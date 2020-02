Los 5 puntos clave de la economía colombiana que tienen en la mira las calificadoras

Las firmas que definen la nota al país sobre el manejo de la deuda, tienen los ojos puestos sobre lo que haga el Gobierno en variables como el desempleo, el déficit fiscal y comercial, así como el manejo de TES y el incremento de las obligaciones

__________________

Tanto la calificadora Fitch Ratings, como Standar & Poor’s y Moody’s han puesto su lupa sobre 5 puntos clave para no descertificar al país. Para ellos es clave lo que el Gobierno haga en materia fiscal, que no aumente su endeudamiento externo, que se acorte el déficit comercial y que el comportamiento de los Títulos de Tesorería (TES), así como el desempleo, se encaucen hacia el lado positivo.

1.- La deuda y su relación con el PIB

Según las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo, este año el país cerraría con una deuda total de 50,6% del producto interno bruto (PIB), pero los cálculos de Anif muestran que con la asunción de estas acreencias, a través de la emisión de títulos TES, la cifra escalaría. “Ningún pronóstico del Marco Fiscal se ha cumplido. En el 2017, nos decía que para entonces en este año o el próximo deberíamos estar en 43% del PIB de deuda, después decía que 44% y ahora el del 2019 nos dice que 50%. Pero a nosotros nos dan las cuentas que vamos para 54%”, señala el organismo.

Incluso, fue más allá y señaló que “las calificadoras de riesgo parecen no haber entendido el tema de emitir TES sin afectar la Regla Fiscal, o de alguna manera tienen un acuerdo implícito del cual nosotros no estamos enterados, de que no se va a llevar a cabo la puesta al día de las cuentas de la salud, de la energía y de los fallos judiciales”.

Indican que “o se puede decir que está cumpliendo la Regla Fiscal, que paga todo, y que la deuda no se le crece. O se está violando la regla o simplemente se está emitiendo deuda sin que pase por la Regla Fiscal; en este momento, no sé qué piensa el Ministerio de Hacienda, si va a pagar o no las cuentas que le autoriza el Plan de Desarrollo”.

2.- Déficit fiscal

El Gobierno Nacional ratificó el compromiso de alcanzar un déficit fiscal de 2,2% del PIB en 2020, el mismo nivel proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2019.

De esta manera, se proyecta que logrará en este año un superávit primario de 0,6% del PIB. Con estos resultados, sería la primera vez desde 2006-2008 en la que hay dos o más años consecutivos con superávits primarios.

Este año se estima que los ingresos totales se incrementen en 0,2 puntos de PIB frente al año anterior, mientras que los ingresos tributarios se ubicarán en el mismo nivel.

Se prevé que el gasto total se mantendrá en 19% del PIB, profundizando el cambio en su composición en favor de la inversión pública. De esta manera, el gasto en funcionamiento tendrá una leve reducción como porcentaje del PIB frente a 2019, mientras la inversión se incrementará en 0,2 puntos del PIB.

Para lograr estos resultados, el Confis decidió realizar un aplazamiento de partidas presupuestales por 8,5 billones de pesos, priorizando el gasto en inversión.

3.- El Desempleo

De acuerdo con el Dane, en el año total se presentó un incremento de 0,8% en la tasa de desempleo, cerrando el 2019 en 10,5%. En 2018 la desocupación fue de 9,7%. En un año quedaron sin trabajo otras 73.000 personas. Asimismo, la tasa para el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 11,2%, lo que representó un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente al año 2018 (10,8%).

Sin duda el desempleo seguirá siendo, sin dudas, el principal ‘dolor de cabeza’ económico y social de Colombia para este año.

Las proyecciones no son alentadoras: según una encuesta hecha por el Banco de la República con analistas locales, en promedio, la desocupación en el país no cedería este año, ya que llegaría a 10,6%.

Este panorama no es desconocido para el Gobierno. Según el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, “tenemos una tasa de desempleo muy alta (...), este es un problema estructural que tenemos que enfrentar y el mercado laboral se ha venido deteriorando desde el 2015, cuando la economía comenzó a tener dificultades”.



4.- El déficit de cuenta corriente

Durante este año la cuenta corriente continuará en su senda de deterioro y alcanzará un déficit del 4,5% del PIB, equivalente a US$15.378 millones, el más alto registrado desde 2016. De acuerdo con un informe de Asobancaria, este mayor déficit estaría explicado por la ampliación del déficit comercial.

Según los analistas, “por un lado, nuestras perspectivas apuntan a una disminución de las exportaciones tradicionales, al tiempo que se anticipa una ralentización de las no tradicionales por cuenta de un menor dinamismo de nuestros socios comerciales”.

En particular, se espera que los ingresos percibidos por las ventas externas de petróleo y carbón desciendan por un menor volumen exportado y una caída de los precios internacionales.

En este contexto, para el cierre de 2019 y 2020 se pronostica un déficit en la balanza de bienes y servicios de US$12.027 millones (3,7% del PIB) y US$14.223 millones (4,2% del PIB), respectivamente. En contraposición a lo anterior, el ingreso primario y secundario ayudaría a mitigar este deterioro. Para el primero, se pronostica un déficit de US$10.347 millones (3,2% del PIB) en 2019 y US$10.148 millones (3,0% del PIB) en 2020.

“

5.- Las colocaciones de TES

Debido al incremento de sus obligaciones y falta de recursos para cubrir otros rubros establecidos en el Presupuesto General de la Nación, el país aumentó su meta de emisión total de títulos de deuda interna TES para 2020 a 34,9 billones de pesos (US$10.195 millones), frente a una previa de 30,1 billones de pesos, según la revisión del Plan Financiero.

De ese monto, el Gobierno colocará a través de subastas títulos por 24,5 billones de pesos (US$7.156 millones), superior a los 23 billones previstos inicialmente.

El plan mantuvo sin cambios la meta de recaudo de impuestos para el 2020 en 158 billones de pesos (US$46.155 millones).

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que las cifras "están totalmente en sintonía con la regla fiscal" que establece las metas fiscales del país a mediano y largo plazo, al tiempo que reveló un plan de privatizaciones por 6,2 billones de pesos (US$1.811 millones).

Solo en la última semana y como parte de su programa de colocaciones de deuda pública interna, la Nación colocó de manera exitosa en el mercado público de valores colombiano $240 mil millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en Unidades de Valor Real (UVR) en las referencias a ocho, veinte y dieciocho años.