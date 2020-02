Queremos evitar una masacre legal de niños: monseñor Castro

Arzobispo de la ciudad de Tunja hace un llamado a la Corte Constitucional ad portas que esta tome una decisión sobre eventual despenalización

EL NUEVO SIGLO: En los próximos días la Corte se pronunciará acerca de la demanda que busca despenalizar el aborto en Colombia, ¿cuál es el llamado que hace la Iglesia al respecto ante este alto Tribunal?

LUIS AUGUSTO CASTRO: El llamado que como Iglesia le podemos hacer a la Corte es sencillamente que no piense solamente en la madre, que piense también en el hijo. Cuando una persona ha sido concebida en el vientre de su mamá, es un ser humano con todos los derechos y deberes que le corresponden y por eso, no se puede acabar con un ser humano así a la ligera, simplemente porque es chiquito.

Entonces esperamos que la Corte piense no solo en el gusto de quien sea la madre, sino en los derechos humanos que tiene también un niño que ya ha sido concebido, que ya está en proceso de crecer y de nacer. Esto es lo que se pide efectivamente y queremos evitar una masacre de niños, una masacre hecha legalmente, porque la Corte Constitucional aceptó que se mataran los niños, así como nos cuenta el Evangelio cuando se perseguía a Jesús. No, hay que mirar también al niño y a sus derechos.

ENS: Ustedes en los templos tienen la oportunidad de darse cuenta sobre la forma de pensar de los feligreses, ¿cuál es la idea generalizada sobre el aborto?

LAC: En un tiempo los feligreses insistían en que se dieran algunas excepciones para poder realizar un aborto y entonces el mismo Estado estudió el asunto y salieron tres excepciones, que conocemos muy bien, pero ir más allá significa hacer que el aborto sea una cosa de esas que se hace a la ligera, que no se piense a quién se le está haciendo daño y eso ya sería gravísimo.

Ya es grave que haya aborto, pero gravísimo si todavía se le va a dar al aborto un grado de libertad de este tamaño.

ENS: En la ponencia de la Corte por la citada demanda se pide no penalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación, ¿qué tiene que decir la Iglesia sobre esto?

LAC: Es que no hay ninguna razón para establecer una semana 12, me parece que el hecho que un niño pueda vivir hasta la semana 11 y después ya lo puedan matar eso no tiene sentido. Evidentemente, una pareja debe cuidarse bien y no empezar a generar un nuevo ser, pero una vez ya lo ha generado hay que respetarle la vida, no se le pueden poner esos límites así simplonamente de hasta la semana once tiene derecho a vivir, después tenemos derecho a matar. Eso no me parece que sea moral ni muy legal, por eso nos oponemos a unas definiciones así como tan simples sobre este tema tan delicado.

ENS: Según el ICBF de los más de 400.000 abortos al año, solo 50.000 mil se hacen legalmente, ¿eso qué le dice a la Iglesia?

LAC: A la Iglesia le dice que hay que seguir luchando para que se entienda también la ilegalidad del aborto. Eso que cierto número o 50.000 son legales es sencillamente porque se hacen dentro de esas tres condiciones que ya conocemos, pero lo ideal es que se respete la vida de todo niño que haya sido engendrado en el vientre de su mamá.

ENS: También hay una alternativa poco explorada en el país y es que la madre en lugar de abortar, tenga su hijo y lo entregue al ICBF, ¿cuál es su opinión?

LAC: Esa es una solución que es más sensata que simplemente matar al hijo, entregarlo al Estado, entregarlo en adopción, hoy hay muchas familias deseosas de adoptar y no siempre lo logran por diversos motivos. Pero hay también muchas casas de adopción que reciben a los niños y los preparan para que puedan ser adoptados.

Creo que todas esas soluciones son buenas, mas no simplemente asesinar.

ENS: Hoy son las mujeres las que toman la decisión sobre los abortos permitidos por las causales que contempla la sentencia de la Corte, ¿deberían también los padres poder opinar?

LAC: Creo que los dos tienen que tomar la decisión, si una mujer queda embarazada y no sabe quién es el padre pues tiene que encontrarle salida. Pero de todas maneras, en una familia donde el padre y la madre se pongan de acuerdo para acabar con la vida de un hijo, no me parece que sea lo correcto. Sé que eso se da con frecuencia, pero no hay que aplaudirlo, hay que especialmente condenarlo y decir que eso no está bien.

ENS: ¿Dónde quedan los derechos de las mujeres que deciden no tener un hijo por determinada razón?

LAC: Creo que el no querer un hijo es algo respetable, pero también hay que respetar la vida del hijo, entonces qué bueno que una mujer que está en esta circunstancia simplemente deje que su hijo nazca y lo entregue a quien pueda ser el responsable de esta persona sin eliminarse la vida, que es lo que se quiere evitar.

Hay muchas formas en las que el ser humano puede ser acogido por instituciones o por familias.