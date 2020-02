Máxima alerta militar anti-Eln

El presidente Duque dijo que Colombia no para ante las amenazas de ningún grupo armado y “hoy más que nunca estamos fuertes como Nación”

Este sábado el Eln iniciaría un supuesto paro armado durante 72 horas a nivel nacional, según ha advertido esta organización a través de panfletos.

A pesar de que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, ha señalado que la Fuerza Pública está preparada para repeler cualquier ataque y defender la vida y bienes de los ciudadanos, hay temor en algunas poblaciones y por ello han restringido sus actividades normales en la región del Catatumbo y Arauca, entre otras. Sin duda es un desafío mayúsculo para el Gobierno, no solo en materia de seguridad, sino para su imagen porque el terrorismo puede valerse de un solo hombre para cometer un atentado, y no faltaría el que diga que el Ejecutivo ya estaba avisado de lo que podría ocurrir.

Sobre el particular el consultor internacional en seguridad, John Marulanda, dijo a EL NUEVO SIGLO que “es conocido en los medios que estudian el terrorismo, cuando se dan estos hechos normalmente se produce en la sociedad afectada un fenómeno que se llama transferencia, y es que la gente afectada por esos hechos que al no tener ningún tipo de referencia transfiere su incomodidad y su temor a las autoridades o a los responsables de seguridad y les echa la culpa”.

Marulanda consideró que “si hay ahora algún hecho serio terrorista, evidentemente la gente le va a reclamar es al Gobierno y va a decir que estaba advertido, y a continuación n los simpatizantes o interesados en el Eln van a presionar para que se abra un diálogo con el Eln”.

El experto dijo que desafortunadamente no hay una medida inmediata para blindar el país de un eventual hecho terrorista grave por el Eln en este presunto paro armado, “como no sea las que se están tomando de mayor control por parte de autoridades en las calles y en las ciudades, sacando todos los recursos disponibles, activando al máximo los servicios de inteligencia”.

Marulanda consideró que hay medidas contra el Eln que aunque tomarán algo de tiempo podrían ser más efectivas como “empezar a quitarle el oxígeno” con la erradicación de los cultivos de coca. “La cocaína es la que está alimentando al Eln”. También consideró que “rompiendo relaciones con Cuba porque el Eln está muy envalentonado porque está protegido, promovido y prohijado por Venezuela y por Cuba”.

Por su parte, Néstor Rosanía, director ejecutivo del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, dijo a este Diario que en los atentados “siempre la única responsabilidad la va a tener el grupo terrorista que lo ejecute. No se podría culpar al Estado frente a eso”.

No obstante puso de relieve que ello no es óbice para afirmar que “la política de seguridad hoy está fracasando, que los grupos están tomando mucha fuerza, que se descentralizó el conflicto”, y que lo que más preocupa “es que cuando uno lee los programas y el plan de seguridad del Gobierno es como si estuvieran diseñando un plan de seguridad para las Farc del 98 del ‘Mono Jojoy’, cuando hoy el conflicto es completamente diferente”.

Explicó Rosanía que actualmente el conflicto está muy descentralizado, “el último informe que saca Pares habla que solo en la parte entre La Guajira y Cesar hay más de 20 grupos armados disputándose la zona. Entonces hoy esa estrategia militar de copación y lo que se hizo en el Plan Patriota, eso funcionaba para el Bloque Oriental de las Farc pero no para 28 grupos de pequeñas células disputándose corredores de movilidad”.

Rosanía consideró que el eventual paro armado se sentiría muy duro en las regiones en donde el Eln tiene control territorial, como Arauca con el Frente Domingo Laín, el Catatumbo, Cauca así como Chocó Medio y Chocó Alto. No obstante cree que esta organización en dicha jornada no haría atentados en las grandes ciudades, “creo que están es buscando control territorial y mostrarse fuertes en las regiones contra sus propios enemigos, que no solo son los militares, el Frente Libardo Mora allá en el Catatumbo, el Clan del Golfo por el lado de Chocó, los Paisas, los Caparrapos. Ellos tienen varios frentes de guerra en este momento”.

Dura respuesta

El pasado miércoles el presidente Iván Duque dijo sobre el presunto paro armado del Eln “que no pretendan los terroristas salir a intimidar al país hablando de paros armados. Colombia no para ante las amenazas de ningún grupo armado y hoy más que nunca estamos fuertes como Nación. Al Eln, Los Pelusos y el Clan del Golfo, que han pretendido llegar a las comunidades a intimidar, les decimos que Colombia está más unida que nunca”.

Mientras que el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, esta semana que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional están listos para prevenir y contrarrestar cualquier acción que el Eln pretenda adelantar en los próximos días. “La Fuerza Pública está atenta y preparada, la tarea de inteligencia ha venido cumpliéndose con todo detalle”, sostuvo.

Igualmente, manifestó que todas las unidades militares del país se encuentran en máxima alerta para atender cualquier requerimiento de protección que solicite la ciudadanía.

“Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional van a responder con la firmeza adecuada y legítima y con todo rigor ante las amenazas de estos terroristas. No vamos a permitir que estos criminales vengan a chantajear al Gobierno con terrorismo y ataques a la población civil y a la infraestructura, alegando falsos deseos de paz”, expresó el Ministro, al advertir que no se permitirá que esta organización ilegal restrinja la movilidad de las poblaciones.

Asimismo, reiteró que al Eln lo conocen muy bien los colombianos y la comunidad internacional, porque “llevan décadas engañando a la sociedad colombiana con falsas promesas de paz” y recordó que “hace un año, el 17 de enero, al mismo tiempo que pedían negociaciones de paz, esa organización criminal asesinó de manera cobarde a 22 cadetes en la Escuela General Santander”.

En tanto que el comandante del Ejército, el general Eduardo Zapateiro, a propósito de las medidas que se están tomando para la conflictiva región del Catatumbo, se reunió en Cúcuta con la Policía Nacional y autoridades civiles de Norte de Santander para analizar la situación de orden público. “Nuestros soldados mantienen su compromiso con la seguridad y la estabilidad de la región” indicó.

Disidencias

De igual forma cinco estructuras de las disidencias de las Farc anunciaron que realizarán su propio armado, que coincidiría con las fechas que señaló el Eln.

El supuesto paro armado de las disidencias de las Farc se llevaría a cabo principalmente en el departamento del Cauca, en donde éstas han amenazado con que quemarán vehículos que se atrevan a circular y hablan hasta de un toque de queda a locales comerciales y tránsito de personas.

Sin embargo, la inteligencia militar le ha confirmado a Blu Radio que detrás este paro armado en Cauca, hay un fragmento de las disidencias buscando distraer a la fuerza pública.

A su vez, precisan que otra facción, entre ellos alias ‘Mayimbú’, siguen metidos de lleno en el negocio de la droga.

El otro paro armado es por cuenta de ‘Los Pelusos’ (disidencia del Epl) en la región del Catatumbo, Norte de Santander, donde ya van 10 motos, carros, camiones y buses quedamos en diferentes carreteras de la región. Los habitantes temen que la situación empeore con el paro del Eln.