, solicito atentamente se recepcione el presente oficio como información que se enmarca dentro de las competencias del CNE en su condición de suprema autoridad de inspección, vigilancia y control de la actividad electoral en Colombia".

No es posible escucharla en Venezuela: Fiscal

El Gobierno colombiano solicitó la extradición de Merlano al presidente Juan Guaidó y no ante Nicolás Maduro porque no lo reconoce como mandatario.

Sin embargo, el problema en esto es que si bien Guaidó es reconocido como presidente por más de 50 naciones, en la práctica no tiene influencia alguna en el sistema judicial y sobre la Fuerza Pública en Venezuela. Así que se desconoce cómo podría enviar a Merlano a Colombia.

Por su parte el fiscal general Barbosa dijo que no puede enviar a Venezuela una comisión de fiscales para que entrevisten a Merlano. “Solamente se podría adelantar una indagación si existiera cooperación judicial con las autoridades de ese país, pero a ese mecanismo no se puede acudir porque no hay relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela y por lo tanto, cualquier actuación en ese asunto implicaría un exceso de las funciones de la Fiscalía”, señaló.

De igual forma, la Fiscalía indicó en un comunicado que en Colombia "la exsenadora Aída Merlano tuvo la posibilidad de suministrar al ente investigador la información y pruebas de los posibles hechos delictivos de los cuales dice tener conocimiento en el marco de los procesos que se adelantaron en su contra".