Reacciones encontradas por acusaciones de Merlano en Venezuela

Reacciones de todo tipo produjeron las explosivas afirmaciones que hizo el jueves pasado la prófuga exsenadora Aida Merlano ante un juez en una audiencia en Caracas, Venezuela, país en donde fue capturada tras entrar ilegalmente tiempo después de que escapara de prisión en Bogotá, en donde purgaba una condena de 15 años por compra de votos.

Merlano dijo en esta audiencia que fue condenada a 15 años de prisión por “un delito que no cometió”, según ella por un complot orquestado por las casas políticas barranquilleras Gerlein y Char para sacarla del medio y que no contara lo que sabe de compra de votos, en que supuestamente están involucradas.

Merlano aseveró que “los últimos presidentes desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron comprando votos”. Señaló también que “más del 90% del Congreso de la República de Colombia se ha elegido y se elige comprando votos”.

Aseguró que su fuga aprovechando un permiso que le dieron en la cárcel el Buen Pastor para realizarse un tratamiento odontológico fue organizada por políticos de la costa para matarla y que luego fue secuestrada. Aseveró también que “el señor Duque supo todo el tiempo en donde estaba, en donde me encontraba, pero no me podían asesinar en el lugar en donde estaba guardada. Donde me tenían secuestrada”.

Finalmente, Merlano pidió asilo a Nicolás Maduro porque según ella “soy perseguida por el presidente de mi país, Iván Duque, con la intención de asesinarme, luego de la fuga organizada por una clase política dirigente en el país”.

Frente a esto la ministra de Justicia, Margarita Cabello, dijo que “estas declaraciones carecen de todo fundamento, son oportunistas y son una fabricación del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que buscan atacar la honra del Presidente de la República de Colombia e intentan vulnerar la credibilidad de las instituciones colombianas”.

La Ministra de Justicia dijo que el régimen de Maduro “en lugar de estar produciendo este show mediático debe entregar inmediatamente a la señora Aída Merlano a las autoridades nacionales para que cumpla su condena en Colombia”.

Por su parte el Centro Democrático reaccionó ayer en un comunicado en el cual señaló que Merlano hace parte de la lista de “prófugos de la justicia” que el régimen de Nicolás Maduro ha “manipulado para que declaren” en contra de Álvaro Uribe”. Agregó esta colectividad “las campañas del expresidente Uribe han sido financiadas con recursos transparentes”.

Mientras la senadora uribista María del Rosario Guerra dijo que "preveíamos que Maduro la iba a usar para atacar al gobierno de Duque con mentiras como lo estamos viendo”.

En tanto que el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías, también desestimó las aseveraciones de Merlano. Señaló que “Maduro no solo protege a los bandidos colombianos sino que los utiliza en contra de Colombia y ahora en contra del presidente Iván Duque con infamias”.

No obstante desde otros sectores políticos el senador Gustavo Petro dijo que “el gobierno de Duque al impedir la extradición de Merlano simplemente estaba preparando el encubrimiento de los aliados políticos que le compraron los votos a Duque”.

En tanto que el senador del Polo Democrático, Alexander López, consideró que "la corrupción en cabeza de Merlano prendió el ventilador y confirma lo que ya sabíamos: quienes nos han gobernado desde la Presidencia han llegado con costumbres mafiosas. Ahora, como la declaración fue en Venezuela, tildarán que esta verdad es manipulación de Maduro".