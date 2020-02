Polémica por exclusión del Centro de Memoria de red mundial

Después de que la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños (Reslac) determinaran retirar la membresía al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), porque después de 4 meses han esperado una carta de la institución en la cual se reconozca la existencia del conflicto armado en Colombia y se aclaren otras inquietudes, su director Darío Acevedo señaló que no conocía que la entidad que dirige hacía parte de esta liga.

Acevedo explicó ayer que "se trató de una confusión porque el 20 de septiembre llegó una carta de la Reslac, luego otra de la Coalición Internacional, y ambas planteaban temas similares sobre mi gestión, derivabas de la campaña donde se ponía en duda mi idoneidad y solicitando que refrendara mi apego a una serie de criterios para pertenecer a esa organización".

Como consecuencia de la medida adoptada por la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Reslac desde el pasado 1° de febrero el CNMH dejó de hacer parte de esta liga.

Sin embargo Acevedo dijo que "para unos eso es una expulsión o que el país fue expulsado. No es una sacada, sino una suspensión. Es una medida exagerada y sobre todo la manera como se ha interpretado en el país".

Agregó el funcionario “lo que a uno le parece extraño es que constantemente, es que desde que llegamos, incluso antes de llegar, nos estén reclamando constantemente que tenemos que decir, como si fuera un rosario que se reza todos los días ‘creemos en el conflicto armado’ por la mañana, por la tarde, toda la noche, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años...Eso no se puede convertir en un dogma de tipo religioso sino que es un principio establecido por la ley y punto, se cumple”

Añadió “el conflicto armado está reconocido por la Ley, es una decisión política y jurídica que tomó el Estado colombiano”.

De igual forma anunció Acevedo “estamos preparando una carta aclaratorio, reconociendo esta confusión y contestando cada una de estas inquietudes que nos plantean".

Por su parte Marina Gallego, coordinadora de la Ruta Pacífica de las Mujeres, consultada por EL NUEVO SIGLO, dijo que “creo que es una pérdida para el país que por lo que hubiese sido se haya perdido ese espacio”. Añadió que el país está en una transición difícil tras la firma del acuerdo de paz y “es importante que Colombia se encuentre en esta instancia de gran importancia mundial”.

Dijo también que no se puede estar al frente de una institución de este tipo con posturas personales, “Colombia ha vivido el conflicto armado y hay un acuerdo firmado, eso nos va a acompañar prácticamente por tres gobiernos más. Entonces es muy grave que él (Acevedo) no reconozca el conflicto, si uno no reconoce el conflicto no puede estar en el Centro de Memoria”.

En noviembre pasado el Director del CNMH afrontó un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado para examinar cómo viene revisando la historia del conflicto armado y la memoria de las víctimas.

Una de las citantes de ese debate, María José Pizarro, recordó ayer que “en el debate de control político al Director del Centro de Memoria Histórica, expusimos con Iván Cepeda y Antonio Sanguino los argumentos por los cuales el CNMH estaría en riesgo de ser expulsado de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia”.