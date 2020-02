Los 10 puntos esenciales del desempleo

Las mujeres y los jóvenes son los que más sufren el impacto del desempleo en el país, de acuerdo con el último informe del Dane sobre el mercado laboral en el trimestre entre septiembre y noviembre de este año. Para dar una mayor claridad sobre esta situación, EL NUEVO SIGLO destaca los 10 puntos principales en la radiografía sobre el desempleo y la ocupación en el país.

1.- Desempleo por sexo

Para el trimestre móvil septiembre-noviembre 2019 la tasa de desempleo para las mujeres fue 12,6% y para los hombres 7,6%. Las mujeres jóvenes desocupadas de 14 a 28 años de edad, corresponden al 48,5% de las desocupadas; mientras que, los hombres jóvenes representan el 47,8% de los desocupados. Para el total nacional en el trimestre móvil septiembre-noviembre 2019, la diferencia entre hombres y mujeres en la tasa de desempleo para el total nacional se ubicó en -4,9 puntos porcentuales y en la tasa de ocupación en 21,4 puntos. La mayor brecha está en Bucaramanga, donde en el periodo de referencia, la diferencia en la tasa de desempleo entre hombres y mujeres fue -0,6%.

2.- Desempleo por parentesco

La mayor Tasa de Desempleo (TD) por parentesco correspondió a los hijos con 15,9%, la de los otros miembros del hogar, se ubicó en 14,4%, la de los cónyuges fue 10,6%, y la de los jefes de hogar fue 5,4% presentado un incremento 0,7 p.p. con respecto a la tasa de 4,7% del mismo trimestre del año 2018.

3.- Desempleo juvenil

Durante el trimestre analizado, la tasa global de participación (TGP) de la población joven en el total nacional fue 57,1%, en el mismo periodo de 2018 esta tasa se ubicó en 58,3%. Para los hombres fue 64,3% y para las mujeres se ubicó en 49,8%. En el trimestre móvil septiembre-noviembre 2018 estas fueron 65,4% y 51,0%, respectivamente. La tasa de ocupación (TO) para el total de personas entre 14 y 28 años fue 47,6%, en el trimestre móvil septiembre - noviembre 2018 esta tasa se ubicó en 48,9%. Para los hombres fue 56,0%, y para las mujeres fue 39,1%. En el mismo periodo del año anterior estas tasas se ubicaron en 57,5% y 40,1%, respectivamente. La tasa de desempleo de la población joven se ubicó en 16,7%, en el mismo periodo de 2018 esta tasa fue 16,1%. Para los hombres la tasa de desempleo se ubicó en 13,0% y para las mujeres en 21,4%. En el trimestre móvil septiembre - noviembre 2018 estas tasas fueron 12,1% y 21,4%, respectivamente.

4.- Sectores de ocupación

En el trimestre móvil septiembre-noviembre 2019, la rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados jóvenes fue Comercio, hoteles y restaurantes (29,5%), seguida de Servicios comunales, sociales y personales (18,1%) y Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (15,0%). Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca fue la rama de actividad económica que más contribuyó de forma negativa a la variación total de la población ocupada joven con 2,6 puntos porcentuales; seguida de Transporte, almacenamiento y comunicaciones con una contribución negativa de 1,4 puntos porcentuales. Por su parte, Servicios comunales, sociales y personales y Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler fueron las ramas que más contribuyeron de forma positiva a la ocupación aportando en conjunto 1,7 puntos porcentuales.

5.- Jefes de hogar, los más activos

En el periodo analizado por el Dane, el 46,7% de la población económicamente activa correspondió a jefes de hogar, el 22,1% a los hijos, el 20,3% a los cónyuges y el 10,9% a otros miembros del hogar*. La mayor proporción de ocupados correspondió a los jefes de hogar con 48,9%, seguido por los hijos con 20,6%. La distribución de los desocupados por parentesco fue: 36,1% hijos, 25,9% jefes de hogar, 21,9% cónyuges y 16,1% otros miembros del hogar.

6.- Mujeres ocupadas

En el trimestre móvil septiembre - noviembre 2019, las ramas de actividad con un mayor número de mujeres ocupadas fueron Comercio, hoteles y restaurantes (3.127 miles de mujeres), Servicios comunales, sociales y personales (2.918 miles de mujeres) e Industria manufacturera (1.280 miles de mujeres). En el trimestre móvil septiembre - noviembre 2019, las posiciones ocupacionales con un mayor número de mujeres ocupadas fueron Cuenta propia (3.862 miles de mujeres), Empleado particular^ (3.759 miles de mujeres) y Empleado doméstico (640 miles de mujeres).

7.- Población inactiva

Entre septiembre y noviembre de 2019, el 36,5% del total de la población en edad de trabajar se encontraba inactiva. Desagregado por sexo, para los hombres esta proporción fue 26,1% y para las mujeres fue 46,4%. En el trimestre móvil septiembre - noviembre 2019, la población económicamente inactiva que se dedicó a oficios del hogar se ubicó en 40,5%, seguido de la población económicamente inactiva que se dedicó a estudiar (39,1%) y a Otra actividad (20,4%). Por sexo, el mayor porcentaje de hombres inactivos se encontraba estudiando (57,9%); seguido por los hombres inactivos que se dedicaron a otra actividad* (34,4%). Por su parte, las mujeres inactivas en su mayoría se dedicaron a oficios del hogar (58,3%), seguidas por las mujeres inactivas que se dedicaron estudiar (28,9%).

8.- Población informal

La proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 46,2% para el trimestre móvil septiembre - noviembre 2019. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,2%. En el trimestre móvil septiembre – noviembre de 2019, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, la proporción de hombres ocupados que eran informales fue de 44,5%, mientras que esta proporción para las mujeres fue de 48,2%. En el mismo periodo del año anterior, la proporción de ocupados informales para hombres y mujeres fue 45,7% y 48,3%, respectivamente.

9.- Ciudades con mayor informalidad

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad fueron: Cúcuta A.M. (70,7%), Sincelejo (65,0%) y Santa Marta (62,2%). Las ciudades con menor proporción de informalidad fueron: Manizales A.M. (39,0%), Medellín A.M. (40,4%) y Bogotá D.C. (41,4%).

10.- Afiliados a seguridad social

El 90,8% de los ocupados en las 13 ciudades y áreas metropolitanas en el período septiembre - noviembre 2019 reportaron estar afiliados a seguridad social en salud, lo que significó una disminución de 1,8 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (92,7%). En cuanto a pensiones, la proporción de ocupados cotizantes fue 50,3% para el trimestre móvil septiembre - noviembre 2019. Para el trimestre móvil septiembre – noviembre 2018 esta proporción fue 50,5%.