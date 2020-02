Reforma no tocará a quienes les falten 8 años para jubilarse

En una reforma pensional o establecer apenas una medida para proteger a la vejez, quedó planteado el debate al interior del Gobierno sobre la jubilación de los colombianos.

Inicialmente, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, afirmó que se presentará en el Congreso una reforma pensional a mediados o finales de 2020, la cual será discutida en la Mesa de Concertación de Políticas salariales y Laborales antes de presentarla al legislativo.

Al respecto, el presidente Iván Duque dijo que no se trata de una reforma pensional sino una iniciativa que busca la protección a la vejez para garantizar que más personas en Colombia puedan tener acceso a una pensión.

"Es un mecanismo de protección a la vejez que lo quieren llamar reforma pensional (...) la discusión no es cuál es el título sino cómo corregimos las desigualdades en el país. Más que hablar de reforma pensional, debemos ponernos la mano en el corazón y decir que se necesita agenda de protección a la vejez", afirmó el mandatario.

Manifestó que lo que le preocupa es que en Colombia haya poca cobertura pensional. "Si no empezamos desde ya a buscar herramientas de protección y de cobertura sobre la base de equidad, el problema que vamos a tener más adelante es tremendo".

Los subsidios

El mandatario aseguró que lo primero que se debe hacer es establecer si los subsidios están llegando a las manos de quienes más lo necesitan o están quedando concentrados en los que tienen mayores ingresos.

"... Entonces me decían ¿esto no es reforma pensional? No, es protección a la vejez, ¿por qué? porque no estamos discutiendo si es edad, si es aporte, sino cómo como país vamos a tener realmente equidad para proteger a la población que está envejeciendo (...) que haya que subir la edad, esa no es la discusión de hoy, otros dicen hay que aumentar la cotización, tampoco es la discusión de ahora", agregó.

El Presidente Duque señaló que lo más importante es abrir la discusión al interior de la mesa de concertación laboral, donde trabajadores y empleadores "discutamos sobre esa necesidad de equidad".

Mientras tanto, la ahora designada ministra del Interior, Alicia Arango, dijo que los cambios en el sistema de pensión público en Colombia cobijarían a los hombres y mujeres que están a ocho años o más de alcanzar la edad de jubilación. No modificar la edad de retiro, la tasa de cotización y la edad de sobrevivencia son parte de los puntos inamovibles.

Conciliación

La ministra reveló que la propuesta de reforma, que en todo caso, deberá ser conciliada con los trabajadores y empresarios, plantea que los cambios en el régimen de prima media no cobijen a quienes están a menos de ocho años de pensionarse, es decir, a los hombres de 54 años o más y a las mujeres mayores de 49. Esto, porque la edad de pensión en hombres es de 62 años y la de mujer, 57.

La funcionaria asegura que en Colombia hay solamente tres millones de pensionados, y hay 23 millones de trabajadores. Este fenómeno, advierte Arango, ocurre por tres razones: no alcanzan el número de semanas o se les pasa la edad, por la informalidad o porque ganan menos del salario mínimo. Además, advierte que el 75% de los pensionados ganan menos de dos salarios mínimos.

"En Colombia pasa un tema muy grave y es que la gente que tiene más pensión tiene más subsidio. (...) Es absurdo que los subsidios se vayan a los que más ganan, el subsidio tiene que ser para el más vulnerable siempre", dijo la actual ministra del Interior.

Aseguró que "no se va a acabar el régimen de prima media" (Colpensiones) y que el Gobierno pretende hacer una especie de pirámide donde en la parte de arriba esté el sector más desprotegido, hoy parcialmente cobijado por la estrategia de Colombia mayor. Con ello, se buscaría aumentar el subsidio de $80.000 (que actualmente reciben) a $100.000 a esta población. Arango reiteró que hay dos sectores que no serán tocados: los militares y los maestros.

Sostuvo Arango, que los cambios no incluirían un aumento en la edad de pensión ni un aumento en las cotizaciones. Señaló que la reforma se presentaría en la próxima legislatura, que arranca en julio y el periodo de transición sería de "mínimo ocho años".