Región central del país tiene 692.999 desempleados

Con un desempleo del 11%, la región Central del país tiene 692.999 personas desocupadas, de acuerdo con el informe del mercado laboral del DANE. A esta región le siguen con mayor desempleo, la Oriental con 10,5% y Pacífica con 10,3%. La región con menor tasa de desempleo fue la Caribe con 8,5%.

Para el periodo julio-diciembre de 2019, las regiones con mayor tasa de ocupación fueron Bogotá D.C. con 62,0%, seguida de la Pacífica con 57,7%. La región con menor tasa de ocupación fue la Central con 55,1%.

Según el reporte de la entidad de estadística, en el segundo semestre de 2019, las regiones con mayor tasa global de participación fueron Bogotá D.C. con 68,8%, seguida de la Pacífica con 64,3%. La región con menor tasa global de participación fue la Caribe con 60,3%.

En el segundo semestre de 2019, en la región Central el total de ocupados fue 5.585.000 de personas y la población económicamente inactiva llegó a 3.851.000 de personas. Para Bogotá D.C. el total de ocupados fue 4.236.000 de personas, la población desocupada fue 467.000 personas y la población económicamente inactiva de 2.132.000 de personas.

En la región Pacífica el total de ocupados fue 4.019.000, la población desocupada fue de 460.000. Para la región Oriental, el total de ocupados fue 3.944.000 de personas, la población desocupada fue 461.000 personas y la población económicamente inactiva 2.617.000 de personas.

Otras regiones

En la región Caribe el total de ocupados fue 4.706.000 de personas, la población desocupada fue 436.000 personas y la población económicamente inactiva 3.390.000 de personas.

En el segundo semestre de 2019, las regiones con mayor proporción de ocupados en el total nacional fueron la Central con 24,8% y la Caribe con 20,9%. La región Oriental presentó la mayor variación negativa de la población ocupada con 3,0% comparado con el mismo semestre de 2018.

En el período julio-diciembre de 2019, las regiones con mayor proporción de población desocupada en el total nacional fueron la región Central con 27,5% y Bogotá D.C con 18,6%. Comparado con el mismo semestre de 2018, las regiones Caribe y Pacífica presentaron las mayores variaciones positivas de la población desocupada con 11,5% y 10,3%, respectivamente.

En el segundo semestre de 2019, la mayor proporción de población inactiva se concentró en las regiones Central con 26,6% y Caribe con 23,4%. La región Oriental presentó la mayor variación positiva de la población inactiva con 6,8% comparado con el mismo semestre de 2018

Informalidad

De otro lado, la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,5% para el trimestre octubre-diciembre 2019. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,6%.

En el trimestre octubre-diciembre de 2019, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,5%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 49,0%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 45,6% y 48,4%, respectivamente

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (71,2%), Sincelejo (66,4%) y Riohacha (61,7%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (38,6%), Medellín A.M. (40,1%) y Bogotá D.C. (42,3%)

Seguridad social

El 90,9% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período octubre-diciembre 2019 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, lo que significó una disminución de 1,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (92,7%). En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 49,6% para el trimestre octubre-diciembre 2019. Para el trimestre octubre – diciembre 2018 esta proporción fue 51,0%

Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre octubre – diciembre 2019, el 56,8% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como aportante. El 10,4% del total de la población ocupada pertenecía al régimen contributivo o especial como beneficiario y el 23,2% de los ocupados pertenecía al régimen subsidiado.