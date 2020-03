La apuesta turística del Distrito va más allá de Bogotá-Región

El año pasado esta actividad le dejó a Bogotá US$2.500 millones solo en gasto. Esta administración espera elevar la cifra a los US$2.900 millones

EL NUEVO SIGLO: ¿Por qué Bogotá es la ciudad más turística de Colombia?

KAROL FAJARDO: Más que decir que somos mejores y por eso recibimos más turismo, nosotros tenemos grandes potencialidades. Pero, ¿qué hace a Bogotá diferente turísticamente hablando? La cultura. Nuestro nivel cultural en materia de gastronomía, patrimonio, gente, grandes eventos, conciertos, todos estos eventos magnánimos que recibe la ciudad, son lo que precisamente hacen que venga y la visite mucha gente.

Entonces, lo que estamos buscando es que las personas se queden más tiempo en Bogotá. Si un par de turistas vienen por ejemplo a una reunión de trabajo, nuestra meta es que se queden el fin de semana y disfruten de los otros atractivos turísticos, además de la cultura y las reuniones, que son nuestros principales jalonadores.

El mayor reto

ENS: ¿Cuál es el mayor reto en materia de turismo?

KF: En este momento nuestro problema más grande es de articulación para que todas las entidades del Distrito y del sector privado comprendan la importancia que tiene el turismo dentro de la economía y el desarrollo social, económico, ambiental y cultural de la ciudad.

El segundo reto es que para que todo se haga bien hay muchos ingredientes. Esos ingredientes cuáles son: las avenidas, la seguridad, los servicios públicos, la infraestructura. Todo tiene que armonizarse porque si la experiencia es buena para el ciudadano, por supuesto que será buena para el turista. Y nosotros llegamos como turismo, a promocionar todo eso y a hacerlo imagen de la Bogotá sostenible, incluyente y productiva que es lo que quiere esta Administración Distrital.

ENS: Bogotá fue el primer destino receptor de visitantes extranjeros, ¿cuál es la proyección para este año y para los próximos cuatro?

KF: La cifra total del año pasado fue de 1,9 millones turistas. Ya son casi dos millones frente a los 13 millones que recibimos al año. Los otros 11 millones son turistas nacionales. Nuestra expectativa para los dos mercados, tanto nacional como internacional, es de aumentar el número de visitantes entre el 2 y el 5%.

Queremos internacionalizar a Bogotá como ciudad de la cultura, competitiva e innovadora y todas las líneas de imagen de la ciudad; así, queremos que las conozca todo el mundo. Pero la meta, más allá del número de turistas que tenemos, es para que gasten en nuestra ciudad.

ENS: ¿Entonces la meta no es tanto aumentar el número de turistas sino su nivel de gasto?

KF: Así es. El año pasado el turismo dejó US$2.500 millones solo en el gasto de los turistas que vinieron. Y esa cifra no contempla lo que le aportaron a los prestadores, a los hoteles, a las agencias de viajes etc. Fue solamente el gasto. Estamos buscando que esa cifra se eleve a los US$2.900 millones para el 2024. Que sean turistas de calidad que vengan a cuidarnos la capital, porque esta es la ciudad de millones de personas.

Competitividad

ENS: ¿Ustedes planean trabajar con entidades como Invest in Bogotá, Probogotá o la CCB para mejorar la competitividad de la capital?

KF: Así es. Juntos somos más y unidos somos imparables. Bajo esa sombrilla, nosotros como IDT somos la bisagra y el gran articulador. Entonces, no puedo hacer nada, por ejemplo, en promoción de ciudad si no sé qué necesitan los grandes inversionistas: para eso tenemos a Invest in Bogotá. No puedo promocionar la ciudad si no sé qué necesitan los empresarios: para esto está la CCB.

Entonces, frente a toda esa articulación con otras entidades lo que vamos a hacer es unirnos para promocionar la ciudad en una sola narrativa. Y esa unión, no será solamente de grandes voluntades, que es para lo que ya tenemos nuestras mesas armadas y nos hemos sentado a conversar, sino que serán esfuerzos, acciones conjuntas y presupuesto para ver si hacemos más con los aportes individuales de todos.

Va a ser muy interesante el trabajo articulado que vamos a tener en Bogotá. Antes era un poco más esporádico y orgánico frente a lo que se iba presentando, pero ahora sí vamos a tener una planeación más juiciosa y por eso, le vamos a dar muchísima más fuerza a la mesa de conectividad y de mercadeo de ciudad.

ENS: Hablemos de Anato, ¿qué oferta presentó el Distrito en esta vitrina?

KF: Bogotá le está apostando a cuatro grandes productos turísticos. Primero cultura, segundo reuniones; además, vamos a tener dos complementarios que son naturaleza y bienestar. Pero la cultura, que es nuestra joya de la corona, es el tema central de nuestro stand.

Eso abarca gastronomía, arte, música, grandes eventos, teatros, las industrias creativas con todo lo que le aportan al turismo. Y el segundo bloque es de reuniones, en donde generamos negocios alrededor de todas las oportunidades y grandes eventos que son la gran vitrina de la ciudad. Eso lo estamos complementando con aviturismo, biciturismo, senderismo, los microclimas, etc.

ENS: ¿Cómo van a incentivar el turismo en todas las zonas de la ciudad?

KF: Nosotros vamos a trabajar sobre un turismo sostenible, incluyente, responsable y productivo. Eso qué hace: que no solamente se miren las seis localidades en donde ya está desarrollado el turismo, en donde se presenta concentración de turistas, de hoteles y atractivos que ya se mueven solitas.

Queremos que el turismo se convierta en la linda excusa para poder mejorar la parte social y productiva de otras localidades. Te pongo un ejemplo: en Ciudad Bolívar hay unas iniciativas alrededor del TransMiCable increíbles. Entonces vamos a sentarnos con los ciudadanos a construir esas apuestas de turismo.

Y lo mismo en Usme, Sumapaz, San Cristóbal, en donde tienen senderismo y en Kennedy, en donde muy pronto tendremos avistamiento de aves en el Humedal El Burro. Todos estos sitios pueden tener ofertas muy atractivas para muchos turistas. Eso será una construcción colectiva con todas las localidades y será la misma localidad la que ofrezca los servicios y cuente cómo fue su transformación. Estaremos ahí presentes para que alrededor de eso haya un producto turístico comercializable.

Y por eso, nos toca trabajar en la seguridad turística y ahí tenemos por ejemplo, la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Estamos trabajando con personas con discapacidad, con adultos mayores y pensionados, para insertarlos como fuerza laboral.

El objetivo

ENS: ¿Esta forma de turismo se extenderá a Bogotá-Región?

KF: Sí. Nosotros tenemos nuestra gran apuesta de Bogotá-Región que se extiende no solamente para Cundinamarca sino para los departamentos de Boyacá, Meta, Tolima y Huila.

Todo lo que es la RAP-E, completa. Tenemos productos y temas conjuntos como la Ruta libertadora, el biciturismo, el patrimonio, etc. Con mis homólogos turísticos, ya nos estamos sentando y estamos viendo qué tenemos, hacia dónde debe ser la apuesta y qué tenemos que priorizar, para que haya un intercambio, por ejemplo, de turistas nacionales entre nuestros departamentos, pero para que también nos podamos vender a otras partes de la Nación y del mundo, como un multidestino porque tenemos productos conjuntos. Eso lo tendremos listo en este primer semestre.

ENS: ¿Ya hay alguna cifra de inversión para el sector turismo durante este cuatrienio?

KF: Aun no. Nosotros estamos en el sector de desarrollo económico y es ahí donde se decide el peso y la proporción que nos quedará. Ahora, nosotros tuvimos $87.000 millones en el cuatrienio. Esa es nuestra base y ojala, de ahí para arriba se haga un aumento. Pero no hay cifra todavía para el sector.