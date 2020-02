Debe racionalizarse la consulta previa para hacer minería: López

El Presidente de Ademinas dijo que se debe evitar los abusos que a veces se presentan con esta figura

EL NUEVO SIGLO: ¿Cómo aprecia el desarrollo de la actividad minera en el país con un Código que ya tiene 18 años?

RODRIGO LÓPEZ RÍOS: La actividad minera es necesaria pero que debe realizarse con métodos y tecnologías que garanticen la no afectación del medio ambiente para hacer que sea sostenible y que no deje secuelas irrecuperables. Entonces todo lo que tienda a garantizar con racionalidad esos fines, pues debe ser acompañado y plasmado en disposiciones y normas que permitan a los inversionistas y a los promotores de proyectos su realización sin que afecten, como lo digo, el entorno y el medio ambiente.

Se han hecho muchos esfuerzos por modernizar la legislación minera, pero eso es un proceso un poco de forcejeo porque unas comunidades lo consideran muy laxo y generalmente los promotores lo consideran demasiado estricto. Entonces hay que llegar a unos balances concertados.

ENS: ¿Tiene algún ejemplo de que la vieja normatividad no cuadra con el hoy por hoy de la minería?

RLR: En este momento hay una gran aprehensión ciudadana, incredulidad, porque a veces se le anuncia una gestión muy estricta y a veces en la práctica se malogra ese propósito. Entonces eso conduce a una desesperanza de la comunidad. Aquí tenemos proyectos en ciernes muy documentados con firmas que han tenido experiencia en diferentes áreas en otros países, que son como una garantía, pero hay una labor de educación y de socialización muy importante para que la comunidad realmente recupere su confianza.

No me gustaría referirme a proyectos concretos, pero hay ciudades en este momento en que las comunidades o no han sido debidamente informadas o también hay que decirlo son desinformadas por sectores interesados en desvirtuar la realidad. De manera que en eso hay que trabajar muy arduamente.

ENS: ¿Ve la necesidad de regular la consulta previa a minorías étnicas, en este caso para la realización de proyectos mineros?

RLR: Considero que deben reglamentarse de manera que no se abuse porque lamentablemente no podemos congelarlos y entonces dejar los recursos guardados y que no generen el valor que puede obtenerse y entonces le quiten ventajas competitivas al país. De manera que considero sí debe reglamentarse, hablo de racionalizar, es decir, de hacer razonables los procedimientos y de restablecer las condiciones e, inclusive, de mejorarlas.

No hay que descartar que por la acción minera se pueda entonces también recuperar áreas para proyectos turísticos, la cuestión es que la comunidad perciba un beneficio palpable y entonces remuevan todas esas incertidumbres que la comunidad a veces busca resolver es obstaculizando, pero que si está debidamente informada puede reaccionar de una manera diferente.

ENS: ¿Qué opinión tiene del camino que recorre el fracking para su implementación en Colombia, por el momento a través de pilotos mientras que se resuelve una demanda en el Consejo de Estado?

RLR: En este momento por la incertidumbre y la preocupación de las comunidades y por su, de pronto, desinformación se tiene una gran aprehensión por ese sistema que ha conducido a que se dispongan pruebas. Hay una comisión de la cual hacen parte egresados de la facultad (de Minas de la Universidad Nacional), algunos asociados a Ademinas, que están en conjunto con profesionales de otros lugares de Colombia en la meta de conceptuar.

De manera que ellos están en esa elaboración, vamos a ver si como resultado se llega a un consenso que permita la explotación de esos recursos tan importantes, tan definitivos para la viabilidad de la economía colombiana y que se puedan llevar a cabo entonces.

ENS: ¿Por qué hay tanta prevención de implementar el fracking, no solo en Colombia pues son varios los países en donde está prohibido?

RLR: Lo que pasa es que se dice que están en juego elementos del medio ambiente muy fundamentales para la supervivencia de la misma sociedad. Es decir porque se ve comprometido a veces las aguas, entonces precisamente por eso se trata de dimensionar, de estructurar, de manera que pueda evaluarse y tener entonces una conclusión.

Decimos que esa comisión y esas medidas que los organismos operadores jurídicos han dispuesto, pues se den y se tome entonces la mejor decisión. En general, uno es partidario de que sea factible lo que se pueda realizar de la explotación, pero salvaguardando los intereses sociales, los intereses ambientales y los intereses comunitarios.