Por denuncias de Merlano, Fiscalía abre investigación preliminar

"La Fiscalía General de la Nación abrió de manera oficiosa una noticia criminal por las declaraciones de la exsenadora Aída Merlano Rebolledo que entregó a un medio de comunicación en territorio venezolano", informó ayer el fiscal Francisco Barbosa.

El jefe del ente acusador explicó que esta medida fue tomada en función de "esclarecer a los hechos y personas mencionadas" por Merlano.

Asimismo, aseguró que en la Fiscalía se adelantan investigaciones contra más de 15 personas dentro de las cuales se encuentran concejales, exconcejales, policías, la entonces aspirante a la Cámara de Representantes, Lilibeth Llinás, y el dirigente Julio Gerlein, las cuales surgieron por la compulsa de copias que la Corte Suprema hizo en el proceso de corrupción electoral contra Merlano.

No obstante, aclaró que el Fiscal no tiene competencia constitucional ni legal para investigar al presidente Iván Duque, ni a los congresistas de este país.

Finalmente, Barbosa reiteró que existe un acuerdo entre la Sala especial de la Corte y la Fiscalía que coincide en que no se envíen funcionarios judiciales a Venezuela en este caso.

Por su parte, el presidente de la Sala de Instrucción de la Corte suprema de Justicia, Héctor Javier Alarcón, indicó a la opinión pública que la Fiscalía adelanta procesos bajo el conocido sistema acusatorio, donde el ente acusador recauda información, evidencia y material probatorio que después llevará a un juez.

Por lo tanto, explicó que el que la instancia de la Corte que él preside sí puede practicar pruebas.

Cabe recordar que esta investigación preliminar fue abierta después de que la excongresista Merlano diera una entrevista a la periodista Vicky Dávila de Semana donde acusó a Gerlein y Arturo Char de corrupción en compra de votos.

El fiscal Barbosa le reiteró a Noticias Caracol que actualmente no existe ningún mecanismo de cooperación judicial entre Colombia y Venezuela que permita la recepción de una declaración sobre los hechos que reveló Merlano a Semana TV.

“A mí me interesa la indagación de cualquier responsabilidad que se presente en Colombia. Ella debe volver al país inmediatamente. Por los mecanismos legales como fiscal general, yo le garantizo la seguridad que necesite y que presente en virtud de un principio de oportunidad, lo que quiera hacer”, señaló.

"Ella sale y hace una declaración en Venezuela sobre estos temas. ¿Cuál es la razón legal para que yo pueda como fiscal general enviar grupos de fiscales a Venezuela? No existe. Primero, yo no soy autoridad consular ni autoridad diplomática. No existen mecanismos de cooperación judicial, como normalmente se utilizan para estos mecanismos conforme al artículo 485 del Código de Procedimiento Penal", agregó.

"No voy a arriesgar la vida de mis funcionarios, de mis fiscales y de mis investigadores en un territorio que no tiene ni Estado de derecho ni justicia. En ese orden de ideas, ¿la señora Aída Merlano quiere hablar? Si ella quiere, con mucho gusto y como fiscal yo me voy a la frontera y la espero, que se entregue y que proceda a un principio de oportunidad y que nos cuente a la Fiscalía", indicó.

Para Barbosa, "el sainete que se montó en Venezuela es para extorsionar la justicia colombiana y yo como fiscal general no permito que ese sainete permita la extorsión de la justicia colombiana".

Según el alto funcionario, “los mecanismos de cooperación judicial no existen. Todo se tiene que hacer por mecanismos legales. Hay más bien que preguntarse qué está buscando la señora Merlano en Venezuela al hacer eso. En el fondo”, consideró, ella no va volver a Colombia “porque está buscando otros mecanismos de protección en ese país”.