Choque por implementación del acuerdo de paz

El alto consejero para la Estabilización y el Posconflicto, Emilio Archila, defendió ayer el proceso de implementación del Acuerdo de Paz durante la Cumbre por la Paz Territorial, realizada ayer en Bogotá.

Durante su intervención el funcionario criticó a quienes afirman que el presidente Iván Duque no quiere cumplir con lo establecido en el Acuerdo refrendado en diciembre de 2016 en el teatro Colón. Para Archila que muchas de las personas que hacen este tipo de manifestaciones tienen un objetivo claro y es generar división en el país.

“Mucho ruido se ha dado alrededor de la supuesta idea de que el presidente no quiere cumplir los acuerdos, eso es absolutamente mentira”, dijo el funcionario, quien agregó que “hay personas que lo dicen de buena fe pensando u oyendo discusiones politiqueras o voces que pretenden desunirnos, pero debe haber otras personas que lo hacen porque es su bandera política”.

Solicitó además que se deje de hablar de “amigos y enemigos de la paz”, porque no es cierto que haya colombianos que quieran seguir promoviendo la guerra y la violencia.

A reglón seguido destacó el trabajo que viene haciendo la administración de Duque en materia de reparación a las víctimas y reiteró que se presentará el proyecto de ley para prorrogar la ley de víctimas.

“Venimos reparando a las víctimas a un ritmo superior. El presidente dijo que íbamos a renovar la ley de víctimas. La Unidad de Víctimas con su director, el doctor Ramón, tiene prácticamente listo el proyecto de ley para presentarlo y renovar esa ley que es tan importante para la reconciliación”, sostuvo.

El exministro Juan Fernando Cristo, integrante del colectivo Defendamos la Paz, reconoció la buena voluntad del consejero Archila de participar en el evento, pero advirtió no estar de acuerdo con muchas de las cosas que se han hecho desde el Gobierno.

“No estamos de acuerdo con casi nada de lo que dijo, pero su presencia es entendida como una buena voluntad de entendimiento en lo que tiene que ver con la implementación del acuerdo”, señaló Cristo.

Cristo criticó que durante su intervención Archila no hubiera mencionado “la palabra JEP, ni la Justicia Transicional”. “De la intervención de Emilio Archila podríamos durar días hablando de los enfoques, las cifras, pero este no es el momento (…) En toda su intervención no se mencionó la palabra JEP ni la palabra justicia transicional. Y digo esto porque hace un año cuando nació Defendamos la Paz fue en los días previos a que el Gobierno presentara las objeciones la ley estatutaria de la jurisdicción”, dijo.

Agregó que “Defendamos la Paz se ha convertido en el dique de contención a los intentos que han hecho sectores radicales del Gobierno y del Centro Democrático, que pretendieron hacer realidad el compromiso que algunos hicieron en campaña de volver trizas los acuerdos de paz”.

Señaló además estar dispuesto a trabajar de la mano con el Gobierno del presidente Duque para implementar cómo se debe el acuerdo logrado con las Farc.

De esta plataforma hace parte el exjefe negociador del Acuerdo de Paz, Humberto de la Calle; el director del Partido Farc Rodrigo Londoño ‘Timochenko’.