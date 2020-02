DLR: 10 retos de la próxima o próximo Mintrabajo

Desempleo, reformas pensional y laboral, tercera prima y empleo joven son algunos de los asuntos que deberá enfrentar quien asuma la cartera

El viernes el presidente Iván Duque anunció la designación de Alicia Arango como ministra del Interior.

Nancy Patricia Gutiérrez, quien estaba a cargo de esa cartera, fue trasladada a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos.

Ambas funcionarias harán el enroque el próximo 15 de febrero, fecha en la que se espera que Duque designe a la nueva, o nuevo, jefe de la cartera de trabajo y ubique a alguien en la de Salud, que ya completa un mes acéfala.

Independientemente de quién ocupe la cartera y cuál sea su filiación partidista, el nuevo Mintrabajo tendrá diez retos que tendrá que afrontar con prontitud.

1. Desempleo

El gran reto de quien ocupe la cartera de Trabajo será quebrar la tendencia al alza del desempleo que para final de 2019 se ubicó en 10,5%, lo que representó un aumento de 0,8 puntos porcentuales frente a 2018 (9,7%).

Este fenómeno ha venido creciendo con otros, como la informalidad. Si bien el Gobierno ha dicho que se debe cambiar la regulación laboral para que los trabajadores sean empleados por horas, algunos expertos indican que se debe hacer una reforma de fondo a las leyes de contratación.

La saliente jefe de cartera ha indicado que “este tema no comenzó en enero, no comenzó en agosto o septiembre, esto es una cadena de sucesos que impiden que la tasa de desempleo baje como: la falta de productividad porque un país que no tiene productividad como el nuestro, no genera empleo”.

2. Reforma pensional

Uno de los puntos gruesos que tendrá que afrontar quien llegue a la cartera será el de la reforma pensional. Según la saliente ministra Arango, el objetivo del Gobierno es crear “una especie de pirámide” en cuya base esté un sector como “Colombia Mayor, ancianos desprotegidos que son una cantidad y que han trabajado toda la vida y salen a pedir un subsidio”.

A su turno, el presidente Duque sostuvo que el país necesita sacar adelante la protección de la vejez, a través de herramientas en las que la prioridad sea el aumento de la cobertura y que se garantice equidad.

“Yo tengo un compromiso: hay que sacar adelante la protección de la vejez en Colombia”, enfatizó el jefe de Estado, quien agregó que “nosotros queremos concertar unos mecanismos de protección a la vejez” sobre la base “de un debate que se tiene que dar, primero, en la Mesa de Concertación Laboral, donde empresarios, trabajadores y Gobierno discutamos sobre esa necesidad de equidad para Colombia”.

3. Reforma laboral

El nuevo Mintrabajo tendrá que entrar a discutir la reforma laboral con la Mesa de Concertación Laboral. Según la ministra Arango, debe cambiarse la forma de contratar para que los empresarios puedan contratar por horas. Ella ha argumentado que en Colombia apenas tres millones de personas se pensionan, pese a que hay 23 millones de trabajadores.

Este fenómeno, advirtió Arango, ocurre por tres razones: los colombianos no alcanzan el número de semanas o se les pasa la edad, alta informalidad o porque ganan menos del salario mínimo. Además, consideró que el 75% de los pensionados ganan menos de dos salarios mínimos.

4. Tercera prima

Tras posesionarse antes del 15 de febrero, casi un mes después el nuevo Mintrabajo deberá entrar a discutir con el Congreso el proyecto de tercera prima propuesto por el senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático. La iniciativa que ya tiene segundo debate busca crear una prima adicional cada año a los trabajadores que devenguen entre 1 y 3 salarios mínimos legales vigentes. La mitad de esa tercera prima se pagaría el primer año de vigencia de la norma, otra mitad al año siguiente y recién el tercer año se pagaría en su totalidad.

Según el senador Uribe, “en el Centro Democrático pensamos que el país necesita menos impuestos y más salario. Ya se rebajaron los impuestos para las empresas, se crearon incentivos en el Plan de Desarrollo y ahora ha venido esta respuesta a los trabajadores colombianos”.

5. Empleo joven

Entre las primera tareas del nuevo Mintrabajo está entrar a aplicar el Decreto 2365 de 2019, o de Empleo Joven, que busca generar oportunidades en el sector público a jóvenes entre 18 y 28 años, “que permitirá contribuir a la superación de sus barreras de empleabilidad vinculando a la población joven recién egresada sin que requieran acreditar experiencia, pero, sobre todo, servirá de ejemplo al sector privado para la generación de empleo”, según lo expuso en su momento la ministra Arango.

6. Nuevas formas de empleo

Con la discusión que se ha venido dando sobre la formalización de las empresas digitales, el nuevo Mintrabajo deberá entrar a dialogar con el Congreso sobre al menos tres proyectos de formalización que han sido radicados. Las iniciativas que son variadas y de diferentes partidos deberán tener el acompañamiento del nuevo ministro para contar con su aval y así crear una política pública que permita formalizar a más de 150.000 personas, sin contar que las plataformas son de diversa índole y tienen diferentes formas de ocupar a quienes trabajan para ellas.

7. Seguridad de dirigentes sindicales

En 2018, según el informe “La paz en riesgo”, 34 sindicalistas fueron asesinados, principalmente en los sectores de educación, agricultura y minería. La Confederación Sindical Internacional ha señalado que el 95% de los delitos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos de sindicalistas quedaron sin resolver, mientras que ni tan siquiera se identifica a los perpetradores en el 60% de los casos. Ante estas cifras, el Gobierno ha implementado un Plan de Acción Oportuna para proteger la vida de los líderes sociales y sindicalistas.

8. Mesa de concertación

El Ministerio del Trabajo es el encargado de adelantar esta mesa que congrega a todos los actores laborales y sindicales del país. El Gobierno se ha comprometido a concertar con ellos las nuevas reformas laborales y sindicales por lo que de esa mesa debe salir el proyecto consolidado que se presentará al Congreso.

9. Cajas de compensación

El nuevo Mintrabajo deberá llegar a calmar los ánimos exacerbados con la propuesta de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) para acabar las cajas de compensación familiar. El presidente Duque aseguró que no acabará con este beneficio y sostuvo que antes que desaparecerlas “hay que fortalecerlas cada vez más”.

Según el mandatario, “las cajas de compensación son un mecanismo valioso para brindarles a los trabajadores oportunidades y servicios para mejorar su calidad de vida. Nuestro Gobierno nunca respaldará propuestas que las debiliten o eliminen. Trabajaremos por fortalecer sus beneficios a los colombianos”.

10. Educación para el trabajo

Quien asuma las riendas de la cartera deberá fortalecer este ámbito, debido a que es uno de los pilares de la Economía Naranja.

En el Plan Nacional de Desarrollo se aprobaron varios artículos con este propósito. “Esta formación se estructurará desde los niveles iniciales hasta los más avanzados, de acuerdo con las necesidades del sector productivo, logrando así la pertinencia necesaria. Los oferentes serán el Sena y las instituciones de Educación Superior con oferta de formación para el trabajo”, señaló la saliente ministra.