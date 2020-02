"No permitir que desde Santa Marta se propague ideología comunista"

Senadora critica la decisión de alcaldesa Johnson de permitir la entrada de profesores cubanos Colombia

Fuertes críticas recibió ayer, de parte del Centro Democrático, el anuncio hecho el domingo por la alcaldesa de Santa Marta, Virna Jonhson, sobre los convenios que firmará con Cuba “para fortalecer el deporte, educación y salud en Santa Marta con alianzas de cooperación internacional”.

La noticia la dio Johnson luego de que ella y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se reunieran con José Luis Ponce, embajador de Cuba en Colombia.

Según Johnson, Cuba ayudaría en la capacitación de los docentes del distrito, así como a los entrenadores en diferentes disciplinas deportivas, mientras que asesorará planes “que tienen que ver con salud al barrio, en la salud de las casas de cada ciudadano”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la crítica que ustedes le hacen al gobierno de la ciudad de Santa Marta?

MARÍA DEL ROSARIO GUERRA: Nosotros tenemos una gran preocupación porque leímos que la Alcaldía de esa ciudad piensa hacer un convenio con el gobierno cubano para presuntamente traer profesores.

Primero, la calidad académica de Cuba no es la mejor. De hecho Colombia tiene muchos mejores profesores para que aquí nos traigan a las escuelas públicas profesores cubanos.

Nosotros esperamos que esto no sea la antesala de lo que se vivió en Venezuela, que comenzaron a llegar médicos y profesores cubanos, y ahí fue cuando vino el adoctrinamiento y la defensa del régimen cubano.

Nuestra gran preocupación es que esto arranque por Santa Marta y por el Magdalena para que una vez estén en territorio colombiano se convierta en un fenómeno incontrolable que termine permeando la educación pública colombiana.

Creo que el gobierno del presidente Duque debe estar alerta, estudiar el tema y frenar esta situación. Cómo ellos deben tener permiso para estar en Colombia y muchos científicos europeos y americanos no lo tienen. Yo solo espero que en este caso frenen la posibilidad de que por esa vía, en estas administraciones de izquierda, no terminen buscando aquí unos profesores que vengan a adoctrinar a los niños y jóvenes.

ENS: Quienes impulsan esta propuesta dicen que se hacen convenios con todo el mundo. ¿Por qué impedir este fenómeno?

MRG: Estoy de acuerdo que haya intercambio con docentes de alto nivel académico y que respeten los regímenes políticos nacionales, pero aquí hay un hecho diferente. Cuando se hacen ese tipo de convenios normalmente, lo hace el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Educación, con otro igual y hay unos requisitos de perfiles. Pero, qué casualidad, que aquí sea un gobierno de izquierda el que haga el convenio precisamente con el gobierno cubano.

La gran preocupación es que ellos se aprovechen para entrar a estas personas al país y por esa vía con la excusa de un programa académica inicien un proceso de adoctrinamiento político.

ENS: En estos momentos el Gobierno colombiano ha criticado al régimen cubano por la presencia de la cúpula de esa guerrilla en territorio cubano. ¿Este incidente puede seguir afectando esas relaciones con ese país?

MRG: La verdad esa situación es muy complicada. Uno se pregunta, ¿cómo un gobierno serio, como el nuestro, va a aplaudir que se dé esto, cuando el gobierno de Cuba sigue albergado a los terroristas del Eln y a muchos de la disidencia de las Farc, y no ha condenado el terrorismo?

Uno no les puede hacer el juego a ellos. Ya vimos lo que pasa en Venezuela. No los han podido sacar. Pero los sacaron de Brasil y otros países porque ellos están adoctrinando a los niños. Ellos van protegidos por el gobierno cubano y ese gobierno lo que quiere, y siempre ha querido, es llevar la ideología comunista a América Latina.

No podemos ser ingenuos sobre lo que plantean en Santa Marta y el Caribe. Allí murió nuestro libertador y no podemos permitir que allí inicie la propagación de la ideología comunista.

ENS: Varios intelectuales han pedido al presidente que no rompa las relaciones con Cuba. Sin embargo, ¿usted cree que se necesita de una respuesta diplomática más fuerte en este caso?

MRG: Uno no puede seguir siendo arrodillado ante Cuba. Ese siempre ha sido el caballito de batalla, que como el gobierno cubano tiene nexos con la guerrilla hay que mantener las relaciones. No señor. No podemos seguir permitiendo que los regímenes comunistas sigan influenciando la seguridad del país y ellos siempre han querido como trofeo a Colombia.

ENS: La guerra fría ya terminó. ¿Por qué seguirnos preocupados de ideologías de derechas o izquierdas?

MRG: Por supuesto que el muro se calló, pero el deseo de seguir expandiendo el comunismo sigue. Hay que mirar el caso de cómo países como Irán y Venezuela están asociados al comunismo. Y esto asociado a terrorismo y a narcotráfico. Esto no es solo de guerra fría. Esto es geopolítica en materia de temas trascendentales. Esta es una nueva composición política que estamos viviendo.