Sector salud pendiente de segunda fase del plan de Punto Final

Los nuevos gobiernos regionales no han concluido todavía el auditaje de las cuentas para establecer cuánto deben

A pesar que desde hace más de siete meses el presidente Duque presentó al país el Acuerdo de Punto Final para que de una vez por todas el Gobierno nacional y los departamentos paguen las deudas con las EPS y las IPS, haciendo que con ello los recursos fluyan a los hospitales y otros prestadores del sistema, la realidad es que ello aún no se ha materializado en forma y será, sin duda, una de las principales tareas del ministro entrante de Salud, Fernando Ruiz Gómez.

Los únicos dineros que efectivamente han sido desembolsados hasta el momento en el marco del Acuerdo de Punto Final son $514.000 millones para pagar las deudas de Caprecom.

Esa deuda No PBS (Plan de Beneficios en Salud) que tenía la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) correspondía a los servicios de Caprecom.

La directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), Olga Lucía Zuluaga, explicó a EL NUEVO SIGLO que “la Ley de Punto Final se supone que inició el año pasado desde el punto de vista normativo, pero el tema es que las cuentas tenían que ser obviamente auditadas por las entidades territoriales para éstas poder proceder al pago”.

Sin embargo lastimosamente, explicó Zuluaga, “ese auditaje muchas no la tenían contratado, el monto es alto y el volumen tampoco permitió que eso se diera con una celeridad importante”.

Añadió la Directiva que el desarrollo del Acuerdo de Punto Final se encuentra en este momento en manos de los nuevos gobiernos territoriales que tomaron posesión el pasado 1° de enero, “generándose precisamente los procesos en cada uno de los departamentos para poder ya empezar lo que tiene que ver con el flujo de recursos, pero realmente los prestadores aún no hemos visto un flujo recursos importante” por cuentas por lo que no está cubierto en la UPC (Unidad de pago por Capitación).

En cuanto a monto de la deuda que en el caso de los hospitales públicos será atendida por este mecanismo, Zuluaga indicó “que no se sabe porque hay que recordar que la Ley de Punto Final está concebida que si bien no llega la plata a las EPS sino a las IPS son recursos que corresponden a lo que no está incluido en la UPC, inicialmente en el régimen subsidiado por las entidades territoriales”.

Añadió la Directora de Acesi que esos recursos ya han sido pagados por las EPS, “en muchos casos a IPS privadas que son las que manejan lo que no está incluido en la UPC o en el PBS. Entonces ya depende, porque la EPS en quien define, a quién le paga y qué le paga”.

Explicó que “ahí ya tendremos que tener casi que la voluntad de lo que corresponde porque si vamos a mirar lo que nos deben, nos deben $4 billones. Se supone que del régimen subsidiado van a salir recursos por $5 billones, pero recordemos que no es solo deuda de públicos sino que también la mayoría por ese concepto es de privados”.

Dijo también la Directora Ejecutiva de Acesi sobre la llegada de Ruiz a la cartera de Salud que “él tiene un gran reto con relación precisamente a que más allá de cómo está la parte normativa necesitamos es que fluyan los recursos, que haya por fin una generación de cuentas del sector porque hoy en día lastimosamente no hay cuentas claras por la forma en que las EPS colocan barreras para la radicación de cuentas e informan menores valores a los adeudados, a los prestadores”.

Agregó que otro reto en esta materia para el nuevo ministro Ruiz “son las mesas, ya se habían iniciado, por parte del Ministerio con Acesi, y es precisamente cómo se va a garantizar la financiación del hospital público colombiano”.

Precisamente hace unas semanas el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, Juan Carlos Giraldo, indicó a este Diario que “lo grueso del Punto Final se debe dar” este año, “cuando haya una serie de acuerdos transaccionales con las EPS y con las entidades territoriales para movilizar lo que el Gobierno en principio ha dicho que es el techo, que son en total cerca de $6,7 billones, que ese es el monto disponible para pagar esas esas deudas a las EPS y de ahí debería, teóricamente, fluir ese dinero hacia las diferentes instituciones hospitalarias para pagar la gigantesca cartera”.

Añadió el directivo que la “teoría es que se paga la deuda que tiene el Gobierno con las EPS por concepto de lo que no está incluido en el plan y que ellos supuestamente pagaron durante estos años al sector. Y de ahí el paso siguiente es que esas platas que se reconocen a esas EPS, que son las acreedoras en ese caso del no POS, deberían fluir hacia los prestadores de servicios, que somos los que en realidad tenemos la enorme cartera”.

Giraldo destacó que el Acuerdo de Punto Final es importante porque “es una cifra macroeconómica, los cerca de $7 billones, pero lo que sí le estamos diciendo al Gobierno es que nosotros reconocemos, el creador de esto fue el señor Presidente la República cuando estaba en campaña, lo del Punto Final, pero las deudas son mucho más grandes que esos $7 billones. Y entonces tengo que decir que hay una cantidad de carteras, exactamente son $33 billones la cifra de cuentas por cobrar que tiene registrado el propio Gobierno, o sea la Superintendencia y el Ministerio. Allá ellos tienen el stock de lo que son las cuentas por cobrar del sector prestador de servicios, es decir, hospitales, clínicas, consultorios, dispensarios, laboratorios, todo ese sector reclama esas deudas”.



Algunas medidas previstas

• Los flujos financieros que se inyecten llegarán a IPS, hospitales públicos, proveedores y talento humano, mejorando la calidad del servicio. Esto se complementa con medidas para hacer el gasto más eficiente y evitar acumular nuevas deudas.

• El Acuerdo de Punto Final elimina las excusas en prestadores y aseguradores, que aducen que les deben plata para negar los servicios a los que los ciudadanos tienen derecho.

• Tener un sistema de salud saneado, sin grandes problemas financieros, permite avanzar hacia una mejor atención integral de los pacientes y mayor oportunidad en los servicios.