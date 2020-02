Exfiscal Martínez controvirtió 10 señalamientos de Merlano en su contra

Cada uno de los señalamientos que hizo la prófuga Aída Merlano la semana anterior contra el exfiscal General, Néstor Humberto Martínez, en una audiencia ante un juez en Caracas (Venezuela), fueron ayer controvertidos por el exjefe del ente acusador, quien calificó a la exparlamentaria de mitómana profesional y de tener un libreto.

El pasado 28 de enero se supo que Merlano estaba en Venezuela luego de que fuera capturada en Maracaibo por miembros de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) por haber ingresado ilegalmente a ese territorio, a donde huyó tras haber escapado en octubre pasado en Bogotá descolgándose desde un tercer piso de un consultorio odontológico, en donde se adelantaba un tratamiento con el permiso de la cárcel el Buen Pastor.

Merlano, quien fue condenada por la Corte Suprema a 15 años de prisión por compra de votos, aseguró ante el juez en Venezuela que su fuga fue organizada por las influyentes casas políticas de la Costa Caribe, los Gerlein y los Char, pero que luego fue secuestrada y llevada a una finca cerca de Valledupar en donde aseguró la iban a asesinar para que no cuente lo que sabe de la corrupción electoral en Colombia.

Dijo la excongresista que “los últimos presidentes desde Uribe hasta acá, doy fe que se eligieron comprando votos”. Señaló también que “más del 90% del Congreso de la República de Colombia se ha elegido y se elige comprando votos”.

Igualmente aseguró que fue condenada por “un delito que no cometió”, según ella producto de un complot orquestado por la clase política dominante en la Costa, al tiempo que señaló a la Fiscalía dirigida en 2018 por Martínez y a éste de prestarse a varias irregularidades para perjudicarla.

Sin embargo Martínez señaló en el documento que “hay decenas de horas de videos que demuestran que ella formaba parte de la red de compra de votos”.

Merlano señaló que en el allanamiento a su sede política la “Fiscalía y la Policía sembraron pruebas para involucrarme”. Martínez aseguró que es mentira porque “el general Mariano Botero de la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que el 11 de marzo de 2018 había actuado la Sijín en caso de flagrancia”.

La exparlamentaria dijo también que el entonces fiscal Martínez dio orden a una fiscal para que se colocaran pruebas en su contra. El exfuncionario dijo que miente porque ninguna fiscal participó en la diligencia que adelantó la Policía.

Martínez recordó que ella dijo que “la Corte no quiso un acuerdo para que yo contara la verdad”. Aseguró que también esto es mentira “porque las investigaciones a los congresistas se hacen por Ley 600 que no contempla acuerdos de colaboración”.

Merlano dijo que el presidente Santos ternó a Martínez para fiscal “luego de conocerse el entramado de corrupción en el tema Odebrecht”. Aseguró éste que la exparlamentaria miente porque la terna se presentó en abril de 2016, y “de la corrupción de Odebrecht se conoció en diciembre de 2016”.

Una sexta mentira de Merlano, según Martínez, es que ella dijo “se dieron cupos indicativos a los congresistas” para su elección como fiscal”. Pero éste recordó que “los congresistas no participan en la elección del Fiscal”.

Agregó que Merlano dijo “Martínez me persigue porque no lo apoyé para Fiscal”. El jurista señaló que una vez más miente debido a que “los congresistas no participan en la elección del Fiscal.”

Merlano dijo igualmente que Martínez tenía que garantizar que todo lo de los congresistas “quedara tapado”. Sin embargo el exfiscal destacó que durante su ejercicio en la Fiscalía se compulsaron copias ante la Corte Suprema de 28 Congresistas por corrupción.

Una novena mentira en que habría incurrido la política es que se preguntó por qué me “implicaron a mí sola” si en la sede funcionaba la campaña de Lilibeth Llinás. Martínez dijo que la candidata de Cambio Radical a la Cámara fue imputada el 30 de julio de 2018, y si bien el juez no concedió la medida de aseguramiento sigue procesada por estos hechos.

La décima mentira que según Martínez dijo Merlano es que la Fiscalía benefició a Arturo Char y a la Familia Char. “Mentira, el 7 de noviembre de 2018 la Fiscalía de Martínez Neira compulsó copias contra Arturo Char ante la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción al elector y en la Sala de Instrucción se adelanta actualmente la investigación respectiva", dijo el exfiscal.