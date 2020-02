Más de 3 millones de usuarios ingresaron al sistema de transporte masivo

La Administración dijo que la gente trabajó y produjo como lo hace todos los días.

Muy temprano en la mañana, la Administración Distrital y otras varias entidades como la CAR, el Concejo de Bogotá, la Cámara de Comercio, la Policía Nacional y la Veeduría Distrital, entre otros, se sumaron a la jornada del Día sin Carro y sin Moto, que busca generar conciencia frente al uso del vehículo particular, incentivar los medios de transporte masivo y alternativos y darle un respiro al aire de la ciudad de Bogotá.

Comenzando la jornada con un recorrido en bicicleta que partió del Parque de los Hippies hasta el Centro Administrativo Nacional, la alcaldesa Claudia López inauguró la jornada acompañada por varios de sus secretarios, diciendo que el Día Sin carro y Moto es un día de reflexión para que los ciudadanos reconozcan la importancia de movilizarse de forma sostenible, y cambien el carro particular por la bicicleta y el transporte público.

Aludiendo a que diariamente el 85% de los ciudadanos se movilizan en alternativas diferentes al carro particular (cerca del 25% de los viajes se hacen en trasporte público), “hoy es un día para que el 15% restante, para que la minoría que usa carro, viva como el 85% que todos los días usa transporte público, camina o se moviliza en bicicleta”, señaló López.

Así mismo, le dijo a los detractores de esta medida que, el Día sin Carro “no afecta en nada la productividad. Hoy está trabajando y produciendo la misma cantidad de gente que lo hace todos los días. Nuestro ciclo económico no se afecta negativamente, en cambio nuestro ciclo ambiental y de salud pública se mejora notablemente”.

Más de tres millones de usuarios usaron Transmilenio

Desde el puesto de control de Transmilenio, hacia las cinco de la tarde, en la socialización del último reporte del día, logró que la velocidad promedio subiera en un 13%. En total, 3.039.686 usuarios ingresaron al sistema de transporte masivo, combinando Transmilenio, SITP y el Metrocable de Ciudad Bolívar.

Durante la jornada hubo 85% más de bici usuarios en la ciudad (diariamente se hacen alrededor de 860.000 viajes). “Si esta tendencia se mantuviera, que es lo que queremos y vamos a tratar de promover en nuestro Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá superaría de lejos el millón de viajes diarios en bicicleta”, precisó la alcaldesa.

Se reportaron 9.700 viajes en patinetas y todo ello hizo que se disminuyera en un 10% el material particulado de la ciudad, y en cerca del 2 al 3% el material pm2.5, que es el más dañino a los pulmones.

“Pero lo más importante es que tuvimos menos contaminación y cero fatalidades. Nadie ha perdido su vida por problemas de seguridad vial hoy y los siniestros de seguridad vial disminuyeron en un 53%”, precisó anoche López.

La inversión térmica se debe revertir

No obstante, tanto la alcaldesa como la secretaria de Medio Ambiente, refirieron que un día no es suficiente para revertir el fenómeno de inversión térmica, la capa de humo que se dibujó en el cielo capitalino y que ya suma cuatro días, resultado de la contaminación.

“Si eso pasara todos los días, superaríamos el millón de viajes en bicicleta, que es la meta que queremos alcanzar en este cuatrienio. Hoy es un día en el que, a pesar del sol, tenemos el fenómeno de inversión térmica, que es contaminación que produce la combustión de diésel y gasolina. Un día sin carro no va a cambiar la inversión termina ni va a mejorar la calidad del aire. 365 días al año sin carro, con transporte limpio si lo puede cambiar y es la reflexión que tenemos que hacer hoy”, precisó la alcaldesa Claudia López.

Comparendo es infracciones

Por su parte, de acuerdo con el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, hacia el mediodía se impusieron 364 comparendos a ciudadanos que sacaron sus vehículos. A este respecto, la alcaldesa señaló que precisamente por eso se amplió el horario del Día sin Carro y Moto de cinco de la mañana a nueve de la noche:

“No es mucho pero hay que cumplir las normas. Es solo un día sin carro y por eso cambiamos el horario. No es posible que un día al año no podamos no sacarlo. Hoy logramos que la gente mayoritariamente no lo sacara y solo hay 364 personas que no entendieron el mensaje”, precisó la alcaldesa.

Frente al pico y placa de los taxis, cuyo uso se aumentó en un 19%, la Administración Distrital reiteró que quien quiera usar su carro durante estos horarios prohibitivos, lo podrá hacer siempre y cuando hagan servicio social y paguen la respectiva multa, y que a la fecha frente a ese tema no se han tomado otras determinaciones.

Así mismo, la alcaldesa explicó que los taxis son necesarios para las personas que no pueden usar bicicleta o SITP, y que a pesar de las congestiones que se vieron, “la gente tuvo 14% más de velocidad”.

Acuerdos

Por una parte, la administración resaltó que Fedetranscarga, el gremio que agrupa a los transportadores con camiones y tracto mulas, expresaron su compromiso de ir renovando la flota y para que gradualmente se cambien por vehículos eléctricos o a gas.

“Lo que más contamina el aire de Bogotá es la carga pesada. La segunda fuente de contaminación es la flota vieja y contaminante de Transmilenio y SITP y por eso la vamos a seguir renovando por gas o eléctrica. Por eso este año entrarán 483 buses eléctricos y 701 buses a gas que estarán entrando a circulación durante la segunda mitad del año. En el transcurso de este cuatrienio vamos a ir renovando toda la flota del SITP y la mayoría de la flota de Transmilenio”, precisó la alcaldesa.

Finalmente al respecto de Transmilenio la alcaldesa señaló que esta es una empresa que está comprometida con la reconciliación con sus usuarios, pues tiene que mejorar en buses, calidad de flota, aplicaciones, seguridad, acoso.

“Tengan paciencia con Transmilenio. Es nuestro único sistema de transporte masivo. Le pedimos que haga al tiempo lo que hace un metro y lo que hace un bus. Es mucho pedir. La mejora estructural de Transmilenio es construir nuestra red de metro regional, pero eso se va a mejorar 12 años. Nos esperan 12 años más de bici, de peatones, de Sitp y de Transmilenio. No podemos durar 12 años con rabia así que tenemos que tener paciencia y respeto para mejorar entre todos la calidad del sistema”, añadió la alcaldesa.

Por último, en momentos en los que se cumplen 20 años del día sin carro en Bogotá y una década de la formulación del Plan de Descontaminación del Aire, el Veedor Distrital, Guillermo Rivera, entregó un panorama sobre los avances y deudas que tiene la capital del país con el medio ambiente, particularmente con la calidad del aire. “La ciudad está en deuda con la calidad del aire que respiramos los bogotanos”, precisó el Veedor Distrital.