Cierres y desvíos en Bogotá mañana por “Tour Colombia"

Para facilitar la realización del evento, “Tour Colombia 2.1 – Etapa 6” que se llevará a cabo mañana en algunas de las vías más importantes de la ciudad de Bogotá, la Secretaría Distrital de Movilidad autorizó una serie de cierres y desvíos viales, para facilitar la llegada del tour a la capital del país (de Zipaquirá), así como la movilidad vehicular de este domingo.

Frente a los cierres viales autorizados, habrá cierre total desde las 11:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, de la Vía Bogotá-La Calera; la Avenida Circunvalar entre la calle 6 y calle 92; la Avenida Carrera 7 entre la Calle 32 y Calle 85 (calzada oriental sentido sur-norte); la Avenida Carrera 7 entre la Avenida Calle 100 y Calle 32 (calzada occidental sentido norte-sur); la Calle 36 y Calle 34 entre la Avenida Carrera 7 y Carrera 5; la Carrera 5 entre la Avenida Circunvalar y calle 32; la Calle 32 entre la carrera 5 y la Circunvalar; la Avenida Calle 26 entre carrera 5 y carrera tercera, y por último la Calle 26 entre carrera 5 y carrera 3.

Horario de 10:00 a dos y tres de la tarde

En el horario de las diez de la mañana y las dos de la tarde, estará cerrada la Calle 10 entre la Avenida Circunvalar y la transversal 6 Este, y entre las diez de la mañana y las tres de la tarde, estará cerrada la Vía Bogotá – Choachí (hasta El Verjón).

Entre los desvíos autorizados, los usuarios que circulan en sentido norte - sur por la av. carrera 7 deberán tomar la av. calle 100 al occidente – retorno al oriente a la altura de la av. carrera 15 – av. calle 100 al oriente – av. carrera 11 al sur.

Los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la av. carrera 7 o av. carrera 10, deberán tomar av. calle 26 al occidente – calle 32 al oriente – carrera 17 al norte. Así mismo, los usuarios que acceden a la Avenida carrera 7 en sentido sur – norte entre la calle 34 y la av. calle 63, deberán tomar av. Caracas al norte y los usuarios que circulan en sentido sur – norte por la carrera 3 Este, deberán tomar la av. Comuneros (av. calle 6) al occidente – av. carrera 10 al norte.

Adicionalmente, los usuarios que acceden a la av. carrera 7 al norte entre la av. calle 63 y calle 85, deberán tomar carrera 9 al norte – calle 85 al oriente y av. carrera 7 al norte.

Recomendaciones para los conductores

Se les recomienda a los ciudadanos hacer uso de modos de transporte no motorizados como la bicicleta y a pie, así como del transporte público. Se sugiere evitar el uso del vehículo particular.

Así mismo, la secretaría Distrital de Movilidad les recomienda a los usuarios de las vías afectadas por el evento, que programen sus viajes y actividades para mañana, teniendo en cuenta los cierres viales y desvíos programados.

Por último, el ente encargado de la movilidad le solicita a la ciudadanía seguir las indicaciones por parte de la Policía de Tránsito, del personal de la organización y del personal de la Secretaría Distrital de Movilidad en las vías afectadas, con el fin de minimizar el impacto que la actividad pueda ocasionar. Y también atender la señalización que la organización del evento dispondrá para informar acerca de los cierres y desvíos viales a ejecutar.

Transmilenio

Por su parte, el sistema de Transmilenio realizará algunas modificaciones entre las 10:00 y las 3:00 de la tarde, aclarando que los buses rojos no tendrán modificaciones en sus esquemas y horarios.

La Ruta D81, M81 no transitará por la Carrera 7 y la Carrera 11, sino por la Avenida Caracas. Luego continuará por la calle 80. El M81 no transitará por la carrera 11 y carrera 17 si no por la Caracas. Luego continuará por la carrera 13.

La ruta M82 – L82 no transitará por la Carrera 7 si no por la Caracas y Auto Norte, y luego continuará por la Carrera 7. Así mismo, el L82 no transitará por la carrera 11 si no por la Auto Norte y la Av. Caracas, parando en las estaciones señaladas. Luego continuará por la carrera 13.