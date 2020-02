¿Captura de 'Galán' impactará pulso de Duque y el Eln?

En varios sectores políticos han pedido su libertad porque ya pagó cárcel y venía trabajando en los procesos de paz

Causó sorpresa en algunos sectores la captura del pasado domingo de ‘Francisco Galán’, exintegrante del Eln, por el secuestro de 64 personas, hace 20 años en varios establecimientos públicos en la vía a Buenaventura. Incluso el expresidente Álvaro Uribe manifestó su deseo de ponerlo en libertad dado que pagó cárcel por largo tiempo, ya no tiene que ver con esa guerrilla y en los últimos años ha fungido como gestor de paz.

Sin embargo, algunos se preguntan si la captura de Mario Pieschacón Negrini o Gerardo Antonio Bermúdez Sánchez, alias ‘Francisco Galán’, más allá de su situación personal, puede impactar sobre la remota posibilidad de una negociación con el Eln, teniendo en cuenta que el gobierno Duque no le dio continuidad a la mesa que la anterior administración dejó instalada en La Habana (Cuba) y exigió, para considerar reactivar el diálogo con esa organización, que entregue a todos los secuestrados y pare sus acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la infraestructura, lo que no ha ocurrido.

Por el secuestro masivo en la vía a Buenaventura ‘Francisco Galán’ fue acusado bajo los términos de la Ley 600, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio culposo en concurso homogéneo, además de hurto calificado y agravado.

Por estos hechos a la fecha se terminó la práctica de pruebas y están pendientes los alegatos de conclusión. Por su parte la Fiscalía indicó que “pondrá a Mario Pieschacón Negrini, alias ‘Francisco Galán’, a disposición del juez penal del circuito especializado de Cali que lo requiere”.

‘Francisco Galán’ estuvo en prisión durante 14 años por delitos que cometió como integrante del Eln, precisamente se encontraba tras las rejas en el año 2000 cuando se produjo el secuestro masivo en la vía a Buenaventura, en el cual hoy se le acusa de haber participado. Luego de recuperar la libertad se desligó de esa guerrilla y decidió trabajar por la paz desde organizaciones de la sociedad civil.

Precisamente desarrollando esa labor fue designado por el gobierno de Álvaro Uribe como gestor de paz, labor para la cual el entonces mandatario reclutó a otros exguerrilleros como alias ‘Karina’, Rodrigo Granda, ‘Olivo Saldaña’ y Yesid Arteta.

Sin embargo la Fiscalía aclaró tras esta captura que “para las autoridades ‘Francisco Galán’ ya no se desempeña como gestor de paz, pues mediante la resolución presidencial 001 del 18 de enero de 2019, le fue revocada esta designación”.

Por su parte, el abogado de ‘Galán’, Eduardo Matías, hizo un llamado al presidente Duque para que le reintegre la condición de gestor de paz a éste y pueda seguir adelantando sus labores en ese sentido.

En tanto que el expresidente y senador Álvaro Uribe indicó ayer en su cuenta de Twitter que “ojalá liberen a Francisco Galán y a Juan Carlos Cuéllar, estuvieron en la cárcel más de 20 años, no hay proceso con el Eln, pero estas personas son convencidas de la paz de verdad, no han sido beneficiarias de impunidad ni de elegibilidad política. No tienen que ver con el Eln actual”.

Mientras que el senador Roy Barreras se preguntó ¿por qué en lugar de capturar a los gestores de paz, no capturan a los señores de la guerra del Eln? ¿Más fácil capturar a quién dejó las armas hace 20 años para mostrar resultados que a los que siguen hoy en el camino equivocado de la violencia y siguen haciendo daño?

Mal mensaje

El director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, consideró que la captura de Galán no tendría mayor eco en el Eln.

“Galán ya no tiene nada que ver con el Eln, incluso la actitud hacía él es muy de distancia e incluso de crítica porque como se retiró y abandonó toda relación, además ha mantenido una posición pública muy crítica frente a ellos”, dijo a EL NUEVO SIGLO.

Sin embargo Valencia cree que esta captura es más “una señal política del nuevo Fiscal como para decir ‘aquí estoy y empiezo a actuar’”.

Añadió Valencia que, “me parece muy injusta porque en realidad él pagó incluso más de lo que un preso paga porque son casi 15 años en la cárcel de una condena de 27 años, que normalmente la gente sale con 10 años u 8 años. Pagó más y salió con pena cumplida”.

En segundo lugar, dijo Valencia, “toda persona que está en la cárcel e incluso mantiene la fidelidad y la posición de pertenencia al Eln, lo despojan de los cargos, eso es una regla del Eln. Él no tenía ningún mando en el momento en que ocurre ese secuestro masivo en el kilómetro 18. No podía planear ni tener gente bajo su mando para ordenar ese secuestro. Era una persona que estaba en la cárcel y en ese momento estaba autorizado por el Gobierno nacional para hacer gestiones de paz.

Por su parte el ex alto Comisionado de Paz, Daniel García Peña, dijo a este Diario que, “es un mensaje muy negativo en un conjunto de acciones que ha tomado el Gobierno, el caso de Juan Carlos Cuéllar y el mismo Francisco Torres. Pero ya en lo concreto de ‘Francisco Galán’, no solamente llevaba muchos años desvinculado sino que inclusive sus posiciones eran muy críticas frente al Eln, que habían llevado a que el mismo Eln de alguna manera se hubiera desentendido del mismo ‘Francisco’”.

El Coce en la mira

En el marco de esta investigación, la Fiscalía General de la Nación ordenó también la captura de ocho miembros del Comando Central (Coce) del Eln:

Nicolás Rodríguez Bautista, alias ‘Gabino’

Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias ‘Antonio García’

Israel Ramírez Pineda, alias ‘Pablo Beltrán’

Rafael Sierra Granados, alias ‘Ramiro Vargas’

Alias ‘Carlos Segundo’ o ‘Caliche’

Alias ‘Nicolás’ o ‘Niko’

Fernando Sánchez, alias ‘Élite’

* También fue expedida orden de captura contra Carlos Arturo Velandia, alias ‘Felipe Torres’, ya también desvinculado del Eln