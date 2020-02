Primera jornada de seguridad vial para motos en Bogotá

Hoy la Secretaría Distrital de Movilidad y la Policía de Tránsito se toman la localidad de Bosa con la primera jornada del año en seguridad vial para motociclistas. Esta actividad se realizará de manera gratuita en el Parque Central de Bosa, entre las 10:00 a.m. y las 4:00 de la tarde.

Esta jornada hace parte del Plan Distrital de Seguridad Vial del Motociclista y tiene como principal objetivo prevenir los riesgos a los que se enfrentan los motociclistas en sus recorridos, salvar sus vidas y reducir la siniestralidad. ¿Por qué? Porque los motociclistas son el segundo actor vial con más fatalidades en el tránsito, luego de los peatones.

De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Movilidad, el 5% de los siniestros graves con motociclistas en la ciudad se han concentrado en la localidad de Bosa entre 2017 y 2019, es decir, 30 siniestros fatales y 714 choques con lesionados.

Las cifras también revelan que los meses de marzo y julio son los más críticos del año por los altos índices de siniestros graves en la localidad de Bosa, y se evidenció que los días sábados y miércoles en este lapso de dos años, se presentaron las cifras más altas de fatalidades. Los días martes y viernes se concentraron los mayores registros con motociclistas lesionados.

Así mismo, el análisis indica que el 47% de los siniestros con fallecidos en la localidad de Bosa se produjeron en horarios pico de la ciudad (12:00 a.m. y 6:00 a.m.); y el 28% de los choques tuvo lesionados entre las 6:00 p.m. y 12:00 a.m.

Durante esta jornada, la Secretaría Distrital de Movilidad sensibilizará a los motociclistas sobre la importancia de los elementos de protección y el cumplimiento de las normas de tránsito. Así mismo, se socializará sobre los puntos críticos de siniestralidad en la localidad y las principales causas.

Adicionalmente, habrá un Test drive con la Policía de Tránsito y se realizarán pruebas de conducción en donde los motociclistas podrán evidenciar las emociones y responsabilidad que se deriva al momento de conducir una motocicleta.