"No soy candidato a nada": Procurador Carrillo al Fiscal

"No sé quién tenga aspiraciones presidenciales. No soy candidato a nada", contestó el procurador, Fernando Carrillo,a la propuesta del fiscal Francisco Barbosa que planteaba una inhabilidad temporal para que los jefes de los organismos de control e investigación no puedan aspirar inmediatamente a cargos de elección popular.

En ese sentido, Carrillo indicó que dicha iniciativa "YA está en el proyecto de reforma a la justicia" e invitó al fiscal Barbosa a a unirse a la campaña de lucha frontal Contra La Corrupción conjuntamente con la Contraloría General.

La propuesta del Fiscal Barbosa YA está en el proyecto de reforma a la justicia. No sé quién tenga aspiraciones presidenciales. No soy candidato a nada. Más bien, invito al Fiscal a unirse a la campaña de lucha frontal #ContraLaCorrupción conjuntamente con @CGR_Colombia — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) February 13, 2020

Cabe recordar que Barbosa había invitado al contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, y al procurador Carrillo, a que acompañaran la propuesta "para evitar el afán de iniciar campañas presidenciales precoces en el marco de nuestras funciones".

Por otro lado, el presidente Iván Duque no expresó un apoyo directo a esta iniciativa, sin embargo enfatizó que la Fiscalía se debe apartar de la justicia espectáculo, de las filtraciones de información y de las inclinaciones políticas o ideológicas.