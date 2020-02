‘Martín Sombra’ no hacía parte de reincorporación: Archila

Exguerrillero capturado deberá responder por secuestro ocurrido un año después de la firma del Acuerdo de Paz

Como una “gran noticia para el país” calificó el consejero presidencial para la reincorporación, Emilio Archila, la captura del denominado ‘Carcelero de las Farc’, Ely Mejía Mendoza, conocido también con el alias de ‘Martín Sombra’.

Archila señaló que el exguerrillero no hacía parte del proceso de reincorporación que lidera su oficina. “Martín Sombra no hace parte del proceso de reincorporación. Él no quedó registrado con la oficina del Alto Comisionado de Paz, por eso no forma parte de quienes estamos apoyando en este proceso de reincorporación”, afirmó.

Alias Martín Sombra fue capturado el sábado en el sur del Bogotá por Gaula de la Policía. El exmiembro tendrá que responder por el delito de secuestro extorsivo, tras ser señalado de estar vinculado junto con alias Kafir, en la retención de un ganadero en el departamento del Caquetá. Esto habría ocurrido un año después de la firma del proceso de paz con ese desaparecido grupo armado ilegal.

Al exguerrillero le había sido otorgada su libertad condicional, en 2017, tras decisión de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. En la explicación del fallo, el magistrado del alto tribunal dijo que la decisión fue motivada porque Mejía no había cometido crímenes después del diciembre de 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de ese año. Luego de quedar en libertad condicional, el caso de Mejía fue por los magistrados de la Justicia Especial para la Paz, que, conforme a los criterios definidos en esta jurisdicción extraordinaria, estudiarán los hechos que llevaron a este exguerrillero de las FARC a la cárcel, entre ellos, haber dirigido el secuestro de Ingrid Betancourt, Clara Rojas y Alan Jara.

Operativo

De acuerdo con información suministrada por la Policía, fueron varios meses en los que el Gaula en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, estuvo detrás de los pasos del exguerillero para poder determinar su participación en el secuestro del ganadero Samuel Estupiñán Sánchez.

Los hechos se remontan al 31 de diciembre del año 2017, en la finca Acapulco, vereda campo hermoso del municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, cuando el ganadero fue secuestrado por cuatro hombres con armas de corto alcance.

“Las pruebas que tenemos son técnicas, son testimoniales, son a través de álbum fotográfico donde este señor, alias ‘Martín Sombra’ participó, a través de comunicaciones, como negociador; haciendo la exigencia de 800 millones de pesos”, explicó el general Fernando Murillo, comandante del Gaula de la Policía. En el secuestro de Sánchez, también está vinculado `Kavir’, conocido por ser el segundo al mando de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc.

El general Murillo estima que la relación entre ‘Kavir’ y ‘Martín Sombra’ hace sospechar que estén implicados en varios actos de secuestro. Y es que la semana pasada autoridades encontraron al carcelero de las FARC en medio de un operativo contra ‘Kavir’ en Tolima. Para ese entonces Mejía Mendoza no tenía orden de captura.

Bajo el mando de alías Martin Sombra se realizaron las tomas a la base militar Girasol, en La Macarena y el municipio de Puerto Rico (Meta, 1991), y de igual manera participó en el ataque a la estación de policía de Mitú (Vaupés) en 1998. Así mismo se recuerdan por ser el creador de un campamento llamado `Cárcel Segura´ en los Llanos del Yarí, donde fue el encargado de custodiar a policías y militares. Así mismo, a Ingrid Betancourt, Clara Rojas, Alan Jara y los estadounidenses, Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves. En 1999 nuevamente participó en la toma guerrillera al municipio de Puerto Rico (Meta) donde mataron a cinco soldados, secuestraron a 28 policías y provocaron el desplazamiento de 53 familias.