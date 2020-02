Duque precisa propuesta de trabajo por horas

En la necesidad de formalizar el trabajo por horas y que como consecuencia las personas que lo desarrollan se integren a la seguridad social, insistió ayer el presidente Duque, aunque aceptó que el ejemplo que puso la ministra del ramo, Alicia Arango, refiriéndose a los ingenieros, no fue el mejor para explicar la propuesta que tiene el Gobierno en esta materia.

La ministra Alicia Arango ha sido blanco esta semana de críticas y memes en redes sociales después de que indicara que “a un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas”.

Sin embargo el Jefe de Estado precisó que en el país “hay mucha informalidad —del orden del 47%—”, es decir, “que las personas trabajan en el rebusque, por horas en el día y sin ningún tipo de cobertura en seguridad social”.

En ese contexto, el Mandatario dijo que el país debe mirar cómo se formalizan y cómo se les garantiza cobertura en seguridad social a las personas que trabajan por horas. Añadió “tenemos que buscar cómo generamos más empleo y empleos dignos en el país. A las personas que trabajan por horas, porque el trabajo por horas existe en Colombia, debemos mirar cómo las insertamos formalmente en el mercado laboral, y que puedan tener un horizonte de protección para la vejez. Eso es lo que nosotros hemos planteado”.

En cuanto a lo dicho por la ministra Arango el presidente Duque indicó “entonces algunos salen a atacar, dicen ‘es que la Ministra habló de los ingenieros‘. La Ministra pudo haber tenido un ejemplo, puede que el ejemplo no haya sido el ejemplo que cubra más los escenarios generales, ella no lo hizo para referirse a una profesión en específico”.

Y agregó “la Ministra no pretendía desmeritar ninguna profesión en específico, ella lo que estaba realmente planteando es el reto que tenemos en Colombia y es generar empleos formales”.

Reiteró Duque Márquez que el gran “reto es generar empleos formales” y que, con ese propósito, el Gobierno ha sacado adelante las medidas que les han permitido a las pequeñas y medianas empresas reducir la carga de tributación, a cambio de la generación de más inversión y, consecuentemente, de más puestos de trabajo formal.

La ministra Arango, que a partir del 15 de este mes asumirá la cartera del Interior, explicó que la iniciativa del trabajo por horas hace parte de la “reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez”, que entre otras persigue que más personas coticen y aseguren una pensión. “Colombia tiene que cambiar su forma de contratar”, puso de relieve Arango.

La Ministra anunció que la propuesta de formalizar el trabajo por horas así como la reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez serán llevadas a una mesa de concertación con los distintos actores.

Protección a la vejez

La reforma a la estructura del sistema de protección a la vejez se radicaría en la próxima legislatura y según aseguró la ministra Arango el periodo de transición sería de "mínimo ocho años", es decir, no tocaría a los hombres que hoy tienen 54 años o más y a las mujeres mayores de 49.

El presidente Duque también se refirió ayer a este tema señalando que “el país debe avanzar hacia un sistema de protección integral para la vejez, que parta, primero, del aumento de la cobertura y del ingreso para la mayor cantidad de los colombianos, y segundo, hacerlo con equidad, de tal manera que los recursos de los subsidios se vayan para las personas más necesitadas”.

En ese sentido, el Jefe de Estado aseguró que la protección a la vejez “es un tema estructural, es un tema de país; esto no es caprichoso, esto no es circunstancial, esto no es coyuntural”.

Reiteró que en Colombia hay personas que están llegando a la vejez sin ningún tipo de ingreso ni de ahorro pensional, lo cual “termina incubando pobreza de largo plazo”, razón por la que es necesario avanzar en la protección de los más necesitados.

Al respecto, explicó que la primera gran tarea del Gobierno es “formalizar el empleo; y al formalizar empleo, darle cobertura de protección para la vejez a la mayor cantidad de colombianos que podamos”.

El Mandatario, además, subrayó que se requiere garantizar que los subsidios del sistema pensional lleguen realmente a quienes más lo necesitan, para que los recursos no se queden en los bolsillos de los más ricos, porque de lo contrario sería ir en contra de la Equidad.