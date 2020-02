El nuevo fiscal, en 20 propósitos

En tres días Francisco Barbosa tuvo una maratón de declaraciones en los medios de comunicación. Estos son los 20 hechos puntuales con los que diferenciaría su labor frente al ente acusador

_____________

El nuevo fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, tras ser elegido por la Corte Suprema de Justicia, se comprometió a visitar los territorios, a ser independiente del Presidente de la República y a luchar de manera permanente contra el crimen en los territorios.

1. Fiscal de territorios

Una de las ideas que ha defendido Barbosa desde que fue nominado es que no será un fiscal del bunker. “Creo que hemos perdido en Colombia una realidad y es ese vínculo que debe existir entre el Fiscal General y sus delegados. Quiero acompañar a mis delegados en los territorios, quiero hacer un acompañamiento frontal de todos los temas, desde hace un buen tiempo he venido recorriendo el país y he notado frente al tema de la Fiscalía que hay fiscales que tienen que abordar territorios absolutamente inhóspitos o territorios que involucran tres o cuatro departamentos donde se presentan crímenes como la minería ilegal”.

El nuevo fiscal indicó que hay casos en departamentos como Guainía, Vichada, Guaviare, Vaupés, “donde se presenta minería ilegal y hay un fiscal sin Policía Judicial. No es posible que existan esas circunstancias y yo creo que es posible, en el marco de una gestión estratégica, buscar salidas para este tipo de situaciones”.

2. Lucha contra el crimen territorial

Ligado a lo anterior, el nuevo Fiscal General aseguró que el crimen se mueve en los territorios, por eso “no podemos como Estado estar quietos, trabajaré con la delegada de seguridad ciudadana en el país de forma muy puntual dirigiéndola para estudiar mapas de delincuencia territorial. Este país tiene dimensiones territoriales criminales disimiles, no es lo mismo lo que ocurre en el Catatumbo en el Bajo Cauca o en el Norte del Chocó tenemos condiciones diferentes en cada uno de los territorios”.

Según Barbosa, no es posible que en el país “tengamos lugares donde hay 60 o 70 muertos por cada 100.000 habitantes y poblaciones donde hay 120.000 o 130.000 personas y un solo fiscal. Además tenemos que estar pendientes pues desde hace seos o siete años las tasas de corrupción son muy altas. Tenemos que entender el mapa de criminalidad para también hacer gestión de personal en la Fiscalía”.

3. Minería ilegal y deforestación

Uno de los ejes fundamentales en la gestión del Fiscal General será la lucha contra la minería ilegal y la deforestación. Según dijo el nuevo funcionario, “hoy la Fiscalía tiene 8.800 casos de imputados sobre estos asuntos pero hay un gran problema técnico y es que hay que fortalecer la Policía Judicial en términos de medio ambiente y sobre todo, poner la lupa en donde se está produciendo la deforestación, en especial en los lugares donde no hay presencia estatal”.

Barbosa destacó que “no podemos solo castigar al que está cortando los árboles, tenemos que llegar a la macro-criminalidad que se encuentra ubicada, en algunos casos, en las mismas autoridades que tienen relación con estos crímenes”.

4. Odebrecht

El Fiscal se comprometió a continuar la investigación en el caso Odebrecht y lograr respuestas rápidas en el mismo. “Esta es una investigación que requiere acciones firmes y respuestas rápidas para el país. En este momento están en curso cuatro audiencias de verificación de preacuerdos con empresarios que utilizaron esas empresas para relacionamientos con esa entidad, yo creo que hay que fortalecer esto”.

Según Barbosa, su idea para mejorar la investigación en el caso es que de los 13 fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, “voy a usar dos para fortalecer esta investigación y darle respuestas a la sociedad. Tenemos una preocupación de justicia ordinaria muy importante sobre delitos que se cometen en el día a día pero necesitamos darle respuesta al país sobre estos temas gruesos de la justicia”.

Así mismo, aseguró que buscará generar una mayor interlocución con la Procuraduría General de la República de Brasil “para poder seguir buscando e investigando los contratos simulados que se presentaron en esos casos. Debo decir que mi único interés en este caso es que haya justicia pronta, rápida, con resultados, porque este país no se puede dar el lujo de tener el caso de Odebrecht en parálisis”.

5. Independencia

El Fiscal General manifestó que su independencia no se verá afectada por haber sido ternado por el Presidente de la República. Según dijo, tendrá que trabajar muchos temas con el Gobierno nacional en el marco de las funciones del cargo.

“La amistad que yo tengo con el Presidente no influye en nuestras competencias. El sistema constitucional colombiano está hecho para que el Fiscal sea ternado con el Presidente. Yo tengo una cercanía con el presidente Duque como la tuvo el señor Nestor Humberto con el presidente Santos; como la tuvo el señor Mario Iguarán con el presidente Uribe; como lo han tenido algunos funcionarios del Estado. Cercanía no implica que yo no actúe dentro de mis competencias”, expuso en una entrevista con la revista Semana.

De hecho en W Radio, el funcionario indicó que no será el Fiscal de ningún partido y se comprometió a ser independiente y objetivo en el juzgamiento de todos los casos.

6. Feminicidio

El Fiscal se comprometió a defender a las mujeres y atacar los homicidios contra ellas de manera efectiva. Según dijo, “hoy tenemos tasas de esclarecimiento en más del 90% en casos de feminicidio, hay que llegar al 100%. Además, junto con el Gobierno nacional, se deben establecer mecanismos de prevención y mecanismos rápidos de sanción contra quienes quieren vulnerar los derechos de nuestras mujeres”.

7. Problemas en la investigación

Uno de los ejes centrales de la política del nuevo Fiscal será resolver los problemas de investigación que tiene el ente acusador. Según el funcionario el problema radica en la Policía Judicial, “uno de los problemas recurrentes que se presentan es que quien indaga normalmente, no es el mismo que imputa, ni el que presenta el escrito de acusación, ni el que lleva y sustenta el caso ante los jueces. Debemos fortalecer esa investigación y en el marco de mi función crearé una unidad especializada de Policía Judicial vinculada a las fiscalías locales donde se nos están presentando problemas muy graves. Estamos viendo como las URIS, donde debería tener investigación para las pequeñas causas, están siendo gestores de personas privadas de libertad”.

Según el nuevo funcionario hay que partir de la base que la labor de la Fiscalía es recabar la evidencia física y ponérsela a los jueces, “hoy tenemos tasas del 51% de absoluciones frente a las imputaciones que realiza la Fiscalía, tenemos que ser conscientes de esa circunstancia y mejorar la presentación de las pruebas y la respectiva imputación”.

8. Cooperación con otros organismos

El fiscal expresó que el ente acusador debe actuar en coordinación con otras entidades para llevar a buen término el desarrollo de los casos, por eso se comprometió a trabajar de la mano con la Contraloría, la Procuraduría y las superintendencias. “Debemos usar esos mecanismos en el marco de las competencias de cada uno, conforme lo dice el Código de Procedimiento, para que los casos técnicos de corrupción, los temas financieros, los casos de lavado de activos o las investigaciones de minería ilegal tengan un componente técnico de Policía Judicial que nos ayude a preparar estos casos para proceder o bien a buscar fórmulas anticipadas de terminación de proceso, tema fundamental para llegar a soluciones convenientes. Si no se da esta terminación podemos pasar a las imputaciones y escritos de acusación ante los jueces para buscar respuestas concretas”.

9. La relación con la JEP

Barbosa se comprometió a tener una relación armónica con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). “Voy a acompañar la Jurisdicción en lo relativo a la Policía Judicial y en lo que se requiera, entendiendo que la justicia restaurativa es fundamental para entender la dinámica de cierre de ese conflicto que hemos tenido en Colombia”, aseveró.

Según el nuevo funcionario, el sistema de la JEP “fue incorporado a la Constitución, tiene varios actos legislativos derivados, un código de procedimiento, una validación con las altas cortes. Hay que distinguir que ese tribunal cumple una función transicional que tiene relación con la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. He sido un defensor de esa Jurisdicción. Creo que era necesaria para hacer ese cierre, he sido crítico de las implementaciones en diferentes campos que no tienen que ver con la JEP. Y creo que es necesario que se fortalezca para que haya un cierre pronto de ese proceso”.

10. Relaciones internacionales

La cabeza del ente acusador es de la opinión que es necesario fortalecer la manera en que la Cancillería, encargada de las relaciones internacionales, trabaje de la mano con el ente acusador. Al respecto, sostuvo que “la inexistencia de relacionamiento entre la Fiscalía y el servicio diplomático colombiano, los consulados y las embajadas es grave. ¿Cómo podemos tener una noticia en el marco de la criminalidad internacional si no tenemos esos diálogos? Yo voy a fortalecer esa oficina, que además debe ser un factor esencial para tener enlazada a la Fiscalía no solo con el sector y el asunto diplomático sino con otros sectores como la Contraloría y la Procuraduría”.

11. Lucha contra el lavado de activos

Uno de los puntos esenciales de la labor de la Fiscalía es la lucha contra el lavado de activos. El nuevo funcionario anotó que en este momento el ente acusador “tiene un presupuesto de $3,6 billones, una acción por vía de fiscales y jueces en extinción de dominio anualmente de $5,9 billones. Tenemos hoy $17 billones de bienes incautados por parte de la acción de la justicia. Yo pregunto, ¿cómo es posible que esos recursos no estén retumbando en el manejo de la investigación y en el mejoramiento de la Policía Judicial para efectos de mejorar esas condiciones?”.

12. Modernización y gestión informática

Uno de los objetivos de la Fiscalía es llegar a la modernidad. Barbosa ha insistido en que hoy la entidad “está recibiendo más de 27.000 casos semanales, por lo que podemos cerrar el año en 1.400.000 casos. Si no tenemos una gestión informática adecuada no se va a poder manejar. Es necesario que revisemos el sistema Watson para poder tener respuestas concretas y determinar mayores clasificaciones dentro de esas noticias criminales que llegan”.

13. Líderes sociales y reinsertados

Un problema que deberá enfrentar la Fiscalía será el de asesinato de líderes sociales. Barbosa señaló que debido a que la tasa de esclarecimiento de la Fiscalía frente a estos casos es del 52%, “me comprometo a seguir trabajando con Naciones Unidas, con la Defensoría del Pueblo y el Gobierno nacional para buscar mecanismos de llegada a todos los municipios y además para que superemos el 60% de esos casos”.

Según dijo, parte de este problema es que “hoy 520 municipios del país tienen presencia de la Fiscalía, necesitamos llegar a más y donde no estamos. Estos lugares son en los que se presenta la criminalidad de líderes sociales y se nos está presentando la criminalidad de reinsertados y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Allá debe llegar el estado de derecho, a los territorios, por eso mi propuesta es la de tratar de hacer avances en un plan que ya existe al interior de la Fiscalía para llegar a más municipios con fiscales y por supuestos con Policía Judicial”.

14. Sistematicidad

Barbosa dijo en W Radio que “se puede utilizar la palabra recurrencia, pero la palabra sistematicidad tiene que ver necesariamente con la comisión de delitos de lesa humanidad que se enmarcan en un plan estratégico de los Estados para eliminar personas. Creo que para decir eso debe uno tener una evidencia que hoy no es tan clara. Uno ve diversos escenarios de criminalidad con múltiples dinámicas criminales en diferentes territorios, pero uno no puede hablar de un plan sistemático de asesinato de personas. Uno no puede minimizar pero precisar la metodología”.

15. Planta de la Fiscalía

Según cifras del mismo fiscal elegido, hay 24.000 funcionarios en la Fiscalía y cerca de 5.000 fiscales. “Quiero trabajar con ellos, vamos a fortalecer la carrera judicial, vamos a pensar en la meritocracia y los ascensos, pero al mismo tiempo vamos a buscar fortalecer la imagen de una entidad que por muchos factores ha venido afectándose”, dijo.

Barbosa se comprometió a “repensar muchas acciones de carácter administrativo que se están haciendo en la Fiscalía para fortalecer la Policía Judicial. De nada nos sirve tener fiscales sin Policía Judicial. Es esta la que tiene que materializar y recaudar, si no podemos fortalecer esta investigación no lo vamos a lograr, hay toda una estrategia para pensar administrativamente sin modificación de normas”.

16. Salas de interceptación

Frente a las cuestionadas salas de interceptación de la Fiscalía el nuevo funcionario se comprometió a “iniciar una auditoría. Ya se realizó una, pero es necesario determinar qué se recoge de los intentos anteriores. Y es necesario brindar transparencia sobre quién va a estar al frente de ese mecanismo y ver cuál va a ser el accionar de la Fiscalía para determinar su utilización y el protocolo para su uso. No podemos tener ruedas sueltas en la entidad”.

17. Seguridad ciudadana

Para el Fiscal, en este momento el ente acusador debe dar respuesta al ciudadano del común que está siendo afectado por delitos menores pero de alto impacto, En su opinión, “tenemos casos de delincuencia, hurto que llegan al 41% en ciudades como Bogotá. Si la gente no tiene respuestas rápidas no vamos a poder resolver el problema de falta de credibilidad y legitimidad de la Fiscalía. Para eso debemos fortalecer la investigación judicial en las fiscalías locales. Tenemos que ir más rápido que la delincuencia porque muchas veces la delincuencia va más rápido que nosotros”.

18. Caso Merlano

El nuevo jefe del ente acusador indicó que este tema es crucial, pues la excongresista fue condenada por la Corte Suprema de Justicia. “Estamos atentos a lo que tenga que hacer la Fiscalía en el marco de sus competencias para que si esa persona se encuentra en territorio colombiano las autoridades estén listas a su recaptura y pueda seguir cumpliendo esa pena. La Sala Penal condenó a la señora Merlano y aclaró muchas cosas en su fallo”.

19. Familiares en la Fiscalía

Varios medios han señalado que la hermana del Fiscal, María Paula Barbosa, es la secretaria privada del ministro del Deporte, Ernesto Lucena, desde 2019. Así mismo, la esposa del funcionario, Walfa Téllez, fue elegida como contralora delegada para asuntos medio ambientales el año pasado. Cuando fue cuestionado por La FM, el nuevo funcionario respondió que “el derecho al trabajo existe y la Constitución lo protege y más aún de mujeres. O es que aquí ahora, ¿hay que cuestionarla?”.

20. ¿Impedimentos a la vista?

El fiscal Barbosa le manifestó a W Radio que asume el cargo “sin ningún tipo de impedimento. Llego a la Fiscalía. Puedo votar lo que yo considere, porque mi vida ha estado atada a una asesoría jurídica con entidades del Estado y un trabajo muy importante con la academia durante mi función pública en la Fiscalía como fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos. Así que el país puede estar tranquilo”.