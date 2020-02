Desempleo sigue afectando a 3.216.000 de personas

En enero de este año la tasa de desocupación llegó a 13%, una de las más altas en este periodo. Sin embargo, el índice se redujo en las 13 principales y áreas metropolitanas al llegar a 12,9%, cuando un año antes fue de 13,7%

______________

Aunque la tasa de desempleo en el total nacional se incrementó 0,2% y llegó a 13% en enero de este año y frente al año anterior, ese mismo indicador cayó en las 13 principales ciudades y sus áreas metropolitanas al llegar a 12,9%, cuando un año antes era de 13,7%.

De acuerdo con el informe de estadística, esta tasa significa que en el país existen 3.216.390 personas sin empleo, cuando en enero de 2019 era de 3.177.000. Mientras tanto, hay 21.545.000 ocupados, inactivos 14.865.000 y subempleados 6.909.000.

Asimismo, la tasa de desempleo nacional del trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020 fue 10,6%, para el trimestre móvil noviembre 2018 - enero 2019 fue 10,4%. La tasa global de participación fue 63,3% y la tasa de ocupación 56,6%. En el trimestre móvil noviembre 2018 - enero 2019 estas tasas fueron 63,9% y 57,2%, respectivamente.

El Director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Juan Daniel Oviedo, reveló que “este ha sido el incremento más bajo del desempleo para este mes en los últimos cinco años”, al tiempo que anotó que hay una señal de estabilización del mercado laboral en el país.

Sin embargo dijo que respecto a la tasa de desempleo nacional que se registró para enero, que la migración venezolana no es la responsable: “más bien esto se debe a un ajuste de la economía local que viene desde el 2014”.

Las ciudades

Mientras tanto, el DANE confirmó que las ciudades donde hubo mayores tasas de desempleo fueron Quibdó, Ibagué y Florencia. Mientras que las metrópolis con menores cantidades de ciudadanos desempleados registran son Cartagena, Barranquilla y Pereira.

En cuanto a las ramas de la economía local que menos puestos de trabajaron aportaron en enero, fueron industrias manufactureras, actividades artísticas, y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Así, quedó claro que, en cuanto a los sectores en los que más puestos de trabajo se perdieron, se encontraron el comercio minorista y reparación de vehículos. Allí, la operación estadística expuso que se perdieron unos 333.000 puestos de trabajo.

En cuanto a inactividad, el informe confirmó que la cifra en el país también aumentó, dejando como resultado que unas 545.000 personas dejarán de buscar en que emplearse.

Durante este mes, tradicionalmente se ha incrementado el desempleo, pero para este año se presentó la tasa más alta. En enero de 2018 el desempleo fue de 12,8%.

Mayor esfuerzo

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, dijo sobre la alta tasa de desempleo que “la tasa de enero no es significativamente mayor a enero de 2019, ha habido un incremento de 0,2%. Las trece principales ciudades donde hay desempleo no aumentó, por el contrario hay una reducción. El mayor desempleo está en las principales ciudades y en el campo”.

Dijo el dirigente empresarial que las industrias manufactureras perdieron cerca de 50 mil empleos.

“Esto lo que reafirma es que hay que hacer un esfuerzo muy alto para frenar el desempleo. Yo no tengo la menor duda que la industria y el agro son los grandes proveedores del consumo en Colombia, y la confianza ha mejorado, el segundo punto es el aumento de las exportaciones, Colombia debe exportar más. La contratación de jóvenes ha mejorado, sobre todo de los menores de 26 años. Pero tenemos que hacer cosas adicionales”.

Por su parte el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge enrique Bedoya, sostuvo que “se debe analizar a profundidad las cifras de enero, la generación de empleo no se siente en las regiones y el desempleo en el campo es algo real. Pero hay actividades que vienen demandando más empleo como el sector avícola. Sin duda el desempleo es el mayor problema que tiene el país, por eso se requiere un gran acuerdo nacional para el empleo”.

Indica el reporte oficial, que para el total nacional, la tasa de desempleo de los hombres en el trimestre móvil noviembre 2019-enero 2020 se ubicó en 8,1%, para las mujeres fue 13,9%. En el trimestre móvil noviembre 2018 - enero 2019 estas tasas se ubicaron en 7,8% y 14,0%, respectivamente. Para el trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020, la tasa de desempleo de los hombres fue menor en 5,8 puntos porcentuales respecto a la de las mujeres. En el mismo trimestre móvil del año anterior, esta diferencia fue de 6,2 puntos porcentuales.

En el trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020, la tasa de desempleo para las cabeceras fue 11,7%, la tasa global de participación 64,8% y la tasa de ocupación 57,2%. En el trimestre móvil noviembre 2018 - enero 2019 estas tasas fueron 11,7%, 65,1% y 57,5%, respectivamente.

Centros poblados

La tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso en el trimestre móvil noviembre 2019 - enero 2020 fue 6,3%, para el trimestre móvil noviembre 2018 – enero 2019 fue 5,6%. La tasa global de participación se ubicó en 57,9%, lo que representó una disminución de 1,6 puntos porcentuales frente al trimestre móvil noviembre 2018 – enero 2019 (59,5%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 54,3%, lo que significó una reducción de 1,9 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre móvil del año anterior (56,2%).

Sostiene que las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados fueron: comercio y reparación de vehículos; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca e industrias manufactureras. Estas tres ramas captaron el 46,1% de la población ocupada. Las ramas de mayor crecimiento, frente al trimestre móvil noviembre 2018 - enero 2019, fueron suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos (36,3%) seguida por alojamiento y servicios de comida (18,3%). La mayor contribución al crecimiento de la población ocupada se dio en las ramas de alojamiento y servicios de comida; suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos y comercio y reparación de vehículos, estas contribuyeron en conjunto con 1,9 puntos porcentuales.

En el total nacional, trabajador por cuenta propia y obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación en la población ocupada con 82,3% en conjunto. La posiciones ocupacionales que más crecieron fueron jornalero o peón con una variación de 21,3% y obrero, empleado particular con 2,9%. Las posiciones ocupacionales obrero, empleado particular y jornalero o peón contribuyeron en conjunto con 1,7 puntos porcentuales a la variación de la población ocupada en el total nacional.