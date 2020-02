Polémica en Concejo por alza de pasaje de Transmilenio

Continúa la controversia por la decisión de la Alcaldía de Bogotá de aumentar, a partir de marzo, en $100 pesos la tarifa de Trasmilenio.

Así las cosas, el pasaje de los vehículos troncales quedará en $2.500 y el servicio de SITP subirá a $2.300.

La concejal Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana-UP, criticó la decisión. “En realidad lo que ha pasado en los últimos años ha sido un permanente aumento del servicio de Transmilenio en nuestra ciudad. Para el salario de un Congresista $100 demás en Transmilenio le representa solo el 0,3% de su sueldo mensual. Para un Concejal representa un 0,6% de sus ingresos, pero para un trabajador que gana el SMMLV le representa un gasto del 13,6%”, expresó.

“En Bogotá 3.187.000 personas se movilizan a pie. ¿Cuáles son las principales localidades? las localidades con mayor pobreza. La localidad de Bosa, Ciudad Bolívar, Suba, Sumapaz. Están son localidades donde la gente no tiene cómo pagar un pasaje. Cómo le vamos a seguir aumentando el pasaje a la gente. Alcaldesa, usted se comprometió que no iba a aumentar el pasaje, que primero iba a mejorar el servicio. El servicio no ha mejorado y el pasaje lo va a aumentar. Le pedimos por el bienestar de los bogotanos que no aumente el pasaje de Transmilenio”, sostuvo.

Emel Rojas, concejal de Colombia Justa Libres, también cuestionó la determinación. “La Alcaldesa prometió hasta el cansancio no subir las tarifas de Transmilenio y SITP, así como lo hizo con el predial y la troncal de la Av. 68, hoy incumple. Definitivamente hacer campaña es muy distinto a Gobernar!”, expuso.

Por su parte el concejal Diego Laserna, de la Alianza Verde, defendió la medida. “Esta decisión es dolorosa pero hoy es lo responsable. Hay que buscar fuentes alternativas a la tarifa para financiar el transporte público y en un futuro cercano poder no subir la tarifa (de Transmilenio, metro o regiotram) todos los años”, dijo.

“La solución no es seguir aumentando el déficit sino concretar unas fuentes alternativas que permitan financiar el transporte público con fuentes distintas a la tarifa que se le cobra a los usuarios”, reiteró.

La alcaldesa Claudia López al anunciar la medida señaló que la administración anterior subió “de facto $100 Transmilenio en diciembre, pero no lo anunció. Nos tocó hacer el anuncio e incluimos 3 cambios: No subir la tarifa a 750.000 usuarios Sisben, mayores y en discapacidad y ampliar el tiempo gratuito de transbordo de 95 a 110 minutos”.

Manifestó, además, que “tenemos que mejorar su calidad este año así: no cobrar el aumento a los usuarios más pobres para no afectar su ingreso y no perder usuarios, ampliar 21 estaciones, bajar el hurto y el acoso a mujeres en el sistema, y renovar la flota para bajar contaminación”.

“La solución de fondo para no depender solo de Transmilenio y mejorar la calidad de viaje en transporte público es hacer la Red de Metro Regional, pero eso demora 12 años. Así que por ahora tenemos que seguir mejorando el servicio, la frecuencia y seguridad en Transmilenio y SITP”, subrayó.

El gerente de Transmilenio, Felipe Ramírez, explicó que aumento se hará en esta fecha ya que en este día llegarán 130 buses biarticulados a gas, lo cual " ayudará con la prestación del servicio". "Estamos conscientes que la prestación de servicio que hacemos el día de hoy no es la que quisieramos en el sistema y por eso estamos comprometidos con los usuarios para que nos reconciliemos", indicó Ramírez.