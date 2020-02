¿Cuál es la verdad de los bienes entregados por las Farc?

El hoy partido político indica que avanzan en este proceso y los niveles de cumplimiento superan supuestamente un 60%

Cerca de dos años y medio después de que las Farc tras su desmovilización presentaran un listado al gobierno de entonces con un registro de bienes que estaban en su poder y que, aseguró, entregaría por cerca de $1 billón para reparar a sus víctimas, el país se sorprende pues mientras el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, dijo la semana pasada que apenas se han recibido activos por cerca de $3.000 millones, ayer el partido del mismo nombre señaló que hay avances de más del 60% en este proceso y que sigue inquebrantable su propósito de cumplir este compromiso.

El pasado jueves, Archila anunció que el plazo para que los exintegrantes de las Farc hagan efectiva la entrega de los bienes declarados en el inventario suscrito se vence el próximo 31 de julio, con base en lo establecido en el Decreto 205 del 12 de febrero de 2020.

“Los exintegrantes de las Farc-ep, que en su momento suscribieron el inventario de los bienes de que trata el Decreto Ley 903 de 2017, deberán garantizar la entrega material de cada bien incluido en éste y responderán por su cuidado e integridad hasta el momento en que se realice dicha entrega material. Para el efecto deberán designar unos delegados que se encarguen de este proceso en relación con cada bien”, señala el primero de los tres artículos del Decreto.

A renglón seguido, en el parágrafo incluido en el citado artículo, agrega: “En todo caso, antes del 31 de julio de 2020, los exintegrantes de las Farc-ep deberán realizar la entrega material de todos los bienes incluidos en el inventario”.

El Decreto del Gobierno explica que una vez expire el plazo del 31 de julio de 2020, la Sociedad de Activos Especiales SAS (SAE), “la entidad designada para realizar la recepción, verificación, custodia y administración de los bienes inventariados, informará el resultado de la entrega voluntaria a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de sus competencias”.

Al explicar los detalles de la norma, el consejero Emilio Archila afirmó que “para nosotros es muy importante que estos bienes sean entregados y que puedan ser monetizados, y que con esos recursos se repare a las víctimas. Primero por la cuantía, la importancia de las cifras; y segundo, porque dentro del proceso de sanación de las heridas, dentro del proceso de perdón, esto tiene un efecto simbólico que es muy importante”.

Archila agregó que “para el presidente Iván Duque, en el marco de la política de Paz con Legalidad, las víctimas siguen siendo el eje central de nuestro actuar”.

Otra de las decisiones contempladas en el Decreto es el cambio en el periodo de la convocatoria de las reuniones de la Comisión Transitoria de Verificación de los Bienes y Apoyo al Administrador del Patrimonio Autónomo.

La Comisión, que se reunía cada semana, ahora se reunirá bimestralmente, previa convocatoria realizada por el Secretario Técnico y extraordinariamente a solicitud de alguno de los miembros de la entidad.

El alto funcionario indicó que “esta fecha no existía. Existía la obligación de hacer el inventario, individualizar los bienes y entregarlos físicamente. No existía una fecha, por eso es importante que se haya determinado. Lo que conocía el partido político es el texto del decreto en donde se establecía esto, la fecha no la habíamos podido determinar pues queríamos que hubiera un plazo razonable hasta la fecha límite”.

El consejero Archila explicó que las Farc hablaron “de bienes por alrededor de $1 billón. De esos $500.000 millones no se podrían utilizar para ese propósito, pues habló de campañas de vacunación y vías. Los otros $500.000 millones son los que deberían entregar. Hasta el momento lo que se ha recibido y monetizado son cerca de $3.000 millones”.

Archila destacó que de las cifras entregadas no hay ninguna inventariada por el Gobierno, porque “quienes indicaron los bienes a individualizar eran las Farc y dijeron que son casi $1 billón. Después cuando individualizaron aparecieron que $500.000 millones no sirven para nada. Ahora esperamos que esos bienes no solo se individualicen, sino que presten la colaboración” con la SAE “para que el Estado los pueda administrar”.

El vocero gubernamental aclaró que el Gobierno tenía la obligación de entregar a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) el proyecto de decreto, pero “no para negociar el uso de la facultad del presidente para reglamentar la ley. En caso que no entreguen los bienes el Gobierno no puede tomar la decisión de cuáles son los beneficios o las consecuencias. Si no hubiera entrega habrá una responsabilidad colectiva del partido de las Farc por no haber procedido. Lo que tenemos previsto es que tras los resultados de este proceso se corre traslado a la Fiscalía y a la JEP, y son ellos los que deben analizar que responsabilidades caben a las personas individuales”.

Replican las cifras

El partido Farc indicó ayer en un comunicado, al que tituló “Nuestro compromiso con la reparación sigue inquebrantable”, que las víctimas siempre han estado en el centro del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. “Nuestro compromiso frente a ellas en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición sigue inquebrantable. Por ello, resulta una afrenta a las mismas enviar mensajes de confusión frente a la reparación, tal como se hace por parte del Gobierno Nacional en el decreto 205 del 12 de febrero de 2020”.

Aseguró este partido que con respecto al cumplimiento de la entrega de bienes muebles, inmuebles y dineros en efectivo, hasta el 10 de noviembre del 2019 el inventario de entrega se encontraba de la siguiente manera:

“Respecto a metales, se ha entregado el 63% de la cantidad de oro. En lo que se refiere a muebles y enseres, hay un avance de recepción del 12,3%, sin que a la fecha hayan sido monetizados. Con respecto a semovientes, hay un porcentaje de avance del 60,6%, que corresponde a 229 animales, los cuales en su mayoría han sido comercializados. El caso de más lento avance corresponde a inmuebles, en donde sólo se ha hecho la entrega efectiva de un 4,4%.

$114 millones en efectivo; 450.000 dólares en efectivo; 255.000 gramos de oro; 229 semovientes; 134 carreteras; 8 bienes inmuebles y 1.546 muebles, enseres y equipos varios”.

Las salvedades de Farc

El partido Farc reiteró que para el buen desarrollo de lo pactado sobre la entrega de bienes de su parte hay que tener en cuenta:

. Las antiguas Farc no fue una organización titular del derecho de propiedad o dominio de los bienes que inventaría

. Como ejército irregular, tenían como característica la movilidad permanente en los territorios, lo cual impedía el establecimiento de lugares fijos para albergue de los distintos activos y bienes.

. Parte de su economía de guerra se sustentaba a través de un modelo de tributación que fue desmontado progresivamente, por esta razón quedó sin ingresos

. Los bienes que hacían parte de la economía de guerra estaban destinados a gastos de funcionamiento y operación de la guerrilla