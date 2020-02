Duque pide a oposición no apostarle al fracaso de Juan Guaidó

En el momento en que regrese la democracia a Venezuela se recuperará para Colombia un importante mercado y un aliado contra el terrorismo, destacó ayer Iván Duque, quien por ello pidió ayer a sus compatriotas que no comulgan con su gobierno dejar las mezquindades y no apostarle al fracaso de Juan Guaidó, quien es reconocido por la Casa de Nariño y más de 50 estados como el presidente de la hermana nación, y no Nicolás Maduro.

Duque Márquez dijo que al retornar la democracia a Venezuela “tendremos un país aliado en la lucha contra el terrorismo y no un régimen dictatorial que auspicia, patrocina y financia a los terroristas para hacerle daño a los ciudadanos colombianos”.

El Jefe de Estado manifestó que en ese contexto, “ojalá, aquí en Colombia, mucha gente deje las mezquindades de andar apostándole al fracaso de Juan Guaidó, sobre la base de que como Duque apoya a Guaidó, le tiene que ir mal a Guaidó para que la vaya mal a Duque. Eso es solamente mezquindad de quienes piensan así”.

Subrayó el Presidente de la República que “jamás he visto la situación de Venezuela para sacarle provecho político, personal ni para ganarme premios, ni aplausos”. Y añadió que no gobierna “pensando en premios ni en aplausos; yo gobierno pensando en el interés general de este país y en la defensa de los principios”.

Enfatizó Duque Márquez que a los colombianos debe quedarles claro que su persistencia sobre el retorno de la democracia al vecino país se basa en la solidaridad, en el rechazo total a las dictaduras y en que, al “resolver esa crisis, estamos también dándole una gran oportunidad a Colombia”.

Señaló que “si nosotros todos logramos que se restablezca la democracia en Venezuela, que vuelva la libertad a Venezuela, tendremos la oportunidad de recuperar uno de los mercados más grandes que ha tenido Colombia, que era de 7 mil millones dólares; hoy son 100. Eso les puede abrir oportunidades de empleo, de exportación, de diversificación económica a muchas regiones del país”.

El Gobierno colombiano no reconoció la posesión de Maduro para un segundo mandato en enero de 2019 porque a su juicio no ganó limpiamente unas elecciones que habría hecho a su medida. En ese sentido nuestro país se sumó a la decisión en ese momento de la OEA de declarar ilegítimo al político venezolano.

Respaldo norteamericano

Con respecto al apoyo de la institucionalidad estadounidense a Guaidó, expresado el pasado martes durante el Discurso del Estado de la Unión, el presidente Duque aseveró que fue “un respaldo irrestricto a la legitimidad que tienen Juan Guaidó, como Presidente de la República, elegido por la Asamblea Nacional, que es el único órgano reconocido democráticamente que tiene Venezuela hoy ante los ojos de muchos países del mundo”.

Resaltó que lo visto por el mundo “en ese Discurso de la Unión, del Presidente Trump, cuando le dice a Juan Guaidó: ‘usted es el presidente legítimo y lo vamos a apoyar y buscaremos que caiga esa dictadura’, y que lo haya aplaudido todo el Congreso, demócratas y republicanos, muestra que hay un sentimiento de unidad por parte de las autoridades de los Estados Unidos frente al restablecimiento de la democracia en Venezuela”, puntualizó Duque.