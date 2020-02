“La lucha contra el desempleo no se puede hacer bajando impuestos”

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo que el Gobierno tiene la fantasía que dando gabelas se puede generar trabajo

Teniendo en cuenta que en diciembre del año pasado la desocupación fue de 9,5% y bajó ligeramente frente al mismo mes de 2018 cuando llegó a 9,7%, las preocupaciones en esta materia despiertan toda clase de propuestas para la generación de empleo.

Referente a esta situación, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo a EL NUEVO SIGLO que “la lucha contra el desempleo no puede hacer solamente con bajar estrepitosamente los impuestos, que fue lo que hizo la reforma tributaria de Donald Trump, que bajó los impuestos y se aumentó el desempleo. Por eso me parece que el Gobierno colombiano tiene la fantasía que bajando los impuestos y dando gabelas, y manipulando las reglas tributarias se pueda generar empleo. No, el empleo es una cosa aparte, y muy marginalmente depende de los impuestos altos o bajos. Si a una empresa se le bajan los impuestos eso no significa que eso se traduzca en una generación de más empleo”.

Incrementos

De acuerdo con el Dane, en el año total se presentó un incremento de 0,8% en la tasa de desempleo, cerrando el 2019 en 10,5%. En 2018 la desocupación fue de 9,7%. En un año quedaron sin trabajo otras 73.000 personas. Asimismo, la tasa para el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 11,2%, lo que representó un aumento de 0,4 puntos porcentuales frente al año 2018 (10,8%).

Al respecto, el exministro dice que la situación económica del país es positiva pero se requiere hacer más para poder generar empleo y combatir los altos niveles de desocupación. “Este año tiene que seguir siendo un periodo de crecimiento modesto que no tendrá grandes altibajos, y si bien es cierto que está por encima de la media en Latinoamérica, es un crecimiento que requiere de mucho más para poder impulsar la generación de empleo”, sostuvo.

De acuerdo con el Dane, Quibdó tiene el mayor desempleo en el país con 19,8%, seguida de Ibagué con 16,3% y Armenia con 16%.

Mientras tanto las ciudades con menor desocupación son Cartagena con 9,8%, Barranquilla con 7,8% y Pereira con 8,8%.

Para el total nacional, la tasa de desempleo de los hombres en el trimestre octubre - diciembre 2019 se ubicó en 7,2%, para las mujeres fue 12,6%. En el trimestre octubre - diciembre 2018 estas tasas se ubicaron en 6,7% y 12,4%, respectivamente. En el trimestre octubre - diciembre 2019, la tasa de desempleo de los hombres fue menor en 5,4 puntos porcentuales respecto a la de las mujeres. En el mismo trimestre del año anterior, esta diferencia fue de 5,7 puntos porcentuales.

Reformas

Ante posibles reformas en el aspecto laboral y pensional, Restrepo sostuvo que “veo el Gobierno titubeante con las reformas laboral y pensional. Pretender que esas reformas se vayan a negociar o al concertar en la Mesa de Concertación Laboral donde se estableció el salario mínimo, es una fantasía. No, el Gobierno tiene que salir con arrojo y firmeza a presentar su reforma pensional y laboral que necesita el país y llevarla al Congreso, pero pretender que eso se vaya a concertar es una manera de dilatar los temas”.

Asimismo sostuvo referente a los paros que se han presentado en el país, que “en realidad yo veo al Gobierno muy enredado en eso del diálogo social, porque presenta muchas incongruencias. De las ciento y pico peticiones del Comité de paro, el Gobierno ha dicho que hay 15 o 20 que no son negociables. ¿Eso quiere decir que las otras ochenta restantes sí son negociables? Eso quiere decir que les están reconociendo una vocería a los impulsores del paro que hasta ahora se les había negado. Vamos a ver en qué resultan las próximas reuniones entre el Gobierno y el Comité de paro. Pero veo al Gobierno perplejo”.

Respecto a la situación fiscal del país, el exministro sostuvo que “todas las proyecciones que han salido últimamente, tanto de la ANDI como de la calificadora Fitch dicen que este año se puede cumplir con la regla fiscal, pero todas las indicaciones señalan que a partir del año entrante, tal como están las reglas del juego, no se va a cumplir con las metas porque todo está montado sobre unos recaudos gigantescos. Lo que hizo la reforma tributaria fue bajar los impuestos. Por eso hay interrogantes a partir del año 2021 en adelante, de si se va a cumplir con la regla fiscal”.

Factores claves

Sobre los factores que actualmente impiden un mayor crecimiento de la economía, el dirigente manifestó que “hay varios factores que inciden en ello. El primero es que sigue habiendo una incertidumbre en la situación fiscal del país. La última reforma tributaria, aunque para el primer año muestra crecimientos importantes en el recaudo, todas las proyecciones muestran que van a empezar a ceder y hay muchos interrogantes sobre lo que lo que va a pasar el año entrante. El segundo factor es que sigue creciendo el déficit comercial del país, se sigue importando más de lo que se está exportando. Las exportaciones siguen pasmadas y un déficit creciente en las cuentas externas, aunque se tiene cubierto financieramente, ese déficit es algo negativo para la economía. Un último factor es, que si agudizan las marchas y las protestas, eso terminará resintiendo el crecimiento económico, sin duda”.

Sobre los sectores que más van a crecer este año, el exministro de Hacienda, señaló que “con la clarificación de las reglas del juego a nivel internacional, que había una guerra comercial irresponsable por culpa de las decisiones de Donald Trump, se puede mejorar. Por fortuna las cosas se están calmando y yo veo un crecimiento importante en el sector agrícola y en el de productos básicos, esos dos pueden tener una respuesta favorable este año”.

Como está sucediendo en otros países, en Colombia hay preocupación sobre el impacto que la epidemia del coronavirus puede ocasionar a la economía, a lo que Restrepo dijo que “yo creo que hasta el momento no se ven grandes efectos en la economía mundial y que eso nos pueda golpear, pero si sigue creciendo y no se encuentran soluciones sanitarias, eso puede afectar a todas las economías. El primer impacto lo recibe la economía China con un fuerte efecto en la demanda, pero ya sabemos el potencial de esa economía que va a afectar al mundo entero. Ese es un motor para otros países por su demanda e inversión”.