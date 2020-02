Más del 90% de Sumapaz carece de comunicaciones: Alcaldesa Murcia

De acuerdo con Francy Liliana Murcia Díaz, Sumapaz está aislada, lo que ha hecho que los jóvenes no puedan acceder a la educación virtual y razón por la cual ha aumentado su migración a la Bogotá urbana

EL NUEVO SIGLO: Sumapaz es una localidad eminentemente rural, la más grande y la más al sur. ¿Usted cree que en Bogotá esta localidad aún se siente aislada del resto de la ciudad?

FRANCY LILIANA MURCIA DÍAZ: No es que hayamos estado aislados, lo que considero es que a Sumapaz la Bogotá urbana la ven de una manera diferente. No tienen una percepción real de lo que somos y significamos no solo para ellos, sino para la humanidad como fuente primaria de vida.

Y aunque aquí nosotros producimos la mayor cantidad de agua para los bogotanos y el centro del país, y somos parte del páramo más grande del mundo, las entidades nacionales y distritales a la hora de realizar programas y proyectos, no los hacen con enfoque rural.

ENS: A su Alcaldía le tocó vivir la firma del proceso de paz y Sumapaz tuvo presencia de guerrilla. ¿Hoy la localidad de Sumapaz ya pasó la página del conflicto?

FLMD: El acuerdo de paz suscrito en la Habana por el Gobierno Nacional y las Farc se ha visto reflejado en el quehacer diario de los habitantes de la localidad Sumapaz. El acuerdo contribuyó a reducir las manifestaciones de violencia generadas por el conflicto armado u hoy es un territorio de paz.

La gestión

ENS: Cuando usted llegó uno de los problemas más serios que enfrentaba la localidad era la ausencia institucional. ¿Cómo está ahora?

FLMD: En efecto una de las principales dificultades consistió en la ausencia institucional y la ausencia de programas enfocados a la localidad y a su ruralidad. Pero por medio de la gestión y estrategias como elaborar consejos locales de gobierno en el territorio, se consiguió abordar la problemática local de frente y así aumentar la presencia institucional.

También, la vida que une a Usme con Sumapaz se encontraba en un estado de avanzado deterioro lo que dificultaba la conexión vial entre las dos localidades. Sin embargo por medio del IDU y la alcaldía local de Usme junto con la alcaldía local de Sumapaz, logramos realizar las debidas obras para poder garantizar una conexión vial entre Sumapaz y Bogotá urbana.

ENS: Y frente a la queja frecuente de intervenir los acueductos, ¿qué pasó?

FLMD: Históricamente esta intervención se vio con dificultades en materia de inversión dada una serie de condiciones tales como la legalización de los mismos, pero logramos, junto con la comunidad, intervenir mediante la adecuación 11 sistemas de acueductos de la localidad, esto después de una serie de diagnósticos realizados por las diversas entidades distritales competentes en la materia, logrando así que nuevamente tengamos agua potable en hogares y entidades que se abastecen de los mismos. A la fecha continuamos en el proceso de intervención.

Los problemas

ENS: ¿Cuál es hoy el problema más serio del Sumapaz?

FLMD: Sumapaz tiene muchas dolencias que le aquejan. Hemos sido juiciosos para recuperarnos de muchas de ellas, pero hay algunas otras con las que no hemos podido lidiar. Por ejemplo: hay vías que requieren ser intervenidas, pero las normas ambientales nos lo impiden. No hemos podido avanzar en este asunto.

Y el tema de comunicaciones como el internet, el celular, la telefonía fija, la radio y la televisión, es lamentable. Sumapaz está aislada. El territorio carece de comunicaciones en más de un 90 por ciento.

Ante esta carencia comunicacional, nuestros jóvenes no pueden acceder a la educación virtual, por lo que conlleva a que emigren a la ciudad, lo que a su vez también afecta la productividad. El Gobierno Nacional tarde o temprano tendrá que prestarle atención a las comunicaciones en Sumapaz.

ENS: ¿Cómo fue su relación con el gobierno distrital de Enrique Peñalosa?

FLMD: Mis relaciones con el gobierno anterior fueron unas relaciones enmarcadas en el respeto y la obediencia. El entendimiento fue tan exitoso que logramos avanzar positivamente en el desarrollo de la localidad.

ENS: ¿Y con el Gobierno Nacional?

FLMD: El gobierno distrital tiene unos protocolos establecidos para el manejo de las relaciones con el gobierno nacional. En mi caso, cuando ha sido necesario ese inter relacionamiento institucional, he estado acompañado por el gobierno central.

Un ejemplo de esa relación con el Gobierno Nacional es que fuimos a solicitarle seis mil millones de pesos que necesitábamos para el arreglo de vías terciarias y nos terminaron dando más de 73 mil millones de pesos.

Bioingeniería

ENS: Hablemos de las obras de bioingeniería para evitar la erosión que afectaba las carreteras de la localidad. ¿Cuáles son estas obras y cómo se evita hoy dicha erosión?

FLMD: El tratamiento de las obras de Bioingeniería consiste en la implementación de trinchos, terrazas, disipadoras y filtros sumado a la aplicación de especies vegetales en la capa superficial de los suelos para permitir la recuperación gradual de los taludes y aludes afectados por los fenómenos de remoción en masa y erosión.

La clave del éxito de bioingeniería está en permitir que el agua acumulada en los suelos, realice un correcto tránsito por medio de estas obras, permitiendo la recuperación natural de estos suelos, generando un aspecto propio del territorio, ya que estés obras se realizan en guadua y en materiales ambientalmente sostenibles.

Se construyeron con el monto inicial los puntos Animas Bajas, Cedral, Tunal Bajo, Santa Ana, y se atendió el muro de gaviones de Nazareth. Se está atendiendo el punto 7, Vega-Chorreras, el punto 9, Tunal Bajo, vía vereda la Unión- Tunal Bajo y los puntos denominados Cedral 1 y 2.

ENS: Sumapaz tiene condición de paramo. ¿Qué han hecho por el agua de su localidad?

FLMD: Se han desarrollado procesos de restauración ecológica en ecosistemas estratégicos para la conservación de las cuencas y microcuencas hidrográficas y se restauraron aproximadamente 12 hectáreas, sembrando más de 7.500 especies arbóreos y arbustivos nativas del bosque alto andino como Alisos, Arrayanes y Mano de Oso Encenillos, entre otras.

Adicionalmente, el equipo interdisciplinario de Ingenieros ambientales, agrónomos, y veterinarios realizó procesos de capacitación y sensibilización con los diferentes grupos poblacionales de la localidad, resaltando y enfatizando en el cuidado de las fuentes productoras de agua, el uso racional del recurso y la conservación de las zonas de páramo.

De igual manera, en el mes de octubre y noviembre, con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Ambiente, El Jardín Botánico y la Personería Distrital, sembramos aproximadamente 300 individuos en la cuenca hidrográfica de Río Blanco.