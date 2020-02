Gobierno: se construirán más de 150 colegios para 2022

“Para el año 2022 vamos a construir en Colombia más de 150 colegios de alta magnitud, en diferentes áreas, apoyando y mejorando la infraestructura existente”, aseguró el presidente Iván Duque al catalogar la educación como el "detonante para cerrar las brechas sociales".

En ese sentido, resaltó que para ese año, el Gobierno tiene como meta lograr que cerca de 600.000 estudiantes obtengan la doble titulación en Colombia y que 334.000 jóvenes lleguen a las universidades del país de manera gratuita.

Además, recordó que durante su gestión ya se ha logrado que 80.000 estudiantes asistan de manera gratuita a la universidad a través del programa ‘Generación E’.

"Queremos, para el año 2022, llegar a la cobertura universitaria más grande de toda la historia de Colombia”, recalcó el Mandatario.

Por otro lado, también indicó que se trazó como meta conectar la educación con la fuerza laboral teniendo en cuenta que la mayoría de la tasa de desempleo que enfrentamos tiene una alta concentración en los jóvenes.

Por esta razón, el Jefe de Estado resaltó la iniciativa de que jóvenes, de entre 18 y 28 años, que no acrediten experiencia laboral, puedan vincularse a las entidades del Estado.

“La gente que se gradúa de la universidad busca un empleo y la gente les pregunta qué experiencia tienen; no tienen experiencia, no los contratan. Si no los contratan, no tendrán experiencia”, aseveró.

“Por eso, creemos que establecer el ejemplo es importante. Y los retos que también enfrentamos, incluyen que todos los sistemas de educación sean tan buenos como la calidad de los profesores”.

Puntualizó que por eso también se debe adelantar “una gran inversión para que la gente que se capacita como educadores tenga acceso a educación profesional y pueda, con base en su desempeño, seguir aumentando sus salarios y recibiendo incentivos para conectar la pedagogía con la ciencia y tecnología”.