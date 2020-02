Para servir a regiones despega Avianca Express

Villavicencio: Disposición de cuatro (4) frecuencias diarias desde y hacia la capital del país, mejorando el servicio con el ajuste de la salida del primer vuelo Bogotá-Villavicencio el cual pasa de operar a las 8:50 a.m. para las 5:42 a.m. En la ruta Villavicencio-Bogotá el primer vuelo pasa de operar a las 10:50 a.m. para las 7:18 a.m. Estos ajustes se realizaron con el fin de beneficiar al cliente corporativo que requiere llegar con mayor anticipación a los destinos.