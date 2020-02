"Crisis de orden público se siente con fuerza en Nariño"

Senador Guillermo García expresó que son 12 los grupos armados ilegales que dominan el territorio y la economía

EL NUEVO SIGLO: En este inicio de año, ¿cómo observa la situación de orden público en su departamento, Nariño?

GUILLERMO GARCÍA: Los departamentos del Cauca, Norte de Santander y también el bajo Cauca antioqueño han sido las zonas muy complicadas, pero entre estas regiones la más compleja y la de mayores crisis es Nariño. En los últimos meses se viene agravando la situación porque los grupos armados ilegales, 12 en total de diferentes tendencias, prácticamente dominan el territorio, la economía de la región, sin que podamos decir que el Estado haya podido controlar la situación. Está el fenómeno del desplazamiento masivo, los asesinatos y el control de los ríos, bajamares y carreteras que es grande por parte estos grupos.

ENS: Esta semana se registraron fallecidos por la detonación de una mina antipersona en el departamento…

GG: Esa es otra situación. Dentro de los cultivos de uso ilícito hay sembradas minas antipersona, pero también nos comentan, por ejemplo, que en caminos veredales del municipio de Roberto Payán y de Tumaco también hay. Además de los riesgos, el tema es que la gente termina confinada en sus territorios, en sus casas sin tener posibilidades de movilidad.

ENS: Pasando a temas de la actualidad nacional, ¿cómo vio la elección de Francisco Barbosa como fiscal general?

GG: Qué bueno que la Corte Suprema de Justicia haya terminado con la interinidad del Fiscal General de la Nación. Eso es un buen mensaje. Esperamos que la Corte designe su mesa directiva y nombre también los magistrados cuyos escaños están vacantes. Esperamos que le vaya bien al doctor Barbosa. Esperamos que adelante su tarea de someter a la justicia a tanta delincuencia que hay en el país, pero también defienda los derechos fundamentales de la gente, como los indígenas del Cauca, los defensores de derechos humanos. Así mismo, la defensa de la vida de los desmovilizados de las Farc.

ENS: Esta última semana han sido continuas las voces que hablan de cambios ministeriales y del ingreso de Cambio Radical al Ejecutivo, ¿el liberalismo se mantiene en la independencia?

GG: El liberalismo se reafirma en su posición de independiente. No hay ninguna posibilidad de cambio de postura si no hay un cambio de agenda nacional. Con la agenda estrictamente del Gobierno no hay posibilidades de entendimiento. El liberalismo entiende que tiene que haber un debate que impulse el proceso de paz en Colombia, que lo implemente a cabalidad. También se defienda la vida de los líderes sociales, de los desmovilizados, se atiendan los requerimientos de la ciudadanía que se movilizó desde el 21 de noviembre, que haya una lucha frontal contra la corrupción y la defensa del medio ambiente. Si no hay un cambio de agenda que contemple como mínimo esos puntos el liberalismo continuará en su posición de independencia.

ENS: Otro tema que ha sido de amplio debate durante la última semana es que podrían revivir las 16 curules para las víctimas, ¿cuál es su opinión sobre la decisión del Presidente del Senado?

GG: Hemos apoyado la decisión del presidente del Senado, Lidio García, de revocar la decisión que en su momento tomó la mesa directiva, que señaló que no se había constituido cuórum, las mayorías para aprobar esas 16 curules en una reforma constitucional. Después de la sentencia de la Corte Constitucional sobre las objeciones, la mayoría que las rechazó sirvió como base para la aprobación de las curules. Pero también el Consejo de Estado está en esta dirección de anular esa decisión en los próximos días. Además de eso, hay una tercera vía que es la tutela que radicó el doctor Roy Barreras ante la Corte Constitucional para garantizar los derechos de representación de las víctimas en el país.

ENS: ¿Qué temas se impulsarán desde la Comisión Quinta, a la que usted pertenece en la reanudación de las sesiones ordinarias en marzo?

GG: En la Comisión Quinta del Senado tenemos que atender asuntos de carácter energético, del desarrollo agropecuario y fundamentalmente temas ambientales. Por eso, nosotros haremos debates que tienen que ver con la vida, la protección del medio ambiente y de la naturaleza. Impulsaremos la prohibición del fracking en Colombia y también las fumigaciones con glifosato por las afectaciones a la salud y el medio ambiente en nuestro país. Vamos a promover también la unificación de las iniciativas para la prohibición de plásticos de un solo uso en el país.