Labor por horas, ¿única forma para generar empleo? Discusión sería infértil

La saliente ministra de Trabajo, Alicia Arango, puso sobre la mesa la iniciativa de contrato laboral por horas. Desde ya generó polémica.

Las primeras puntadas que dio la saliente ministra de Trabajo, Alicia Arango, sobre lo que serían las reformas laboral y pensional han generado un intenso debate en el país.

Según la funcionaria, el Gobierno está trabajando en la idea de la cotización laboral por horas como una de las principales propuestas para estimular la generación de empleo y agregó que de esta manera más colombianos podrían cotizar en el sistema pensional.

Diversas reacciones ha tenido esta idea en gremios y organizaciones sindicales. Bruce Macmaster, presidente de la Andi, afirmó que esta forma de contratación ya existe en el país. "La contratación por horas en Colombia existe desde hace muchos años, es legal, está dentro del Código del Trabajo y dentro de la normatividad laboral. Lo que se busca es que las personas que trabajen por horas tengan la posibilidad de cotizar y puedan contabilizar ese trabajo para su pensión", señaló.

En la actualidad las personas que trabajan bajo esta modalidad, en sectores como el hotelero, tienen a su cargo la cotización de la seguridad social. "Se trata de la posibilidad de asegurar que esas personas que trabajan por horas tengan cotización al sistema de seguridad social. La informalidad en Colombia es gigantesca, hoy en día las personas que trabajan por horas tienen a su cargo y su responsabilidad la cotización del sistema de seguridad social", subrayó.

Mac Master señaló que, en una eventual implementación de este modelo, las empresas seguirán contratando personal a término indefinido. "Lo que dice la racionalidad económica es que quienes están trabajando a término indefinido, tienen que seguir trabajando así, inclusive porque lo que le conviene a las empresas es poder contar con ese talento en forma permanente y exclusiva para poder seguir haciendo los trabajos", indicó.

Por su parte, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, manifestó que la propuesta podría ser una solución a la tasa de informalidad.

Señaló que este modelo podría ser aplicable solo a algunos sectores que requieren actividades por horas. “En el caso del campo colombiano la informalidad es del 86%. ¿Qué quiere decir esto? que algo no está funcionando en materia de contratación. Lo que hemos identificado es que los trabajadores rurales en un mismo día pueden tener más de dos o tres empleadores. Trabajan para una finca y después se van para otra. Por eso para nosotros es importante que se evalúe la posibilidad de la contratación por horas. Eso no puede tomarse como que se va precarizar el trabajo”, expresó.

Bedoya pidió al Gobierno y a los expertos que quieren implementar esa medida, garantizar que los empleadores no despidan de manera masiva a un empleado que tiene su contrato establecido. “Los colombianos puede tener la tranquilidad que el gobierno nacional no llevará una reforma que haga tránsito por la mesa de concertación de políticas salariales y laborales donde no solamente están representadas las centrales obreras sino los generadores de empleo”, dijo.

Para el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, es necesario la contratación de trabajadores por horas para disminuir la informalidad en el país.

“Desde el año pasado hicimos un llamado por las alarmantes cifras de desempleo, sobre todo en los jóvenes. La respuesta a un problema tan delicado no puede ser la convocatoria a paros y manifestaciones, sino la articulación de propuestas desde diferentes sectores que permitan resolver rápidamente el problema del desempleo que afecta al país”, afirmó.

Señaló que lo más importante es la flexibilización para la contratación por horas, donde se mantengan las prestaciones, pero proporcionales al tiempo de trabajo. “El mundo de los negocios se volvió digital y las instituciones y la legislación son analógicas, o sea hay una brecha grande, entre la realidad de los negocios modernos y la legislación que se quedó obsoleta”, destacó.

“Creemos, como lo hemos dicho, que es momento de sentarnos a construir futuro en la solución al desempleo en una iniciativa liderada por el Gobierno Nacional y concertada con las centrales obreras, empresarios y la contribución de la academia y la dirigencia política”, sostuvo Cabal, quien insistió en la necesidad de convocar a todos los actores de la economía nacional para proponer una reforma laboral que permita la generación de nuevos puestos de trabajo formal en el país.

Respaldo

El presidente Iván Duque se refirió a la eventual introducción de las reformas pensional y laboral en el país. Manifestó que el país necesita sacar adelante la protección de la vejez, a través de herramientas en las que la prioridad sea el aumento de la cobertura y que se garantice equidad. Además, señaló que este proceso se hará en la Mesa de Concertación Laboral, de la cual hacen parte los gremios empresariales y las organizaciones obreras. “Yo tengo un compromiso: hay que sacar adelante la protección de la vejez en Colombia y queremos concertar unos mecanismos, sobre la base de un debate que se tiene que dar, primero, en la Mesa de Concertación Laboral, donde empresarios, trabajadores y Gobierno discutamos sobre esa necesidad de equidad para Colombia”, sostuvo.

Críticas

La idea de implementar la cotización por horas no es nueva. Meses atrás centrales obreras expresaron su rechazo a esta idea. “La CUT, con toda indignación, rechaza la nueva tropelía anunciada por el gobierno de Iván Duque, en contubernio con los Gremios, para instituir el trabajo por horas recortándoles a los asalariados que se hallen o vinculen a esa desventajosa relación laboral, las prestaciones y garantías sobrevivientes en el avejentado Código Sustantivo del Trabajo”, expresó la Central Unitaria de Trabajadores.

“Mientras se elimina la acumulación prestacional por las labores a destajo y por horas, se aumenta el número de semanas para adquirir la jubilación, se incrementan los aportes y se ensancha el negocio de los Fondos Privados en detrimento de Colpensiones, el artículo 193 de la ley del Plan les ofrece a los desventurados trabajadores una especie de sufragio con las asignaciones de $40.000 a $80.000 mensuales mediante los BEPS (beneficios económicos periódicos). Estas circunstancias no pueden ser toleradas por los que fincan su existencia en el trabajo, ni por el pueblo, ni por quienes tengan el interés en el desarrollo y el progreso de la Nación”, agregó la organización sindical.