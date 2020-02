Hacinamiento en las URI, una batalla perdida: Personera de Bogotá

A días de entregar el cargo, Carmen Teresa Castañeda dijo que aunque ganó varias batallas, perdió la lucha contra la superpoblación de personas detenidas

“Uno no sabe a quién le conviene el hacinamiento”, manifestó la saliente personara de Bogotá, María Teresa Castañeda, al expresar su desaliento porque para solucionar ese problema “no hicimos nada”.

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo resumiría su gestión durante los últimos cuatro años?

CARMEN TERESA CASTAÑEDA: Nosotros estamos entregando una ciudad en superávit de defensa, de derechos de personas; súper vulnerables en la ciudad como habitantes de calle, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad y exposición por violencia intrafamiliar.

Es un superávit en aquellas personas que siempre tienen menos acogida, pese a que la Corte Constitucional les da una protección especial haciéndolos sujetos especiales de protección como a los vendedores informales. Y superávit en una vigilancia contundente a la Administración de Bogotá en aspectos clave como la movilidad y la educación.

Así lo demostramos con nuestra revisión a la gestión, porque nuestras afirmaciones no fueron producto de que creímos o nos inventamos, sino de ir al lugar, a los números, a la información que tiene la Administración para poder desmentir eso que a veces nos dicen que es maravilloso y no lo es.

ENS: ¿Podría darme un ejemplo?

CTC: Claro que sí. Por ejemplo, Bogotá no es la capital mundial de la bicicleta por todos los aspectos que pudimos determinar y son aspectos que tienen que ver tanto con la seguridad como con la movilidad.

Nosotros pudimos establecer que durante los primeros tres meses del 2019, perdieron la vida 15 bici usuarios porque la mayoría de ellos están expuestos a la inseguridad, al atropello y a la inobservancia de las normas de tránsito, precisamente porque la ciudad no tiene el kilometraje que dijo la administración que existía para que se movilizara. Establecimos que el 17% de las ciclo rutas están en mal o regular estado. La meta del Distrito señalaba que iban a alcanzar el 39% en mejoramiento de las vías y el año pasado vimos que solo era del 17%.

ENS: ¿Cuál fue la batalla perdida? ¿Ese tema frente al cual se luchó y se luchó y no hubo cambios positivos?

CTC: El hacinamiento en las URI y en las estaciones de Policía. Todas las semanas nosotros, a través de nuestra Personería Delegada para los Derechos Humanos, visitamos las estaciones de Policía, a diario. Y también lo hacemos a la Cárcel del Buen Pastor, a la Picota, a la Modelo y a la Distrital. Ese es un trabajo que nos corresponde y la defensa de los Derechos Humanos para nosotros no tiene límite ahí.

En esa lucha tuvimos que pedirle a la Fiscalía; pedirle a la Policía Nacional: pedirle al alcalde; pedirle al Inpec y pedirle al Gobierno nacional que tomara cartas en el asunto y nadie hizo nada. Seguimos con hacinamiento como el de Tunjuelito del 483%. En donde solamente hay capacidad para atender a seis personas privadas de la libertad y hoy hay 35.

En la estación de policía de Los Mártires hay capacidad para 20 personas privadas de la libertad y hay 102 personas, eso es el 410%. Una lucha contra los molinos de viento. Pero a nadie le importa la gente privada de la libertad y por eso el año pasado por lo menos cinco personas perdieron la vida queriéndose fugar o porque los matan ahí. Y uno no sabe a quién le conviene el hacinamiento, porque eso genera corrupción y delito.

ENS: ¿Cómo así, “a quién le conviene el hacinamiento”?

CTC:Mira, nosotros a través de un trabajo que hicimos en una estación de Policía descubrimos empalamiento de una persona privada de la libertad que no se dejó violar, secuestro extorsivo, todo se negocia, ¡En una estación de Policía!

Esa batalla la perdimos. Porque en otros muchos temas tuvimos logros pero esto no fue posible. Nosotros tuvimos victorias con la comunidad LGTBI, con los habitantes de calle para que no les hicieran las rondas que les querían hacer o envenenar. Igual con los vendedores informales: identificamos a más de 150.000 vendedores de los cuales el distrito solo tiene identificados 52.000. ¿Qué pasa con los otros? Eso demuestra que en Bogotá no hay una política pública creada para ellos.

Pero con el hacinamiento no hicimos nada. La solución era liberar unos cupos en la Distrital. ¿Sabes cuántos liberaron? 10 o 20, con un hacinamiento de 800.

ENS: ¿Qué propondría?

CTC:Esta ciudad no solo necesita una cárcel nueva, sino un centro transitorio para personas privadas de la libertad.

ENS: Y un logro del que la Personería se sienta particularmente orgullosa

CTC: En este cuatrienio nosotros hicimos una acción frente a las oficinas de control interno disciplinario de las entidades, para verificar los funcionarios como se estaban auto disciplinando. Encontramos que en la secretaría de Educación, 267 expedientes se estaban adelantando contra docentes de esa entidad, de los cuales 97 eran por presuntos casos de abuso sexual, acoso u otros actos sexuales. Estaban paralizados y exponían a los niños a escenarios en donde se trasladaban estas personas.

Trajimos los casos más importantes, y de esos destituimos a siete docentes, entre ellos al rector de un colegio, con inhabilidades para ejercer cargos públicos entre 10 y 18 años. Y también sancionamos, con suspensión por maltrato a alumnos, a cinco profesores.

ENS: ¿Qué va a recibir el nuevo personero en materia de migrantes venezolanos?

CTC: La administración Peñalosa fue muy afortunada en la creación de una gerencia para los venezolanos. Entonces aquí hay un centro de acogida en donde establecimos unas rutas de atención que les han permitido llegar al tema de estudio, salud y de alguna forma al tema laboral.

Bogotá es una ciudad que está más o menos organizada en el tema de atención a migrantes pero el problema es la xenofobia. El reto del personero/a que llegue es el de seguir trabajando para combatir la xenofobia.

ENS: Usted cuestionó en días recientes el protocolo para atender las marchas. ¿Por qué?

CTC: El desarrollo de las marchas va a demostrar que el uso de dos fuerzas los expone más al uso del Esmad. La Fudis está para prevenir el delito y para lo que se presente, la riña, el accidente, el hurto, la riña, el suicida… No están preparados para una marcha. Un ciudadano, con este protocolo, está expuesto a dos fuerzas, está más expuesto.

ENS: Una recomendación para quien asuma su cargo…

CTC: Objetividad, neutralidad y carácter. Criticar es muy fácil y ejecutar es muy difícil. Sobre todo en un Estado como este que tiene tanta norma y tanto procedimiento. Desde afuera es muy fácil criticar pero, siéntese a hacerlo. Y creo que eso le puede pasar a esta Administración.