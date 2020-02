Bogotá en alerta por fuertes lluvias que irán hasta el sábado

Desde la quebrada La Vieja, ubicada en los Cerros Orientales por la localidad de Chapinero, la alcaldesa Claudia López dijo que lloverá intensamente hasta este sábado, por lo cual, hizo un llamado a toda la ciudadanía para que tengan precauciones especiales con relación a la seguridad al transitar por las vías. Así mismo, la alcaldesa explicó que no era falta de atención inmediata de emergencias ni de mantenimiento de la red de alcantarillado.

“El Ideam ha confirmado que van a haber emergencias por lluvias hasta el sábado. Nosotros con la empresa de Acueducto y los operadores de aseo, previamente nos hemos encargado de limpiar a Bogotá que paga una fortuna por barrido y limpieza (…) pero le pido a Bogotá que tenga especial cuidado en estos tres días, pues hasta el sábado habrá lluvias intensas”, precisó la alcaldesa ayer en horas de la mañana.

El problema es de cambio climático

De acuerdo con López, Bogotá tiene que entender que este es un problema de cambio climático y que por ello, la mejor contribución que cada ciudadano puede hacer es no usar, sino para lo estrictamente indispensable, su vehículo particular.

También hizo un llamado para hacer uso de una movilidad limpia y cambiar los hábitos de vida, “porque si no los cambiamos, no vamos a tener planeta y lo que la naturaleza nos está recordando es que tenemos que cambiar: la naturaleza no lo va a hacer”.

“Lo que estamos viviendo hoy es una muestra más de la naturaleza, que el cambio climático es una realidad. Hace apenas unas semanas estábamos sufriendo por la contaminación del aire. La lluvia ayuda a disminuirla, pero estos son los drásticos cambios climáticos. Hace apenas unas semanas, teníamos días soleados, sequía y altísima contaminación del aire y hoy tenemos cero sol, mucha lluvia, menos contaminación del aire, pero va a haber emergencias por lluvias hasta el sábado”, reiteró.

Un problema de sedimentos

Así mismo, la alcaldesa aclaró que a pesar del mantenimiento de los sumideros se están tapando, no porque no estén adecuadamente barridos sino porque la ciudad viene de una sequía intensa, lo que genera tanto sedimentos como barro que ruedan y tapan, al momento de las lluvias, la red de alcantarillado.

No obstante, de acuerdo con Nelson Valencia Villegas, gerente de servicio al cliente del Acueducto de Bogotá, las inundaciones sí son producto de la presencia de basuras en la red de alcantarillados.

“El sistema de alcantarillado sí está diseñado para atender este tipo de emergencias. Lo que pasó ayer fue la afluencia de dos cosas puntuales: primero un aguacero que sobrepasó en 50mm el promedio de todo febrero en los últimos años y segundo, las basuras que son arrojadas en toda la ciudad, que taponan los sumideros y que hacen que el sistema no fluya adecuadamente”.

Agregó que, el Distrito seguirá trabajando permanentemente en la limpieza y rehabilitación de todo el sistema de alcantarillado y que, por el aguacero bajaron todos los escombros que estaban en la quebrada Morací.

“Hemos sacado en los últimos años más de 500.000 toneladas de basuras. Eso es como llenar el estadio El Campín cinco veces. Así hagamos labores de limpieza y control, necesitamos que la ciudadanía no arroje basura”, precisó.

Plan de respuesta

Por su parte, la alcaldesa señaló que toda la red del Idiger, del Acueducto y de los Bomberos de Bogotá, está disponible para atender esta emergencia, “como lo estuvo desde ayer” y señaló que, habrá 10 puntos con cuadrillas de volquetas y equipos de las entidades arriba mencionadas, en diferentes puntos de la ciudad, “dos de ellos sobre la Calera. Para que emergencias como la del árbol del martes se puedan atender”.

“Lo que más nos demoró ayer no fue la falta de bomberos ni la falta de carros; lo que más nos demoró es que, al caerse un árbol, se cayó parte del alumbrado y quedó energizado. Entonces tenía riesgo y hasta tres horas se demoró Codensa en levantar los cables de energía, para que no hubiera riesgo en la tala. De manera que, aquí estamos todos listos para mitigar esta emergencia”, precisó la alcaldesa, quien dijo y reiteró de manera enfática, que la tala de árboles no es la solución.

“El problema es que hay pocos árboles. Si hubiera mucha más reforestación, como la vamos a hacer sobre los Cerros Orientales, habría más material en los Cerros que absorba el agua, de manera tal que cuando llueva no se ruede todo el material vegetal y se vuelva barro”.

Una movilidad imposible

Por su parte, el secretario Distrital de Movilidad, Nicolás Estupiñán, sostuvo una reunión con todas las entidades encargadas el día de ayer, “para ver cómo podemos atender con mayor celeridad emergencias como la del martes, que efectivamente nos van a seguir afectando en febrero y toda la temporada de lluvias”, precisó el Secretario.

Y al respecto de la Carrera Séptima, el Secretario dijo que efectivamente esta es una vía problemática, pues el borde oriental está recogiendo gran parte de esas lluvias, “y lo que estamos viendo nosotros es que la solución definitivamente, tiene que ser integral. Allí estamos planteando entonces un corredor verde que tenga vehículos eléctricos; que tenga tecnologías limpias y que aproveche y maximice los estudios y los predios que ya se han ido adquiriendo”, precisó el Secretario ayer en horas de la mañana.

No obstante, la alcaldesa Claudia López fue clara en afirmar que, a pesar de todos los mecanismos que se pongan en marcha, habrá trancones. “Si llueve de esa manera tan torrencial, va a haber obstrucción de la movilidad. No hay nada que la Alcaldía Mayor pueda hacer para evitar que en semejante aguacero torrencial no se afecte la movilidad.

Una solicitud a la CAR

En horas de la mañana la alcaldesa solicitó formalmente a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), mantener abierto este sendero.

En compañía del Ministro de Medio Ambiente y del director de la CAR, López hizo una socialización sobre los resultados del plan piloto en esta Quebrada.

“Hoy vinimos porque este sábado 29 de febrero se cumple el piloto que nos autorizó la CAR para poder reabrir el sendero de La Vieja, uno de los más usados por los bogotanos y que estuvo cerrado por más de dos años. Estamos muy contentos que se haya reabierto, queremos seguirla manteniendo abierta y queremos, que nos confirmen las licencias ambientales para poder habilitar y conectar la red de senderos de todos los Cerros Orientales, desde San Cristóbal hasta Usaquén, para poderles invertir en su señalización, mantenimiento, adecuación y vigilancia, para que los podamos usar adecuadamente”.