Primer fuerte roce entre el CD y la alcaldesa López

Para el Concejal Andrés Forero, solo uno de los cuatro alivios para el pago del impuesto predial, es verdaderamente novedoso

___________

Aunque la alcaldesa Claudia López, durante la socialización de los nuevos alivios para el pago del predial, aclaró e incluso agradeció la labor que hizo el Concejo de Bogotá a este respecto, su pronunciamiento generó malestar en la bancada del Centro Democrático, pues de acuerdo con ellos estas medidas ya estaban establecidas en el Acuerdo 756 de 2019, y fueron fruto tanto del Concejo como de la Administración pasadas y no de esta nueva Alcaldía Distrital.

Por ello, y ante la publicación de este paquete de medidas, el concejal y vocero del Centro Democrático, Andrés Forero, criticó que los alivios anunciadas por la Administración Distrital de Claudia López no fueron mérito de la actual Alcaldía.

Lea también: Se calienta debate por publicación de declaración de renta

“Ella dijo: hoy frenamos el abuso del predial y eso no corresponde. Esta fue una iniciativa que se aprobó el año pasado y que quedó en el Acuerdo 756 de 2019 del Concejo de Bogotá, aprobado por el mismo y sancionado por el alcalde Enrique Peñalosa. Si hay alguien, entre comillas, a quien hay que reconocerle el mérito es a la administración pasada. Y de hecho eso viene de la Ley 1995 de 2019, en la que se establecen estas restricciones y es de autoría del Centro Democrático”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal del Centro Democrático.

Aclarando que la administración actual lo único que está presentado que es realmente novedoso es el cuarto punto, relativo a la revisión de todos los casos con incrementos excesivos entre los años 2018 y 2019, el cabildante dijo que López se está atribuyendo un logro que no es de su Administración.

“Eso sí sería nuevo, pero como la alcaldesa lo dijo, es algo que se tiene que materializar a través de un Acuerdo del Concejo, y que haría una revisión de esos casos. De esto, los otros tres elementos se dan en cumplimiento de un Acuerdo aprobado por el Concejo anterior y por la administración de Enrique Peñalosa. Qué bueno que lo implemente pero pues es el mandato legar el de cumplir con los acuerdos”.

Además de esta precisión, el cabildante dijo que el Acuerdo del Concejo mejoró la Ley 1995, en la medida en la que establecía topes de 8+IPC para todos los predios y el Acuerdo lo bajó a 5 para los predios residenciales.

¿Incumplimiento de campaña?

Adicionalmente, el concejal Forero refirió que la alcaldesa, de hecho, incumplió su propuesta de campaña, pues ella habló en su momento de congelar el predial.

Lea también: Que no se presente como una palomita: Duque a Maduro

“Ella se había comprometido, y su promesa de campaña había sido la de congelar el predial durante el primer año de gobierno y eso no pasó. Lo que uno pensaba cuando ella dijo que no se implementaría el predial, es que iba a haber cero incrementos, ni siquiera por la inflación. Y para muchos predios, y ella misma lo reconoce, va aumentarse. No hay congelamiento del predial en la ciudad”, precisó Forero.

Lo que presentó la alcaldesa

La mitad de los predios residenciales en la ciudad de Bogotá, de cualquier estrato, no tendrán ningún incremento en el impuesto predial de este año. Estos serán predios que sufrieron un incremento en el avalúo y un tope de tarifa. La otra mitad de los mismos, alrededor de 840.000, tendrán un tope de incremento de máximo el 5%, y un tercer alivio será para los predios no residenciales, los cuales tendrán un tope de incremento de máximo el 8%.

Un cuarto alivio le pone un techo a los topes por alteraciones (modificaciones al predio), el cual será del 25%. Ante estas alteraciones, como construir un piso nuevo o adecuar una tienda, no tenían límite ni tope, por lo que en algunos casos hubo variaciones hasta del 1.000% de un año a otro en predios residenciales.

No obstante, por decisión del Concejo de Bogotá estos alivios solo aplicarán de este año en adelante, aun cuando mucho de estos abusos del cobro del predial, ocurrieron en el 2018 y en el 2019, por lo que la administración radicará un nuevo Acuerdo ante el cabildo.