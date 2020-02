Preocupan retrasos en construcción de la autopista 4G Pacífico I

Geólogo y expresidente de Ademinas dice que es el resultado de entregar la obra a banqueros

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo ha visto el desarrollo de las autopistas 4G en Antioquia, particularmente Pacífico I, II y III, que comenzaron en la administración Santos y se le ha dado continuidad en el actual Gobierno?

JOSÉ HILARIO LÓPEZ AGUDELO: Hay tres sectores, lo que llamamos el sector I, que va desde el Valle de Aburrá hasta el río Cauca, Pacífico II que va por el río Cauca hasta La Pintada y hay un tercero, que se llama Pacífico III, que va desde La Pintada hacia el sur hasta conectar con el Valle y con el Eje Cafetero.

Las dos últimas, o sea Pacífico II y Pacífico III, en mi concepto marchan normalmente; se desarrollan de una manera ordenada, creo que están cumpliendo y fueron encomendadas a firmas de ingenieros en Colombia, muy competentes y con conocimiento de su oficio.

En cambio, la Pacífico I fue entregada al Grupo Sarmiento Angulo, que es un grupo de banqueros. Los banqueros subcontratan la ingeniería y en estas condiciones no están cumpliendo plenamente. El primer tramo desde el Valle de Aburrá hacia el Pacífico está marchando muy lentamente, con muchas dificultades. Sobre ello he escrito, he dado reportajes a la prensa local y soy muy pesimista sobre la marcha de ese contrato.

Interrumpieron desde el mes de marzo la vía, Pacífico I cerró la vía y todavía no tenemos una fecha en que pueda reabrir su comunicación normal con el sur del país y con el departamento del Chocó.

En el primer tramo hay muchas dificultades. Pasó el verano, tuvieron dificultades con la estabilidad de los taludes y no sé qué va a pasar ahora, cuando llegue la temporada lluviosa que ya está iniciando.

ENS: ¿Cuál es el porcentaje de avance de las obras de las 4G Pacífico II y Pacífico III?

JHLA: Van de acuerdo con lo programado, ellos están cumpliendo porque les interesa terminar rápidamente para que les vayan pagando tramo terminado porque así lo dice el contrato. En cambio, en Pacífico I les interesa es que corra el tiempo para que los intereses que tiene que pagarles la Nación en préstamos, sean mayores.

ENS: ¿Cuál es la importancia de estas tres vías cuando estén concluidas para el departamento de Antioquia y las regiones por donde pasan?

JHLA: Para nuestro Departamento, tanto la ciudad de Medellín como el Valle de Aburrá son fundamentales para la salida al puerto de Buenaventura, dado que nuestras carreteras están en medio de estas montañas; en cambio, cuando ya se sale del departamento de Antioquia y se entra al Eje Cafetero o al departamento del Valle del Cauca, allí se encuentran grandes autopistas y nosotros estamos aquí encerrados, además, la posibilidad de tener nosotros la mediterraneidad es lograr las conexiones Pacífico I, Pacífico II y Pacífico III. Esa es la esperanza de poder avanzar con el desarrollo de nuestro Valle de Aburrá.

ENS: ¿Alguna de estas vías alcanza a tocar al departamento del Chocó, una región muy poco comunicada por tierra?

JHLA: No, con Pacífico I llegamos a un sitio que se llama Bolombolo, de allí hacia el occidente es la carretera que comunica al departamento de Antioquia con la capital del departamento del Chocó, Quibdó. Ellos también están sufriendo los traumas que está generando Pacífico I, entre Medellín y el río Cauca.

ENS: En su concepto, ¿por qué la obra pública en materia de infraestructura vial se demora tanto en Colombia, para la muestra el túnel de La Línea?

JHLA: El túnel de La Línea es el fracaso más grande, desde el Ministerio de Obras Públicas en esa época se contrató con la firma de Carlos Collins que no tenía ninguna experiencia certificada en construcción de túneles y se desechó la propuesta de la firma constructora que había hecho el túnel piloto, que ya conocíamos.

Fue una torpeza del Ministerio de Obras Públicas en su época contratar en esas condiciones, mal estructurado el contrato.

ENS: ¿Es lo más acertado para la Nación pagar a las firmas por kilómetro construido de las autopistas 4G?

JHLA: Es mejor que el sistema anterior, porque las firmas de ingenieros cuando tenían dificultades financieras, cogían los anticipos para cubrir huecos y se quedaban descapitalizadas para construir la obra.